在MSC暫停美西PERAL航線之後　中聯航運美西線也決定暫緩推出

▲地中海航運暫停美西PERAL航線。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／台北報導

美西線快漲快跌的運價，已經迫使船公司重新實施減併班措施，上周五(11日)業界龍頭地中海航運(MSC)傳出暫停美西PERAL航線，昨(15)晚上海中聯航運總裁丁偉證實，公司已經決定暫緩重開美西線計畫。



因為美國總統川普多變的關稅政策，今年5月11日中美之間突然就關稅問題訂出90天的寬限期，讓貨櫃船公司在6月1日將美西線運價自每大箱3000美元調漲到6000美元，頓時吸引船公司紛紛將原已調離美西的船隻調回，還增加出多條新航線，但未料市場貨量不如預期，在供給過剩情況下，運價從6月3日就開始一路下修，到6月20日已經跌破3000美元，本月4日跌破2000美元，9日出現1700美元超低價，低於部分聯盟船的成本價。

中聯航運原是應客戶要求，規劃要以6艘2400至2800箱的貨櫃船重開該公司疫情期間曾經經營的美西線，當時同業估計其成本價每大箱約要2500美元，原以6000美元的運價，會有倍數多的利潤，未料運價回跌太快，中聯也不得不快速收手，避免失血。

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MSC現在不屬於任何聯盟，船隻調度特別快，今年2月在歐洲線運價陷於每大箱1600-1800美元超低價，即使加收吊櫃費300-350美元也僅有1900-2100美元時，就開始將其1.92-2.43萬箱(20呎櫃)超大型貨櫃船調離遠東-北歐航線，轉移至遠東-地中海及亞洲-西非航線；這次暫停美西的PERAL航線，該航線原彎靠的廈門與越南海防港，則由SENTOSA及ORIENT兩條航線增加彎靠港遞補。

目前船公司在美東線仍享有良好獲利，美西線如果業界默契夠，透過減併班仍有機會讓運價重回良好獲利水平，不過法人看台灣航商會特別辛苦，因為今年以來新台幣升值15%，運費是以美元計收，匯率已是關係盈虧的重大因素之一。