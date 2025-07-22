ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

全球商機鏈結總動員第二彈　政府助394家業者搶佔東協1.6億美元商機

▲2025全球商機鏈結總動員-東協暨紐澳場，邀集91位重量級買主來台採購。(圖／貿協提供)

▲2025全球商機鏈結總動員-東協暨紐澳場，邀集91位重量級買主來台採購。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

由經濟部國際貿易署主辦、外貿協會執行的「2025全球商機鏈結總動員」計畫，第二波東協暨紐澳場本月17日在台北國際會議中心舉辦，邀請來自新加坡、泰國、寮國、印尼、越南、馬來西亞、柬埔寨、緬甸、菲律賓、澳洲及紐西蘭等11個國家，91位重量級買主來台，與394家台灣業者進行面對面洽談，903場次洽談會，促成逾1.64億美元的商機。

本次來台參與採購洽談的買主涵蓋資通訊、智慧機械、手工具、汽車零配件、綠色能源、醫療設備、生活消費品等多元領域，其中不乏多家大型跨國企業，包括越南最具影響力的科技零售品牌企業；擁有近50年歷史的馬來西亞知名連鎖美容沙龍品牌 ；泰國首家專注於IC設計的半導體公司；紐西蘭最大規模的科技零售與批發企業以及隸屬於美國百年專業手工具品牌的分公司。

[廣告]請繼續往下閱讀...

商機日洽談成果豐碩，如泰國水閥與水錶領域知名製造商特別來台尋求高品質的智慧水錶及閥門開關產品，年採購需求100萬件，未來有機會將其中10%採購量轉向本次接觸的台灣供應商，展現可觀的後續合作潛力。

馬來西亞知名醫療照護服務公司對台灣知名科技A公司推出的智慧穿戴裝置展現高度興趣。該裝置具備即時監測血氧與血壓功能，適用於長期照護及遠距健康管理，雙方目前正確認產品是否符合馬來西亞醫療法規認證。緬甸指標型的醫藥進口商，此次二度來台參與商機媒合，積極尋求多元化進口來源。該公司對本次洽談成果表達高度肯定，已與台灣醫藥廠商建立後續聯繫，並期待儘早展開合作。

面對美國對等關稅政策可能擴大衝擊，台灣多項傳統產業恐受成本墊高影響，包括扣件、手工具、水五金、工具機及機械等出口導向型產業均列為潛在高風險項目。

為強化前述產業之出口動能，外貿協會特別安排洽談會隔日邀請東協買主進行「機不可失-機械與手工具產業聚落」訪廠活動，邀請東協買主實地參訪我國鑄件指標業者與手工具領導品牌，現場深入了解產線與技術應用，引發越南買主高度關注，積極洽詢製程與合作機會，展現對臺灣製造實力的高度信任。

本次商機媒合成果顯示，東協市場綠能需求快速升溫，聚焦太陽能、儲能與智慧應用的整合發展，如越南積極導入再生能源與ESG方案，印尼高度關注電動車充電設備，儘管價格競爭激烈，台灣產品仍具技術優勢。在政策與供應鏈重組的驅動下，東協正崛起為綠能新興重鎮。

此外，東協市場對醫療設備與數位健康需求持續攀升，聚焦長照、遠距照護與醫療智慧化。如馬來西亞與越南高度關注智慧穿戴裝置與醫療工業電腦，並重視當地醫療法規與認證，台灣業者積極因應，願配合認證流程，深化在地合作。整體市場正朝向智慧化、專業化邁進，為台灣醫療科技拓展海外帶來新契機。

為協助台灣業者拓展全球市場商機，因應美國對等關稅政策與全球供應鏈重組帶來的挑戰，並促進我國產業多元布局，降低對單一市場依賴，提升整體供應鏈韌性與國際競爭力，將繼續辦理亞西場(9/16)、美國場(9/23)、歐洲場(9/24)及非洲場次(11/3)，貿協歡迎台灣業者踴躍報名。

關鍵字： 全球商機鏈結助394家業者東協1.6億美元商機

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【暖男變渣男XD】悍將崔維斯幫安芝儇綁鞋帶　南珉貞猛虧：真的是渣男XD

推薦閱讀

搶復電因公殉職！台電致敬：任務完成　永懷同仁付出與大愛

搶復電因公殉職！台電致敬：任務完成　永懷同仁付出與大愛

台電嘉義區處同仁李元瀚於7月15日參與丹娜絲颱風停電搶修任務時發生感電意外，雖經持續搶救，家屬於今(22)日決定讓元瀚離開，台電發聲明指「全體同仁致敬及哀悼，將永遠懷念搶修夥伴的付出與大愛。」

2025-07-22 13:52
快訊／台股收盤大跌352.64點　台積電跌20元至1130

快訊／台股收盤大跌352.64點　台積電跌20元至1130

台股今（22日）開低走低，加權指數終場大跌352.64點，以22987.92點作收，跌幅1.51％，成交量4353.15億元。

2025-07-22 13:34
黃仁勳喊「全球供應鏈有必要」！PTT讚有勇氣：敢跟川普唱反調

黃仁勳喊「全球供應鏈有必要」！PTT讚有勇氣：敢跟川普唱反調

輝達（NVIDIA）創辦人兼執行長黃仁勳日前接受大陸央視《面對面》節目專訪，他直言美國不可能獨自生產所有產品，強調全球供應鏈的重要性。對此，有網友驚呼「老黃又說實話了」，這番言論直接推翻川普想推動製造業重返美國的宣傳，若美國繼續堅持，可能導致成本與風險增加。

