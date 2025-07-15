富邦產險旅平險新升級　法定傳染病納入保障範圍

▲富邦金外觀照。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

暑假海外出遊熱度持續攀升，富邦產險全面升級旅遊平安保險（簡稱旅平險）保障內容，將「法定傳染病」納入「海外突發疾病健康醫療保險」保障範圍，同時鎖定日本旅遊熱潮，與國際SOS緊急救援服務機構合作，擴大新增「日本地區醫療費用代墊服務」，減輕旅客於境外就醫負擔，提供更完善周延的海外旅行保障。

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富邦產險表示，將「法定傳染病」納入旅平險保障範圍，當旅客出國期間若不幸感染新型A型流感、新冠併發重症、登革熱等法定傳染病，其產生當地的門診、急診與住院醫療費用，皆可申請保險給付，讓旅客在國外面對突發疾病時，能獲得完善的保險保障，提升整體保障完整性。

同時，富邦產險更攜手國際SOS緊急救援服務機構，擴充全球緊急救援服務，除了申根地區外，針對國人最常出遊的日本地區，更推出日本「住院醫療費用代墊服務」，最高享500萬日圓代墊金額；若旅客投保富邦產險海外「醫療加值或申根方案」，於日本境內發生意外傷害或突發疾病住院，需要國際SOS提供代墊住院醫療費用及保證金之服務時，經授權且取得「住院醫療費用代墊擔保償還證明書」後，國際SOS可協助代墊「被保險人」於住院期間所發生的醫療費用，減輕保戶因語言不通、須支付高額醫療費用而產生的困擾與壓力，提升整體保障體驗與服務。

此外，當旅客不幸於國外旅遊發生緊急醫療事故，SOS緊急救援服務更可協助推薦當地醫療機構、安排專業醫師，並提供即時線上醫療翻譯，協助醫師了解實際病況，把握黃金治療時間；後續如有醫療轉送需求，可申請安排醫療專機等進階服務，醫療轉送服務更享有最高6萬美金的額度。

