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嗜好宇宙啟航　《FUN!嗜100》集結百家品牌與國際職人

▲FUN!嗜100」展出多元的手作品牌、積木、拼圖、職人工藝、風格選物，吸引大批民眾前來參觀。(圖／貿協提供)

▲「FUN!嗜100」展出多元的手作品牌、積木、拼圖、職人工藝、風格選物，吸引大批民眾前來參觀。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

由外貿協會主辦的「FUN!嗜100 (Hobby & Fun Festival)」今(18)日在台北世貿一館熱鬧開展，為期3天的展覽以「嗜好宇宙」概念展出多元的手作品牌、積木拼圖、職人工藝、風格選物，更推出豐富有趣的「FUN! CLASS」手作課程及「FUN! PLACE」舞台活動，無論新手還是資深玩家，都能找到專屬的靈感基地，體會動手創作的療癒與成就感。

「FUN!嗜100」匯聚百家品牌、觀光工廠、國際級藝術家、及職人創作者外，亦不乏話題品牌，包含以台灣文化為靈感推出原創積木商品的楚崴 True Way Toy，以及專注於文創商品開發的知音文創集團、拼圖品牌雷諾瓦拼圖文化坊等，共同為展覽注入文化創意、傳統藝及現代美學的多元風貌。此外新北市產業觀光促進發展協會集結11家觀光工廠聯合展出皮革工藝、陶藝、烘焙食品等商品，並於現場提供DIY體驗。

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展覽第一天上午邀請知名繪本插畫家三角貓 Miya以〈嗜好小宇宙〉為題設計共創塗鴉牆，邀請民眾一同自由揮灑與著色，開啟這場創意之旅。當日下午則舉辦「福委好幫手交流會」，邀請研揚文教基金會楊煥晨執行長、雷諾瓦國際鄭雪錚總經理特助、聖瑪莉丹麥麵包莊園親子樂園馬華青園長分享企業如何透過辦理家庭日、舒壓課程、團隊建立活動以及製作客製化禮贈品，協助員工達成工作與生活的平衡，打造更具溫度的友善職場。

外貿協會邀請到國內外藝術家-日本袖珍黏土藝術家關口真優、馬賽克刺繡織補藝術家MIMURA、前衛纖維藝術家劉棟展出大師級作品及於現場親自為民眾解說作品內涵與創作故事。

展覽3天更集結29位以原創和永續為創作精神的創作者在「知嗜份子」展區中展示結合多元媒材、獨特技法及環保理念的創作商品。此外，展覽期間規劃超過百場手作課程及活動，其中「FUN! CLASS」匯聚超過10位手作職人老師，帶來超過百場甜點模型、玻璃工藝到押花飾品的療癒手作課程。

「FUN! PLACE」則規劃了一系列精采DIY體驗及活動，包含微景觀生態瓶、永續磨石子杯墊、手工皂、拼圖體驗等，更有台灣知名樂高藝術創作者「積木國王大黑白」於7月20日13時30分帶來親子同樂見面會，分享創作歷程與技巧。

即日起至7月20日，凡於展場消費滿888元，即可至星際服務站參與抽獎，獎項含括臺灣桃園-東京成田經濟艙來回機票3張、Snoopy藍牙音響、樂高桌遊、積木拼圖與手作材料包等百項好禮；完成拍照打卡任務，可兌換7-ELEVEN禮券；參與「靈感星球觀測站」心理測驗，憑結果圖即可免費入場，並有機會兌換限量高田織物榻榻米零錢包。

「FUN!嗜100」現正於台北世貿一館熱鬧展出，歡迎民眾前往觀展。民眾可於官網免費登錄憑QR Code入場，或於現場購票入場，12歲以下兒童免費入場，但須出示相關證件並由1位成人陪同入場。邀您今夏一同登陸嗜好宇宙，探索最具創意與靈感的手作世界。更多展覽及手作活動訊息可至官網查詢。

關鍵字： 嗜好宇宙FUN!嗜100百家品牌國際職人

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