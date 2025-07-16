首批退稅7／31入帳　南區國稅局52萬人爽領逾73億元

▲綜合所得稅申報示意照。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳瑩欣／台北報導

113年度綜合所得稅首批退稅即將在7月31日寄發退稅憑單給納稅義務人或撥入其指定帳戶，五區國稅局實際退稅數額預計7月24日（四）正式公告，南區國稅局率先表示，截至目前初步統計，該局符合第1批退稅條件件數約52萬件、退稅金額約73億7537萬元。

南區國稅局指出，首批退稅適用對象為採用網路(含手機)申報、稅額試算以線上登錄或電話語音確認回復，以及稅額試算在5月12日前向戶籍所在地國稅局以紙本回復之退稅案件。

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該局說明，綜合所得稅退稅方式有直撥退稅及寄發憑單退稅，納稅義務人申報時有提供金融機構或郵局帳號者，即採直撥退稅，退稅款將直接撥入其指定帳戶；未採直撥退稅者，則由國稅局寄發退稅憑單，金額不滿5000元的退稅，納稅義務人可就近向退稅憑單所載之指定付款銀行兌領現金，餘均須存入金融機構或郵局，透過票據交換方式領到退稅款。

第1批退稅憑單兌領有效期間自本年7月31日起至9月30日止，民眾如接獲退稅憑單，請儘速持憑單向指定的金融機構兌領或提出交換。

南區國稅局進一步說明，屬該局轄區納稅義務人可多加利用該局網站首頁/政府資訊公開/業務資訊查詢/綜合所得稅/綜合所得稅結算申報退稅撥付狀態查詢113年度綜合所得稅直撥退稅撥付狀態，如有任何退稅問題請洽戶籍所在地所轄分局、稽徵所確認，或撥打免付費電話0800-000-321，國稅局將竭誠為您服務。