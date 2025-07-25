一坪價差逼近20萬！高雄市預售屋、中古屋價差幅度大比拚　這3區最驚人

▲做為老城區的高雄「前金區」，生活機能佳、交通也便利，中古屋供不應求。（圖／永慶房產集團提供，下同）

財經中心／綜合報導

近年來預售屋上漲明顯，以六都的高雄來看從2020年到2024年，5年時間預售屋平均單價上漲超過75%，相比之下中古屋價格親民。永慶房產集團盤點高雄市近一年預售屋、中古屋實價登錄交易資料，發現預售屋、中古屋單坪價差幅度最大的前3大行政區：排名第一的「前金區」，單坪價差幅度高達65.6%；具重劃區題材的「鼓山區」位居第二，單坪價差幅度也有60.4%；「林園區」則是有捷運紅線延伸議題，也令單坪價差幅度達55.1%，排名第三。

「前金區」生活、交通機能佳 中古屋搶手

高雄市「前金區」預售屋每坪均價突破5字頭，令預售屋、中古屋單坪價差幅度達到驚人的65.6%；若以30坪物件計算，預售屋要比中古屋貴上近600萬元。台慶不動產高雄亞灣三多加盟店東謝妙芳表示，前金區位於高雄中心，銜接南北高雄、鄰近火車站，也有百貨公司、大型綠地和捷運，生活機能優秀。由於發展早，區域內已沒有空地可開發，造成新建案、預售屋價格居高不下。

謝妙芳店東指出，以中古屋來說，屋齡約30年以上、每坪均價約30萬左右，價格實惠，加上中古屋實際室內坪數大，吸引換屋族前來置產。不過前金區中古屋物件釋出量少、需求量大，幾乎是一出手就會被秒殺，短期來看中古屋房價仍有支撐，跌價空間較小。

▲高雄「鼓山區」預售屋每坪均價突破5字頭，凸顯每坪便宜20萬的中古屋很實惠。

重劃區加持「鼓山區」預售屋價格持續攀高

高雄市「鼓山區」擁有近年最熱門的美術館、農十六重劃區，推升預售屋每坪均價來到53萬元，與中古屋價差幅度達60.4%、位居第二。以1千萬購屋預算來看，預售屋、中古屋買到的面積相差達11坪之多，可以多出1-2間房間。永義房屋農十六明倫加盟店長林哲諭解釋，在台積電加持下，北高雄發展銳不可當，加上鼓山區有捷運站、輕軌、台鐵、又鄰近高鐵，交通便利，還有多個百貨公司、公園綠地，成為許多購屋族的理想區域。

林哲諭店長表示，鼓山區是發展成熟的區域，自住盤穩、中古屋轉手性佳，吸引購屋族湧入。屋齡約20-30年左右的中古屋，單坪平均價格約在30萬元上下，較預售屋便宜20萬元，相當值得考慮。加上自去年第七波信用管制上路以來，目前中古屋約有5-10%的議價空間，是不錯的入場時機。

▲以工業區為主的高雄「林園區」，在捷運加持下，持續吸引小港、屏東人口移入。

捷運議題加持「林園區」單坪價差破5成

預售屋、中古屋價差幅度名列第三的高雄市「林園區」，價差幅度也達55.1%，台慶不動產高雄桂林鳳頂加盟店長申德慶說明，林園區連結高雄市小港區與屏東，主要以工業區為主，過去多以在地就業人口有購屋需求，在捷運紅線延伸計畫通過後，吸引鄰近的小港區、屏東人口移入，預售屋價格明顯有上漲趨勢，與中古屋價差拉大。申得慶店長指出，林園區10分鐘就可達小港區的便利性，加上小港機場擴張計畫將帶動就業機會增長，未來發展值得期待。待捷運紅線延伸到林園區後，其1字頭房價，有機會吸引更多購屋族。

以高雄市預售屋、中古屋價差幅度大的行政區來看，皆為交通或生活機能便利的區域。永慶房產集團研展中心副理陳金萍指出，高雄市近年在台積電的議題影響下，主要集中在北高雄發展，預售屋帶動整體房價持續上升。然而，在國際貿易和關稅尚未明朗、第七波信用管制持續的狀況下，中古屋價格已有鬆動趨勢，建議有置產需求的民眾，可以積極看房和出價，把握機會以好價格、買進好物件。