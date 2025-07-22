不用找、只要問！「永慶AI特助」翻轉傳統找房模式　引領房產科技再進化

▲永慶房屋吳良治總經理表示，「永慶AI特助」讓消費者能夠享受到「不用找，只要問」的找房體驗。（圖／永慶房產集團提供）

財經中心／綜合報導

身為科技房仲領航者的永慶房產集團，推出「永慶AI特助」房產科技，讓消費者體驗「不用找，只要問」找屋體驗，只要在LINE上向「永慶AI特助」發問，即時推薦房屋物件，並提供物件實價登錄行情及社區優勢等多元資訊。永慶運用AI技術翻轉傳統模式，帶領產業邁入全新AI房仲時代，助消費者找屋變得更便利！

「不用找，只要問」 定義AI房仲時代購售屋體驗

消費者買房過程中，要在龐大的資訊裡一條一條查找、分析，不但花時間，還可能越看越焦慮，「永慶AI特助」是「以客戶為中心」，打造出「個人化買賣屋平台」！有更即時、客製、精準且容易上手的科技服務，再搭配永慶經紀人員的誠實服務與集團的保障，為消費者帶來簡單便利、安全有保障的個人化購售屋體驗。

永慶房屋總經理吳良治指出，隨著AI的出現，我們看到「問的時代」來臨，因此決定再次帶領產業升級，消費者買房使用「永慶AI特助」，體驗到「不用找，只要問」的個人化服務，再加上永慶完整誠實服務，讓消費者買房過程高效又安心。

永慶房產集團再次領先業界推出升級產業的AI服務絕非偶然！永慶房產集團資訊部協理呂學堯表示，創新是永慶的DNA，早在創立之初永慶就已致力開發房產科技，帶給消費者便利高效的數位工具，近年永慶AI服務更是連獲「亞洲科技卓越獎」、「IIA國際創新獎」等國際大獎的肯定。因此在「問的時代」來臨時，永慶可立刻升級服務，推出「永慶AI特助」，帶領消費者進入「不用找，只要問」的時代。

▲消費者只需要在LINE上向「永慶AI特助」發問，就能快速獲得相關的住宅資訊。（圖／永慶房產集團提供）

只要發問 房屋各種細節輕鬆掌握

「永慶AI特助」導入大數據、自然語言處理等AI技術，開發三大亮點服務：「找房問AI」、「特色問AI」、「社區問AI」。在「找房問AI」，消費者只需要給出區域和預算，敘述房屋條件，AI特助就會自動篩選出適合的房屋。篩選出房屋後，再點選「特色問AI」，便可向AI特助詢問社區管理費、電梯數量、靠近哪個捷運站等房屋的大小細節。

若消費者有心儀的社區或是生活圈，只要在「社區問AI」裡輸入社區名稱，AI特助就會提供社區簡介以及待售中物件；若輸入路段，AI特助便會提供路段上的亮點社區，提供消費者做參考。

「永慶AI特助」已在通訊軟體LINE上線，只需要在LINE上向「永慶AI特助」發問，「永慶AI特助」就能理解消費者的問題，並快速提供相關的住宅資訊。同時整合「AI導覽」、「AI煥裝」科技工具。在「AI導覽」以短影音方式介紹物件資訊，幫助消費者快速掌握物件特色；「AI煥裝」則可幫助消費者了解房屋裝潢後的可能模樣，提前想像未來的家。

▲永慶全新廣告，展現永慶AI房產科技的不斷進步，翻轉傳統找房模式，帶給消費者更安心、高效的購售屋體驗。（圖／翻攝自Youtube）

永慶新廣告詮釋AI房仲時代下的「問」屋體驗

永慶全新2支廣告《不用找，只要問-社區篇》與《不用找，只要問-煥裝篇》，讓消費者知道「永慶AI特助」的服務潛力，以3個「找」的故事:四處奔波找好屋、實地探訪生活圈，到猶豫裝潢風格，帶出消費者常見找房時的痛點。在永慶引領的AI房仲時代下，消費者只要在家詢問「永慶AI特助」，AI就會找到物件、導覽物件周圍生活機能、甚至提供裝潢風格示意，凸顯「不用找，只要問」的找房新趨勢。

呂學堯表示，隨著永慶AI房產科技的不斷進步，再搭配上經紀人員的誠實服務，幫助消費者釐清需求、提供更全面的購售屋建議、確保交易過程的安全，消費者將享有更安心、高效的購售屋體驗。歡迎消費者在LINE上搜尋「永慶AI特助」，就可以享受AI帶來的「不用找，只要問」全新購屋體驗。