2025-07-22 13:15
我對越南進口水泥開徵反傾銷稅　台泥、亞泥抗跌盤中漲逾1%

我對越南進口水泥開徵反傾銷稅　台泥、亞泥抗跌盤中漲逾1%

財政部關務署今（22）日表示，台灣區水泥工業同業公會申請對自越南產製進口卜特蘭水泥及其熟料課徵反傾銷稅及臨時課徵反傾銷稅案，財政部公告自114年7月28日起課徵反傾銷稅，稅率自13.59%至23.2%，為期5年。受此消息影響，台泥（1101）、亞泥（1102）盤中雙雙漲逾1%，成為台股重挫逾300點下逆勢抗跌個股。

2025-07-22 13:07
Coldplay鏡頭風波後　Astronomer新任執行長首發聲

Coldplay鏡頭風波後　Astronomer新任執行長首發聲

Coldplay演唱會日前掃視「親吻鏡頭」意外抓包美國AI公司「Astronomer」執行長拜倫（Andy Byron）與人事總監卡伯特（Kristin Cabot）偷情，拜倫請辭生效後由該公司共同創辦人暨產品總監迪喬伊（Pete DeJoy）接任，迪喬伊隨後發布公開聲明，坦言公司一戰成名的方式不尋常，但將會照顧好我們的團隊，並兌現對客戶的承諾。

2025-07-22 12:36
全球商機鏈結總動員第二彈　政府助394家業者搶佔東協1.6億美元商機

全球商機鏈結總動員第二彈　政府助394家業者搶佔東協1.6億美元商機

由經濟部國際貿易署主辦、外貿協會執行的「2025全球商機鏈結總動員」計畫，第二波活動本月17日在台北國際會議中心舉辦，邀請來自新加坡、泰國、寮國、印尼、越南、馬來西亞、柬埔寨、緬甸、菲律賓、澳洲及紐西蘭等11個國家，91位重量級買主來台，與394家台灣業者進行面對面洽談，903場次洽談會，促成逾1.64億美元的商機。

2025-07-22 12:13
台股ETF受益人上周略減8千人　13檔逆勢周、月、年增創高

台股ETF受益人上周略減8千人　13檔逆勢周、月、年增創高

根據上周集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF總檔數來到75檔，總受益人近一周卻略減8092人，總人數來到1124萬1066人，今年來增加101萬5230人，群益台灣精選高息(00919)、群益臺灣加權反1(00686R)、主動群益台灣強棒(00982A)、國泰臺灣加權正2(00663L)、元大台灣50(0050)、主動野村臺灣優選(00980A)、主動統一台股增長(00981A)、主動安聯台灣高息(00984A)等13檔受益人呈現周增、月增、年增且逆勢創高。

2025-07-22 11:48
靠鄉民逆襲！瀕下市妖股7月來瘋漲502%　吸走美股1成交易量

靠鄉民逆襲！瀕下市妖股7月來瘋漲502%　吸走美股1成交易量

妖股逆襲！美股掛牌線上房地產公司Opendoor Technologies原在股價低迷下面臨下市挑戰，但因受到美版「鄉民論壇」Raddit瘋狂討論和對沖基金進場加持下，周一吸走美股一成交易量，累計7月以來飆漲502.25%，引起市場熱議。

2025-07-22 11:43
債蛙皮皮挫！川普放話「開除鮑爾」　外銀示警美債續跌

債蛙皮皮挫！川普放話「開除鮑爾」　外銀示警美債續跌

德意志銀行策略師表示，美國總統川普可能罷免聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell），將導致 30 年期美國公債價格下跌，估計殖利率上升逾50個基點（0.5個百分點）。

2025-07-22 11:03
西門子與聯電合作　運用mPower技術助晶片設計人員最佳化效能

西門子與聯電合作　運用mPower技術助晶片設計人員最佳化效能

西門子數位工業軟體宣布，晶圓代工大廠聯電（2303）已部署西門子的mPower軟體，用於電遷移（EM）與 IR 壓降分析，協助晶片設計人員最佳化效能並提升可靠性。

2025-07-22 10:52

讀者迴響

熱門新聞

28歲存到130萬　每月丟1萬元「投資5檔ETF」

老鳥曝職場「10大生存守則」　有1特質混得最好

趙少康爆台灣關稅32%　謝金河揭1關鍵駁：還在川普辦公桌上

靠鄉民逆襲！瀕下市妖股7月來瘋漲502%　吸走美股1成交易量

快訊／台股收盤大跌352.64點　台積電跌20元至1130

362萬人領錢！首批退稅585億　下周四入帳

特斯拉實現「霹靂遊俠夥計」　台廠供應鏈明牌一次看

抽中最高賺9.45萬！3檔抽籤股拼場　信紘科今申購最終日

新一代卡神？　他25歲存百萬、30歲買房

新青安難貸！6月受理件數、金額續挫　華銀、兆豐銀年衰退8成

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

Coldplay主唱「拍攝前叮嚀」　喊話偷情者「拜託去躲起來」

Lisa裙底露「肉色翹臀」引熱議　穿膚色安全褲..粉絲快嚇壞

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

男評審直言「女歌手太漂亮是扣分」　蕭亞軒嗆：我們聽不懂！

【賺到！】球迷看明星賽手機掉外野...曾頌恩幫忙撿還附自拍XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366