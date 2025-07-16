快訊／大逆轉？台電工會4點聲明打臉「產業工會」　駁斥照片擺拍

▲台電基層員工投入搶修，坐在路邊吃飯，被質疑是「擺拍」。（圖／翻攝自臉書粉專／台電電力粉絲團）

記者陳瑩欣、柯沛辰／台北報導

「台灣電力產業工會」16日砲轟，基層員工為了颱風災害搶修、超時工作，還被要求吃飯擺拍，卻被政府高層拿來做為「撥補台電千億」政治大內宣的素材。對此，名稱相似的「台灣電力工會」發出4點聲明，強調自己才是正統工會，而早前發出聲明的「台灣電力產業工會」則是台南市「區域性」工會，僅百餘人，不足以代表多數台電員工，該會企圖混淆視聽，其心可議。

經查，「台灣電力工會」成立於民國47年，會員數近2.9萬人，涵蓋台電員工99.32%，理事長為吳有彬。「台灣電力產業工會」則是2024年初成立，會員數約百餘人，理事長為歐子銘。

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台灣電力工會聲明全文如下：

茲就本（7/16）日有關團體（台灣電力產業工會及台電新營、高雄、台東工會）之聯合聲明，本會特予澄清如下：

一、上述的「台灣電力產業工會」，並非本會，該工會係台南市區域性的「產業工會」，而本會係全國性的「企業工會」，該會與本會之組織與規模，天差地別，合先敘明。該會聯合少數「妾身未明」的所謂工會，企圖混淆視聽，其心可議。且僅係極少數員工之意見，又如何能代表台電全體員工之心聲？本會乃歷史悠久之工會，會員近2萬9千人，達台電員工人數之99%以上，有絕對的代表性。

二、本次「丹娜絲颱風」侵襲中南部地區，造成非常嚴重災情。本公司動員上萬次以上人力，夜以繼日，投入搶修工作。感謝全體搶修同仁的付出，對於受傷同仁表達深切的不捨和關心，本會將持續關懷，並要求公司加強同仁工安意識及強化工安管理措施。

三、同仁的辛勞不容抹煞，有關新聞中批露諸如整排在電桿上的作業、路邊用餐的照片，絕對是自然的呈現，並非如該工會所說的「擺拍」。該工會僅能代表極少數同仁的意見，渠等為了競逐工會權力而傷害同仁的形象，於心何忍，居心何在？

四、天災任誰都不樂見，本次遭逢百年罕見災情，同仁團結搶修為國人付出，受到國人支持與肯定。同仁不分前線內勤、不分區處、總處，沒日沒夜的辛勞努力，不應被抹煞。對於少數人為了一己之私而傷害全體同仁的不實指控，本會予以嚴正譴責。

台電全體員工為穩定供電，積極搶修復電的努力，不容任意抹煞；本會之聲譽與立場，亦不容任何團體或個人污衊或曲解。本會特此嚴正聲明，以正視聽！