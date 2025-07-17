新鮮人要找不被AI取代的行業！美妝櫃姐轉職永慶房屋「收入與休假」都變多

▲科技無法取代以「信賴」為基礎的服務，永慶房屋把AI變輔助，讓成交更有效率。（圖／永慶房屋提供，下同）

財經中心／綜合報導

AI時代來臨，新鮮人求職面臨更多挑戰，與其焦慮「我的工作會被AI取代嗎」、「我的產值能不能比AI更高」，不如主動思考「什麼工作是AI永遠無法取代的？」

曾是百貨公司專業美妝師的蘇子倩，在疫情期間深刻體會這一點：「當產品資訊網路查得到、直播也能賣貨，我還能帶給客人什麼價值？」她決定轉換跑道，到更具個人化、強調人與人信賴的房仲產業，在永慶房屋找到自己的定位與成就感。

AI來臨讓房仲成為低風險工作首選

根據《Cheers》分析生成式AI與職能關係，房仲屬於「被AI取代機率最低」的產業之一。因為在資訊爆炸的時代，一筆動輒數百萬、上千萬的交易，客戶要的不是機械式應答，而是能真正聽懂需求、幫忙判斷風險的人。例如有些客戶換屋不只是為了生活品質，也為了就近照顧家中長輩。這些細節與「共感力」，正是AI無法掌握、以人為核心的服務無法被取代的原因。

永慶房屋也強調：「科技再進步，都無法取代以信賴為基礎的服務。」

▲根據《Cheers》分析，以人為服務核心的專業技能，例如房仲無法輕易被AI取代。

永慶房屋導入「AI人機協作」減8成作業時間

不過，傳統印象中的業務工作常被認為工時長、壓力大、收入不穩。對此，永慶房屋透過AI導入與制度改革給出解方。AI不只提升效率，更能降低業務工作負擔，讓經紀人可以把時間花在更重要的「人與人服務」上，資料處理與提升效率則交給AI。

早在2000年，永慶房屋就投入房產科技研發，目前總部已有逾300人的科技創新團隊，打造出「AI智能配對系統」、「i特助」、「AI煥裝」、「AI導覽」等工具。根據永慶內部統計，上線AI服務後，不僅幫客戶節省近4成找房時間，經紀人也能省下超過8成的人工作業時間，服務品質與效率同步提升。

▲永慶房屋「擁抱AI」打造不被取代的人才價值。

仲介服務的專業與「人情味」難以被取代

「客戶會問很多細節，像是屋況、學區、貸款條件，甚至會擔心長輩搬家適應得了嗎？每位客戶的需求都不同，每一次服務也都獨一無二。」現職為永慶房屋業務副理的蘇子倩表示，她不是單打獨鬥，有永慶團隊合作聯賣、AI工具輔助，讓她工作更快上手。

「AI幫我們工作更聰明，但真正創造信賴的，還是人。」蘇子倩笑著說，現在的她，比以前收入更穩、時間更自由，也更有成就感，「AI就像我們的第二大腦，更即時、更有效率、成交機會更高！」

▲永慶房屋業務副理蘇子倩分享，永慶AI工具如同第二大腦協助她服務更迅速。

「掌握AI」助人才轉型：永慶房屋福利超香

永慶房屋人資部協理塗振宏表示：「未來不是AI取代人，而是懂AI的人取代不懂AI的人。」因此永慶投入資源培育人才，結合科技工具與人性化制度，提升從業人員的職場幸福感與專業力。

業務新人加入永慶房屋，不但有「前12個月每月5萬元」收入保障，即使非本科、毫無經驗，也能透過「一對一師徒制」與完整訓練快速上手。同時還有「彈性工作八小時」、「月休最高10天」等制度，搭配「團隊聯賣」的合作文化，讓新人也能參與成交、共享績效，努力的成果更快顯現。

塗振宏強調，永慶房屋未來將持續展店、積極培育人才，以更完善的制度支持有熱情、肯學習的年輕人，「用看得見的保障，陪伴他們在房仲業穩定成長、找到不可取代的位置。」