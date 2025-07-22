全球商機鏈結總動員第二彈　政府助394家業者搶佔東協1.6億美元商機

▲2025全球商機鏈結總動員-東協暨紐澳場，邀集91位重量級買主來台採購。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

由經濟部國際貿易署主辦、外貿協會執行的「2025全球商機鏈結總動員」計畫，第二波東協暨紐澳場本月17日在台北國際會議中心舉辦，邀請來自新加坡、泰國、寮國、印尼、越南、馬來西亞、柬埔寨、緬甸、菲律賓、澳洲及紐西蘭等11個國家，91位重量級買主來台，與394家台灣業者進行面對面洽談，903場次洽談會，促成逾1.64億美元的商機。

本次來台參與採購洽談的買主涵蓋資通訊、智慧機械、手工具、汽車零配件、綠色能源、醫療設備、生活消費品等多元領域，其中不乏多家大型跨國企業，包括越南最具影響力的科技零售品牌企業；擁有近50年歷史的馬來西亞知名連鎖美容沙龍品牌 ；泰國首家專注於IC設計的半導體公司；紐西蘭最大規模的科技零售與批發企業以及隸屬於美國百年專業手工具品牌的分公司。

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商機日洽談成果豐碩，如泰國水閥與水錶領域知名製造商特別來台尋求高品質的智慧水錶及閥門開關產品，年採購需求100萬件，未來有機會將其中10%採購量轉向本次接觸的台灣供應商，展現可觀的後續合作潛力。

馬來西亞知名醫療照護服務公司對台灣知名科技A公司推出的智慧穿戴裝置展現高度興趣。該裝置具備即時監測血氧與血壓功能，適用於長期照護及遠距健康管理，雙方目前正確認產品是否符合馬來西亞醫療法規認證。緬甸指標型的醫藥進口商，此次二度來台參與商機媒合，積極尋求多元化進口來源。該公司對本次洽談成果表達高度肯定，已與台灣醫藥廠商建立後續聯繫，並期待儘早展開合作。

面對美國對等關稅政策可能擴大衝擊，台灣多項傳統產業恐受成本墊高影響，包括扣件、手工具、水五金、工具機及機械等出口導向型產業均列為潛在高風險項目。

為強化前述產業之出口動能，外貿協會特別安排洽談會隔日邀請東協買主進行「機不可失-機械與手工具產業聚落」訪廠活動，邀請東協買主實地參訪我國鑄件指標業者與手工具領導品牌，現場深入了解產線與技術應用，引發越南買主高度關注，積極洽詢製程與合作機會，展現對臺灣製造實力的高度信任。

本次商機媒合成果顯示，東協市場綠能需求快速升溫，聚焦太陽能、儲能與智慧應用的整合發展，如越南積極導入再生能源與ESG方案，印尼高度關注電動車充電設備，儘管價格競爭激烈，台灣產品仍具技術優勢。在政策與供應鏈重組的驅動下，東協正崛起為綠能新興重鎮。

此外，東協市場對醫療設備與數位健康需求持續攀升，聚焦長照、遠距照護與醫療智慧化。如馬來西亞與越南高度關注智慧穿戴裝置與醫療工業電腦，並重視當地醫療法規與認證，台灣業者積極因應，願配合認證流程，深化在地合作。整體市場正朝向智慧化、專業化邁進，為台灣醫療科技拓展海外帶來新契機。

為協助台灣業者拓展全球市場商機，因應美國對等關稅政策與全球供應鏈重組帶來的挑戰，並促進我國產業多元布局，降低對單一市場依賴，提升整體供應鏈韌性與國際競爭力，將繼續辦理亞西場(9/16)、美國場(9/23)、歐洲場(9/24)及非洲場次(11/3)，貿協歡迎台灣業者踴躍報名。