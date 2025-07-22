港口安全向前行　港公司完成在建工程全生命週期職安衛總健檢

▲職安衛顧問團隊進行高雄港第三及第五貨櫃中心碼頭改建工程現場訪視。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司經管台灣七大國際商港，港口管理最重要的課題之一在於安全維護。如何落實港灣在建工程的安全管理，是港口管理單位相當重視的議題，為全面強化工程職安衛管理，港務公司在王錦榮總經理帶領下，歷經一年餘時間，完成「港區在建工程全生命週期職安衛總健檢」工作。

港務公司持續不斷地尋求各項精進作為，期盼建構一個讓員工及航商業者安心的工作環境。王總經理表示，如同人的身體必須定期做健康檢查，經由專業儀器與團隊診斷，方能提早發現潛在風險，透過專業醫師之建議改善，以維持身體健康。港口管理亦是如此，港口是一個龐大的組織，每天有相當多的人車進出，且常有許多重大公共工程進行中，因此港區工程安全的全面體檢是至為重要的一環。

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在工程健檢過程中，港務公司委託外部專業顧問團隊，深入全台七大國際商港，從第三方客觀角度全面檢視在建工程於各階段的職安衛管理情形，內容包括書面審查、風險評估、現場督導、承攬管理等重要面向。這份重要的健檢報告已於近期完成，如同人的身體健檢，難免出現「紅字」，專業團隊提出了多項改善建議，期能進一步提升港區工程的安全及管理品質。

王總經理最後強調，「推動在建工程全生命週期職安衛總健檢，不僅是對港區工程安全的確認，更是港口安全文化的實踐。」未來，港務公司會持續強化各項工程的風險控管、人員訓練及科技應用等，期盼打造一個以「韌性工程、科技減災」為願景的台灣港群。