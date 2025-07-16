萬海「旺春輪」傳還沒爭取到避難港　靠船況鑑定與持續溝通

▲「旺春輪」即使賣廢鐵估計都還值7、8百萬美元。（圖／萬海提供）

記者張佩芬／綜合報導

今年6月9日在印度喀拉拉邦海岸外，萬海航運註冊在新加坡的「旺春輪」發生爆炸和火災事件至今已月餘，船隻想就近以斯里蘭卡做為避難港，萬海則說明目前還在申請當中。國內保賠業者則指出，船隻須取得海事公證單位認證該船無復燃與沉沒疑慮，才能獲准彎靠，需要保險公司持續溝通與處理。

同業指出，船隻被拖到印度專屬經濟區外，傳出有改申請船籍國新加坡的協助，希望能彎靠新加坡港，另大陸招商局經營的斯里蘭卡漢班托塔港已經同意讓這艘船停泊，但還需斯里蘭卡當局同意。

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國際媒體報導，救援機構T&T Salvage仍在努力穩定這艘船，船上的火並未完全撲滅，船上的一些貨艙仍在悶燒。也有媒體指出，紅外線熱像儀顯示船艙內溫度仍偏高，救援人員以滅火泡沫持續壓制火源，同時進行排水作業。但萬海駁斥相關訊息都是非正統媒體未經證實的訊息。

萬海今日發給相關客戶的信件中指出，WAN HAI 503目前貨艙內火勢已獲控制，正待冷卻降溫後再行進入艙內進一步檢視情況。經初步評估，船舶結構狀況良好，亦未發現任何污染情形；避難港已提申請，並同步準備相關文件及安全計算資料，以供主管機關審查。

市場還傳出旺春輪可能改尋求非洲港口做為避難，國內退休船長指出，最近的就是索馬利亞港，但是除了要看該國同不同意，還要看港口條件，而且船隻沒有動力了，拖到非洲估計要花幾個月時間，最好還是能彎靠斯里蘭卡，就看保險公司如何談條件，也看保險公司與萬海衡量船隻值不值得救。

旺春輪是可裝載4333箱(20呎櫃)的中型船舶，同業估計即使賣廢鐵也還值7、8百萬美元。