ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

不用找、只要問！「永慶AI特助」翻轉傳統找房模式　引領房產科技再進化

不用找，只要問！「永慶AI特助」翻轉傳統找房模式 引領房產科技再進化（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶房屋吳良治總經理表示，「永慶AI特助」讓消費者能夠享受到「不用找，只要問」的找房體驗。（圖／永慶房產集團提供）

財經中心／綜合報導

身為科技房仲領航者的永慶房產集團，推出「永慶AI特助」房產科技，讓消費者體驗「不用找，只要問」找屋體驗，只要在LINE上向「永慶AI特助」發問，即時推薦房屋物件，並提供物件實價登錄行情及社區優勢等多元資訊。永慶運用AI技術翻轉傳統模式，帶領產業邁入全新AI房仲時代，助消費者找屋變得更便利！

「不用找，只要問」 定義AI房仲時代購售屋體驗
消費者買房過程中，要在龐大的資訊裡一條一條查找、分析，不但花時間，還可能越看越焦慮，「永慶AI特助」是「以客戶為中心」，打造出「個人化買賣屋平台」！有更即時、客製、精準且容易上手的科技服務，再搭配永慶經紀人員的誠實服務與集團的保障，為消費者帶來簡單便利、安全有保障的個人化購售屋體驗。

永慶房屋總經理吳良治指出，隨著AI的出現，我們看到「問的時代」來臨，因此決定再次帶領產業升級，消費者買房使用「永慶AI特助」，體驗到「不用找，只要問」的個人化服務，再加上永慶完整誠實服務，讓消費者買房過程高效又安心。

永慶房產集團再次領先業界推出升級產業的AI服務絕非偶然！永慶房產集團資訊部協理呂學堯表示，創新是永慶的DNA，早在創立之初永慶就已致力開發房產科技，帶給消費者便利高效的數位工具，近年永慶AI服務更是連獲「亞洲科技卓越獎」、「IIA國際創新獎」等國際大獎的肯定。因此在「問的時代」來臨時，永慶可立刻升級服務，推出「永慶AI特助」，帶領消費者進入「不用找，只要問」的時代。

不用找，只要問！「永慶AI特助」翻轉傳統找房模式 引領房產科技再進化（圖／永慶房產集團提供）

▲消費者只需要在LINE上向「永慶AI特助」發問，就能快速獲得相關的住宅資訊。（圖／永慶房產集團提供）

只要發問 房屋各種細節輕鬆掌握
「永慶AI特助」導入大數據、自然語言處理等AI技術，開發三大亮點服務：「找房問AI」、「特色問AI」、「社區問AI」。在「找房問AI」，消費者只需要給出區域和預算，敘述房屋條件，AI特助就會自動篩選出適合的房屋。篩選出房屋後，再點選「特色問AI」，便可向AI特助詢問社區管理費、電梯數量、靠近哪個捷運站等房屋的大小細節。

若消費者有心儀的社區或是生活圈，只要在「社區問AI」裡輸入社區名稱，AI特助就會提供社區簡介以及待售中物件；若輸入路段，AI特助便會提供路段上的亮點社區，提供消費者做參考。

「永慶AI特助」已在通訊軟體LINE上線，只需要在LINE上向「永慶AI特助」發問，「永慶AI特助」就能理解消費者的問題，並快速提供相關的住宅資訊。同時整合「AI導覽」、「AI煥裝」科技工具。在「AI導覽」以短影音方式介紹物件資訊，幫助消費者快速掌握物件特色；「AI煥裝」則可幫助消費者了解房屋裝潢後的可能模樣，提前想像未來的家。

不用找，只要問！「永慶AI特助」翻轉傳統找房模式 引領房產科技再進化（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶全新廣告，展現永慶AI房產科技的不斷進步，翻轉傳統找房模式，帶給消費者更安心、高效的購售屋體驗。（圖／翻攝自Youtube）

