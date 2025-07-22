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摺疊機三星霸主地位遭挑戰　蘋果明年入局有望刺激市場爆發

▲▼ Flip7,Fold7,Samsung,三星,折疊機 7/9 2200後才可使用。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲三星摺疊機。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者高兆麟／台北報導

根據TrendForce最新預估，2025年折疊手機出貨量將達1,980萬支，滲透率約1.6%、持平2024年。儘管成長速度較前幾年放緩，但受到技術進步與價格下調帶動，折疊手機逐漸成為中高階市場的技術焦點，以及品牌差異化利器。各大廠商正加速佈局新品，並積極擴展產品線與價格帶，為2026年可能到來的市場爆發期作準備。

三星居於折疊機領先地位，近期推出新一代旗艦機Galaxy Z Fold7，在鉸鏈結構、摺痕控制與重量厚度等皆明顯優化。TrendForce表示，三星因面臨其他品牌競爭，折疊龍頭地位將受挑戰，預估其全球市占率將從2024年的45.2%下降至2025年35.4%。

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2025年華為則有望延續在中國市場的強勁表現，於全球市占位居第二、市占達34.3%。值得關注的是，榮耀與聯想（Motorola）今年成長動能明顯，預估市占將從2024年的 6.0% 和 5.5%，分別提升2025年的9.1% 與 7.6%，展現兩大品牌在中高階折疊市場積極擴張的成果。

小米也持續突破，並憑藉MIX Flip系列打入輕量折疊機市場，預估市占率將從2024年的3.0%成長至今年的5.1%。其他品牌（如OPPO、vivo等）合計占比將達8.5%，顯示折疊手機生態系逐步多元，競爭格局更加開放。

TrendForce表示，即便技術與產品豐富度已大幅提升，折疊手機的全球銷售成長依然相對溫和，主因為消費者對折痕可見度、耐用性與價格仍持保留態度，尤其對非品牌死忠支持者而言，換機誘因仍偏低。由於多數用戶偏好高性價比、發展成熟的直板旗艦機，造成折疊手機短期的市場定位仍是「高階實驗性產品」。

這一現象很可能於2026年出現轉折。TrendForce指出，蘋果很可能於明年下半年推出首款外螢幕5.5吋、內螢幕7.8吋的折疊手機。若蘋果正式入局，高階消費者對折疊產品的關注度與接受度有望快速提升。據了解，蘋果產品將延續其一貫重視穩定性與生態整合的策略，並可能透過iOS深度優化操作場景、高度整合自研應用與硬體，進一步提升使用者體驗。

整體而言，折疊手機對不再只是品牌展示創新能力的途徑，已真正成為產品主線，從入門到旗艦機種都有完整規劃。在價格逐步下降、材料更穩定的前提下，對消費者不再遙不可及。TrendForce認為，蘋果明年新品可望為折疊機市場帶來真正的主流化契機，也為智慧型手機產業注入新一波創新動能。

關鍵字： 蘋果三星

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