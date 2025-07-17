ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

新鮮人要找不被AI取代的行業！美妝櫃姐轉職永慶房屋「收入與休假」都變多

▲▼房仲,永慶房屋,人機協作,AI,信賴,新鮮人。（圖／永慶房屋提供）

▲科技無法取代以「信賴」為基礎的服務，永慶房屋把AI變輔助，讓成交更有效率。（圖／永慶房屋提供，下同）

財經中心／綜合報導

AI時代來臨，新鮮人求職面臨更多挑戰，與其焦慮「我的工作會被AI取代嗎」、「我的產值能不能比AI更高」，不如主動思考「什麼工作是AI永遠無法取代的？」

曾是百貨公司專業美妝師的蘇子倩，在疫情期間深刻體會這一點：「當產品資訊網路查得到、直播也能賣貨，我還能帶給客人什麼價值？」她決定轉換跑道，到更具個人化、強調人與人信賴的房仲產業，在永慶房屋找到自己的定位與成就感。

AI來臨讓房仲成為低風險工作首選
根據《Cheers》分析生成式AI與職能關係，房仲屬於「被AI取代機率最低」的產業之一。因為在資訊爆炸的時代，一筆動輒數百萬、上千萬的交易，客戶要的不是機械式應答，而是能真正聽懂需求、幫忙判斷風險的人。例如有些客戶換屋不只是為了生活品質，也為了就近照顧家中長輩。這些細節與「共感力」，正是AI無法掌握、以人為核心的服務無法被取代的原因。

永慶房屋也強調：「科技再進步，都無法取代以信賴為基礎的服務。」

▲▼房仲,永慶房屋,人機協作,AI,信賴,新鮮人。（圖／永慶房屋提供）

▲根據《Cheers》分析，以人為服務核心的專業技能，例如房仲無法輕易被AI取代。

永慶房屋導入「AI人機協作」減8成作業時間
不過，傳統印象中的業務工作常被認為工時長、壓力大、收入不穩。對此，永慶房屋透過AI導入與制度改革給出解方。AI不只提升效率，更能降低業務工作負擔，讓經紀人可以把時間花在更重要的「人與人服務」上，資料處理與提升效率則交給AI。

早在2000年，永慶房屋就投入房產科技研發，目前總部已有逾300人的科技創新團隊，打造出「AI智能配對系統」、「i特助」、「AI煥裝」、「AI導覽」等工具。根據永慶內部統計，上線AI服務後，不僅幫客戶節省近4成找房時間，經紀人也能省下超過8成的人工作業時間，服務品質與效率同步提升。

▲▼房仲,永慶房屋,人機協作,AI,信賴,新鮮人。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋「擁抱AI」打造不被取代的人才價值。

仲介服務的專業與「人情味」難以被取代
「客戶會問很多細節，像是屋況、學區、貸款條件，甚至會擔心長輩搬家適應得了嗎？每位客戶的需求都不同，每一次服務也都獨一無二。」現職為永慶房屋業務副理的蘇子倩表示，她不是單打獨鬥，有永慶團隊合作聯賣、AI工具輔助，讓她工作更快上手。

「AI幫我們工作更聰明，但真正創造信賴的，還是人。」蘇子倩笑著說，現在的她，比以前收入更穩、時間更自由，也更有成就感，「AI就像我們的第二大腦，更即時、更有效率、成交機會更高！」

▲▼房仲,永慶房屋,人機協作,AI,信賴,新鮮人。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋業務副理蘇子倩分享，永慶AI工具如同第二大腦協助她服務更迅速。

「掌握AI」助人才轉型：永慶房屋福利超香
永慶房屋人資部協理塗振宏表示：「未來不是AI取代人，而是懂AI的人取代不懂AI的人。」因此永慶投入資源培育人才，結合科技工具與人性化制度，提升從業人員的職場幸福感與專業力。

業務新人加入永慶房屋，不但有「前12個月每月5萬元」收入保障，即使非本科、毫無經驗，也能透過「一對一師徒制」與完整訓練快速上手。同時還有「彈性工作八小時」、「月休最高10天」等制度，搭配「團隊聯賣」的合作文化，讓新人也能參與成交、共享績效，努力的成果更快顯現。

塗振宏強調，永慶房屋未來將持續展店、積極培育人才，以更完善的制度支持有熱情、肯學習的年輕人，「用看得見的保障，陪伴他們在房仲業穩定成長、找到不可取代的位置。」

關鍵字： 房仲永慶房屋人機協作AI信賴新鮮人永慶房市訊息永慶必知小常識永慶安心買賣屋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【漂移切三車道】轎車暴雨中失控 女駕駛親睹打滑瞬間

推薦閱讀

延續運動員精神！高銓彣轉職永慶房屋靠實力晉升有殼一族

延續運動員精神！高銓彣轉職永慶房屋靠實力晉升有殼一族

在賽場上磨練多年的柔道國手高銓彣，將運動員的堅毅與紀律轉化為房仲工作的專業與勤奮。從體育圈轉戰房地產業，他沒有選擇安穩退場，而是勇敢投入挑戰更高難度的新領域。如今，他在永慶房屋站穩腳步，不僅年收入突破 200 萬，更贏得客戶與團隊的高度認可，展現出運動員退役後的另一種「黃金人生」。

