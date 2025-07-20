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80歲免評聘外籍看護　洪申翰：已擬配套但衝擊仍在

▲勞動部長洪申翰資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

▲勞動部長洪申翰資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社

80歲以上聘僱外籍看護免經醫療評估，最快7月底上路，民團憂心有移工不續約等跳槽。勞動部長洪申翰今天說，已與相關單位討論配套，但衝擊可能仍存在，配套只能降低部分影響。

立法院去年底三讀通過就業服務法部分修正條文，80歲以上長者聘僱外籍看護免經醫療評估，最快今年7月底上路。民團表示，已有失智症家庭面臨移工不續約等「跳槽」，呼籲政府建立相關轉換評估機制，否則恐衝擊照顧困難的家庭。

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勞動部今天舉辦「第55屆全國技能競賽暨第3屆亞洲技能競賽及第48屆國際技能競賽國手選拔賽－閉幕暨頒獎典禮」。洪申翰會前接受媒體聯訪時重申，在修法前，勞動部便已預警，此次修法可能導致重症家庭難以找到外籍看護，或需支付更高薪資才能留住他們。

洪申翰指出，修法後，勞動部與衛生福利部，以及許多醫事和相關團體已盡全力規劃各種配套方案和資源，希望能降低對重症家庭的衝擊，因為這些家庭是最需要被照顧與資源的群體。

然而，洪申翰直言，儘管已努力推出配套措施，但衝擊可能仍然存在，配套只能降低部分影響。

洪申翰補充，相關配套包含讓重症與一般案件分流，使重症家庭在申請外籍看護時能有更優先的權利；向海外來源國爭取增加外籍看護供給；編列相關預算與人力，以減緩衝擊，特別是對重症家庭的衝擊等。

洪申翰說，目前規劃將在7月底與衛福部共同召開記者會，向大眾說明相關配套措施及如何減緩衝擊的做法。

他呼籲，未來關乎民生和人民權益的制度法案不應再倉促修法，因為其後座力往往由全體社會，尤其是弱勢的重症家庭來承擔。

關鍵字： 外籍看護長者照顧勞動部政策調整護理人員

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