黃仁勳開金口H20赴中解禁！4台廠同樂　台積電創近5個月高

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳訪問中國帶來利多消息，輝達14日宣布，已向美國川普政府申請並獲得許可，將恢復H20晶片對中國的出貨，並期望能盡快開始供應中國市場。4台廠盤中急拉，台積電（2330）漲逾1%刷5個月波段高點，另包括雙鴻（3324）、英業達（2356）與京元電（2449）皆回神，台北股市加權指數大漲逾273點。

在美國批准輝達H20晶片可以再銷往中國，輝達美股夜盤急拉，大漲逾3%，直接站上170美元，而輝達股價在美股14 日正常盤是以0.85美元或0.52%、164.07美元作收。

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市場樂觀看待輝達在中國市場發威，多檔台廠半導體股回神，輝達供應鏈中負責封測的京元電（2449）漲逾4%，散熱股雙鴻（3324）漲逾7%，英業達（2356）漲逾半根；即將在17日召開法說會的台積電今日盤中股價也走揚漲逾1.37%，盤中最高來到1115元為今年2月12日以來最高。

輝達指出，執行長黃仁勳目前正訪問中國，預計將與中國政府及產業高層會晤，討論如何藉由AI技術擴大產能與創造更多商機。

輝達強調，公司全力配合美國政府對AI及半導體產業的政策，並支持創造就業、強化本土AI設施與製造等目標，致力於維持美國在全球AI市場的領先地位。

金融時報日前也報導，輝達計畫最快於9月推出專為中國設計的全新AI晶片，以RTX Pro 6000繪圖處理器來進行修改，但不會採用台積電CoWoS先進封裝，來達成川普出口管制規定。