機場公司促進產業對話　新貨運園區座談會研討作業規範與發展藍圖

▲機場公司舉辦首場「新貨運園區共同作業規範交流座談會」，對於未來新貨運園區發展方向進行意見交流，促進貨運產業朝向高效率作業發展。（圖／桃機公司）

記者張佩芬／台北報導

為研討提升整體貨運作業效率，機場公司上周舉辦首場「新貨運園區共同作業規範交流座談會」，產官學共計32個單位人員與會出席，對於未來新貨運園區發展方向進行意見交流，以利後續推動建立桃園國際機場新貨運園區的共同作業規範，促進貨運產業朝向高效率作業發展。

活動邀集交通部、民航局、財政部關務署、航警局、中華航空、長榮航空、星宇航空、華儲、榮儲、遠雄、IATA台灣分公司、國際貨運代理業者及多位學界專家等參與。

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機場公司副總經理余崇立表示，桃園機場在國際機場協會(Airports Council International,ACI)公布之2024年全球機場貨運量排名第10。2024年航空總貨運量達227.1萬噸，除較2023年211.3萬噸成長7.5%外，更較2019年218.2萬噸成長4.06%，充分展現桃園機場在國際航空貨運網絡中的關鍵地位，亦凸顯我國航空產業對全球供應鏈穩定的重大貢獻。

本次會議由台灣國際物流暨供應鏈協會(TILSCA)擔任執行單位，座談議題涵蓋操作流程優化、法規盤點及實務挑戰等面向，經由產官學界共同交流研討，對於如何面對未來貨運產業快速變遷與作業標準提升的需求，彼此提供看法意見，以供研擬建立相關作業規範之參考。

機場公司表示將持續辦理系列座談會，推動貨運物流產業朝向高效率、永續及接軌國際的目標邁進，穩固其作為航空貨運物流核心樞紐的地位。