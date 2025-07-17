川普建議可口可樂改配方　百年玉米農產商盤後重挫6%

▲川普指與可口可樂商談調整配方，農產品加工商ADM股價重挫。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

美國總統川普在個人社群媒體上透露可口可樂同意在美國的飲料中添加庶糖，消息傳出後擁有123年經營歷史的農產品生產加工商ADM(Archer-Daniels-Midland)盤後股價重挫6%，可口可樂股價則持平沒有影響。

《Barron's》報導，重新轉向糖業可能對玉米生產商不利，因為玉米生產商的大部分收入來自糖漿需求。領先的玉米等農產品加工和貿易商ADM（Archer-Daniels-Midland）股價在盤後交易中暴跌。

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ADM正式盤原以上漲0.27美元或0.5%、以每股54美元作收，在川普發文以後，在台北時間上午9點左右，該公司夜盤報價下跌3.25美元或6.02%，來到每股50.75美元。

1902 年成立的ADM總部設在美國伊利諾州芝加哥，是全球食品加工大廠之一，主要業務是把農產品加工製成主食、再生能源、工業材料等，給各行各業使用，不過美國政府有意宣導減少加工食品，市場預期玉米糖漿的使用空間可能會遭到壓縮。

可口可樂公司尚未立即回應置評請求，公司發言人表示，很快會對外公開新原料的細節，並感謝川普對可樂的喜愛，該公司股價在正式盤與盤後交易報價各落在69.27美元、69.31美元附近，震幅未達1%。