2025-07-16 11:00
台積電今年股利發18元　財務長黃仁昭：明年至少20元

台積電今年股利發18元　財務長黃仁昭：明年至少20元

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行法說會，針對股利政策，台積電財務長表示，今年股利實際收到會是18元，明年至少會有20元。

2025-07-17 16:21
機器人市場潛力大　台積電魏哲家：客戶說若起飛是「電動車市場10倍」

機器人市場潛力大　台積電魏哲家：客戶說若起飛是「電動車市場10倍」

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行法說會，有法人關心台積電在人型機器人市場的看法，魏哲家則分享，他曾經跟一個客戶討論過這個問題，他認為電動車根本不算什麼，機器人市場如果起飛了，會比那個要大上十倍。

2025-07-17 15:57
快訊／台積電Q2爆賺刷新高　美股夜盤飆漲逾6%

快訊／台積電Q2爆賺刷新高　美股夜盤飆漲逾6%

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（17）日舉行法說會，並公佈 2025 年第2季財務報告，稅後純益 3982 億 元，每股盈餘 15.36 元，創下史上單季新高，台積電ADR美股夜盤反應業績利多飆漲逾6%。

2025-07-17 14:45
還會更好！台積電估Q3營收季增8％　毛利率上看56.5％

還會更好！台積電估Q3營收季增8％　毛利率上看56.5％

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行法說會，並公布第二季財報，每股大賺15.36 元寫史上最強第二季紀錄，毛利率更達58.6%，針對第三季展望，台積電也預期，第三季營收介於318億美元至330億美元之間，有望季增8%、年增38％，若以美元兌新台幣1比29元計算，預期第三季毛利率介於55.5％至57.5％，營利率則介於45.5％到47.5％之間。

2025-07-17 14:30
快訊／史上最強！台積電Q2賺3983億年增61%、EPS15.36元　超預期

快訊／史上最強！台積電Q2賺3983億年增61%、EPS15.36元　超預期

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行法說會，並公佈 2025 年第二季財務報告，合併營收約新台幣 9,337 億 9 千萬元，稅後純益約新台幣 3,982 億 7 千萬元，每股盈餘為新台幣 15.36 元（折合美國存託憑證每單位為 2.47 美元）。

2025-07-17 13:42
11檔台股ETF上演一日填息秀　109萬投資人息利雙收

11檔台股ETF上演一日填息秀　109萬投資人息利雙收

昨（16）日是七月台股ETF除息高峰日，統計共有15檔除息，逾131萬位受益人屏息以待，觀察昨日大盤表現，在AI巨頭輝達利多消息激勵下，加上台積電（2330）領軍上揚，大盤指數開高走高，並成功站上23000點關卡激勵15檔今日除息的台股ETF填息表現，統計包括群益半導體收益（00927）在內共有11檔盤中完成填息，109萬1900人息利雙收，最後收盤僅群益半導體收益（00927）、中信臺灣智慧50（00912）、FT臺灣SMART（00905）、富邦台50（006208）、兆豐電子高息等權（00943）、

2025-07-17 12:17
輝達H20出口解禁！　估中國外購AI晶片比例回升至49%

輝達H20出口解禁！　估中國外購AI晶片比例回升至49%

TrendForce表示，美國政府有望允許NVIDIA恢復對中國市場銷售H20 GPU，政策轉折將有助帶動當地AI與雲端業者的需求回補，預期H20將重新成為該市場高階AI晶片主力，帶動HBM需求同步增加。

2025-07-17 10:56
00939配0.068元年化配息率5.87％　最後買進日7／30

00939配0.068元年化配息率5.87％　最後買進日7／30

資產規模354億元、受益人數20.7萬元月配息的統一台灣高息動能ETF（00939）公佈此次配息金額為0.068元，跟前一個月相同水準，本次除息交易日為7月31日，想要參與此配息最後買進日7月30日，收益分配日為8月22日，以今（17）日的平盤價13.88元計算，年化配息率約5.87%。

2025-07-17 10:56
台銀統籌文曄集團360億元聯貸案　順利完成簽約

台銀統籌文曄集團360億元聯貸案　順利完成簽約

台銀統籌主辦文曄科技（3036）及其子公司茂宣企業5年期360億元聯貸案，今（17）日順利完成簽約。

2025-07-17 17:02

讀者迴響

熱門新聞

即／台電工會4聲明打臉「產業工會」　駁照片擺拍

快訊／史上最強！台積電Q2賺3983億年增61%、EPS15.36元　超預期

快訊／1310萬人注意！LINE Pay獲准儲值轉帳　明年1／17前取照

快訊／台積電Q2爆賺刷新高　美股夜盤飆漲逾6%

台電否認救災畫面擺拍　狠嗆電力產業工會「不代表多數員工」

抽中拼賺4.5萬！2檔新股申購今起跑　碩網價差最大

債蛙悲鳴！5檔美債ETF齊刷史上新低　華爾街看衰後市　

川普傳開除Fed主席　道瓊盤中嚇跌200點

68.4萬股民注意！006208完成填息　股息8／8日入帳

台積電今年股利發18元　財務長黃仁昭：明年至少20元

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【令人心痛】台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

【女足抽血案】哨子都吹了就大聲點！　女足受害學生：要讓做壞事的人害怕

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【12天狂抽血】台師大學生兩手都是洞！教練嗆休學：抗壓性差

台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366