永慶新廣告詮釋AI房仲時代下的「問」屋體驗
永慶全新2支廣告《不用找，只要問-社區篇》與《不用找，只要問-煥裝篇》，讓消費者知道「永慶AI特助」的服務潛力，以3個「找」的故事:四處奔波找好屋、實地探訪生活圈，到猶豫裝潢風格，帶出消費者常見找房時的痛點。在永慶引領的AI房仲時代下，消費者只要在家詢問「永慶AI特助」，AI就會找到物件、導覽物件周圍生活機能、甚至提供裝潢風格示意，凸顯「不用找，只要問」的找房新趨勢。

呂學堯表示，隨著永慶AI房產科技的不斷進步，再搭配上經紀人員的誠實服務，幫助消費者釐清需求、提供更全面的購售屋建議、確保交易過程的安全，消費者將享有更安心、高效的購售屋體驗。歡迎消費者在LINE上搜尋「永慶AI特助」，就可以享受AI帶來的「不用找，只要問」全新購屋體驗。
 

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識永慶安心買賣屋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

Joeman激瘦30公斤變歐巴　我媽叫我不要再瘦了

推薦閱讀

10萬美元秒匯美國　LINE Bank祭手續費「一口價」150元優惠

10萬美元秒匯美國　LINE Bank祭手續費「一口價」150元優惠

匯率波動劇烈，LINE Bank今（22）日正式宣布推出「美元原幣匯出匯款」功能，讓客戶可以直接將外幣主帳戶中的美元匯出美國，無需再以新台幣資金進行換匯，匯款金額還可升級到單日10萬美元，再加上優惠手續費單筆「新台幣一口價150元」，絕對是客戶最實惠、便捷的美元資產管理好幫手。

2025-07-22 15:07
我對越南進口水泥開徵反傾銷稅　台泥、亞泥抗跌盤中漲逾1%

我對越南進口水泥開徵反傾銷稅　台泥、亞泥抗跌盤中漲逾1%

財政部關務署今（22）日表示，台灣區水泥工業同業公會申請對自越南產製進口卜特蘭水泥及其熟料課徵反傾銷稅及臨時課徵反傾銷稅案，財政部公告自114年7月28日起課徵反傾銷稅，稅率自13.59%至23.2%，為期5年。受此消息影響，台泥（1101）、亞泥（1102）盤中雙雙漲逾1%，成為台股重挫逾300點下逆勢抗跌個股。

2025-07-22 13:07
Uber Eats實施外送員降酬　勞動部發函要求「立即停止」

Uber Eats實施外送員降酬　勞動部發函要求「立即停止」

外送平台業者Uber Eats預計7月底再次調降外送員報酬，勞動部近日發函Uber Eats指出，資方片面調整，恐致外送員收入減少及增加道安風險，應立即停止實施報酬調整方案。

2025-07-22 15:42
標普、那指創新高　4大特殊產業ETF大啖AI商機

標普、那指創新高　4大特殊產業ETF大啖AI商機

上周台積電（2330）第二季法說定槌，釋出全球AI需求展望樂觀，支撐美股下半年多頭漲勢，主要受惠於AI紅利驅動的「電力基建」、「智駕車」、「航太科技」與「機器人」等4大特殊產業指數，在這波美股4月低點反彈以來，指數出現「有基之彈」，平均上漲約42.6%，超越標普500指數的26.4%，帶動追蹤相關指數的被動式ETF，近來股價表現強勢，其中，表現最好的是新光美國電力基建(009805))ETF，近1周上漲4.87%表現領先、富邦未來車(00895)ETF、國泰AI機器人(00737)兩檔ETF也分別上漲4.

2025-07-22 18:12
台股殺尾盤重挫352點　金管會拋3指標喊話

台股殺尾盤重挫352點　金管會拋3指標喊話

美國對台關稅遲遲未公布，衝擊持股信心，加上獲利了結賣壓出籠，造成今（22）日台股開高走低，終場下跌352.64點或跌幅1.51%，以22,987.92點作收，失守23000點大關。

2025-07-22 17:47
快訊／50萬股民注意！兆豐金配1.6元8／7除息　9／5入帳

快訊／50萬股民注意！兆豐金配1.6元8／7除息　9／5入帳

50.28萬股民注意！財政部官股金控龍頭兆豐金（2886）公布除息交易日為8月7日，每股配息1.6元，最後過戶日8月10日，8月11日～15日停止過戶，現金股息發放日為9月5日。

2025-07-22 17:36
連6買！外資今再加碼台股逾百億　搶進前十大個股一文看

連6買！外資今再加碼台股逾百億　搶進前十大個股一文看

美國對台關稅遲遲未能公布，衝擊持股信心，今（22）日台股呈現開高走低的格局，惟今日三大法人買超116.54億元，外資（不含自營商）買超100.2億元，連續六個交易買超，神達（3706）高居外資單日買超第一名個股，買超5萬3285張。

2025-07-22 16:41
扣件產業趨勢說明會7／24高雄登場　掌握轉型契機與國際新商機

扣件產業趨勢說明會7／24高雄登場　掌握轉型契機與國際新商機

面對全球供應鏈重組、碳邊境調整機制(CBAM)上路與製造技術升級等挑戰，我國扣件業者正站在轉型升級的關鍵門檻上。為協助業者精準掌握趨勢脈動、搶佔永續轉型與國際接單新機會，由經濟部國際貿易署主辦、外貿協會執行的「扣件產業趨勢說明會」將於2025年7月24日(星期四)下午於高雄舉行，邀請業者掌握轉型契機與國際新商機。

2025-07-22 16:39
漢康法說會釋出新藥臨床進度　胃癌與頭頸癌顯著縮瘤

漢康法說會釋出新藥臨床進度　胃癌與頭頸癌顯著縮瘤

致力於開發創新融合蛋白免疫療法的漢康生技（7827）今日舉辦法人說明會，聚焦介紹旗下CD47–SIRPα免疫新藥-HCB101的臨床進展，並首度公開針對胃癌（GC）二線治療的三藥聯合策略與初步療效成果。

2025-07-22 16:03
港口安全向前行　港公司完成在建工程全生命週期職安衛總健檢

港口安全向前行　港公司完成在建工程全生命週期職安衛總健檢

台灣港務公司經管台灣七大國際商港，港口管理最重要的課題之一在於安全維護。如何落實港灣在建工程的安全管理，是港口管理單位相當重視的議題，為全面強化工程職安衛管理，港務公司在王錦榮總經理帶領下，歷經一年餘時間，完成「港區在建工程全生命週期職安衛總健檢」工作。

2025-07-22 15:57

讀者迴響

熱門新聞

28歲存到130萬　每月丟1萬元「投資5檔ETF」

快訊／台股收盤大跌352.64點　台積電跌20元至1130

老鳥曝職場「10大生存守則」　有1特質混得最好

Uber Eats實施外送員降酬　勞動部發函要求「立即停止」

趙少康爆台灣關稅32%　謝金河揭1關鍵駁：還在川普辦公桌上

靠鄉民逆襲！瀕下市妖股7月來瘋漲502%　吸走美股1成交易量

362萬人領錢！首批退稅585億　下周四入帳

特斯拉實現「霹靂遊俠夥計」　台廠供應鏈明牌一次看

抽中最高賺9.45萬！3檔抽籤股拼場　信紘科今申購最終日

新一代卡神？　他25歲存百萬、30歲買房

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

Coldplay主唱「拍攝前叮嚀」　喊話偷情者「拜託去躲起來」

Lisa裙底露「肉色翹臀」引熱議　穿膚色安全褲..粉絲快嚇壞

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

男評審直言「女歌手太漂亮是扣分」　蕭亞軒嗆：我們聽不懂！

【賺到！】球迷看明星賽手機掉外野...曾頌恩幫忙撿還附自拍XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366