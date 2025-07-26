ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

今年前五月住宅使照量首破5.5萬戶創20年新高　全台使照量年增3.1%新北、桃園年增逾二成

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識.永慶安心買賣屋。（圖／永慶房屋提供）

▲今年1-5月住宅使照量創下2006年有統計資料以來新高。永慶房屋推估未來一、二年仍是使照高峰，市場將迎來大量交屋潮。（圖／永慶房屋提供，下同）

財經中心／綜合報導

內政部統計月報資料顯示，今年1-5月住宅使照量創下2006年有統計資料以來新高。永慶房屋指出，受惠於2018年以來建商大量推案，從去年開始龐大預售推案進入完工階段，預料未來一、二年仍是使照高峰，將迎來大量交屋潮。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，今年1-5月全台住宅使照量55,347戶，較去年同期增加3.1%，也是首度突破5.5萬戶大關，創近20年來最高，交屋潮爆量。

進一步觀察近20年來1-5月住宅使照量發現，陳金萍指出，2025年前五月住宅使照量以5.5萬戶居冠外，其次則是2024年的53,665戶，而2024、2025年也是近20年來唯二突破5萬戶的年份，對比2018年以後每年都有逾10萬戶以上的建照數量來看，恰巧是台商回流、疫情後貨幣寬鬆所創造的房市多頭時期，而疫情期間因缺工、缺料導致工期拉長、興建時程延宕，完工交屋時間遞延，因此，自2024年開始，新成屋落成、交屋也步入高峰期，預期今年全年使用量有望突破去年。

若以七大都會區來看，使照量較大的縣市落在新北市、桃園市、台中市，今年1-5月使照量均超過9,000戶。陳金萍表示，觀察今年1-5月住宅使照量以桃園市的11,725戶最多，其次則是台中市的9,459戶，而新北市則以9,324戶名列第三。若與2024年同期相比，則以新北市量增25.3%最多，桃園市則以22.0%居次，兩大都會區均年增逾二成，交屋量能最大。陳金萍補充，從使照量來觀察，有科學園區題材或是大型重劃區開發的都會區吸引建商搶進推案，仍是使照量較大的區域。

不過，陳金萍示警，在目前房貸緊縮與第七波選擇性信用管制之下，大量的交屋潮湧現恐面臨即將交屋，但貸款成數不如預期的狀況，購屋者面臨資金調度壓力明顯升高，因此，建議潛在交屋者應提前審視自身信用條件、家庭財務規劃，最好準備充足資金，並詢問多家銀行房貸業務諮詢，及早確認貸款條件，根據自身資金狀況，規劃最適合的資金調度與貸款策略，才能避免資金不足帶來的交屋違約風險。

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識.永慶安心買賣屋。（圖／永慶房屋提供）

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識.永慶安心買賣屋。（圖／永慶房屋提供）

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識.永慶安心買賣屋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【飛機面對面】桃機驚見「班機頭對頭」！　民航局：要求管制員給予正確指令

推薦閱讀

畢業季到！台北市完全中學周邊住宅價量大盤點　成淵高中最熱門天天成交

畢業季到！台北市完全中學周邊住宅價量大盤點　成淵高中最熱門天天成交

隨著畢業季到來，家長與學生正面臨關鍵的升學抉擇，而設有國中部且具備直升高中制度的完全中學，降低孩子適應新環境的壓力，因此鄰近完全中學周遭的住宅，也獲得部分家長的青睞而置產。永慶房產集團彙整了台北市的公立完全中學，並針對各校周邊800公尺內住宅市場近一年價量進行分析。

2025-07-24 11:25
台新新光金股東數超車居冠　一表看存股族最愛5檔金融股

台新新光金股東數超車居冠　一表看存股族最愛5檔金融股

台新金與新光金本周四（24日）正式完成合併，合併更名為台新新光金（2887）股東人數衝上77萬9423人，一舉超過霸榜已久的凱基金（2883）。

2025-07-26 11:56
近一年台北捷運十大最貴店租捷運站！新北這站店租竟高於忠孝敦化、東門站等核心商圈！

近一年台北捷運十大最貴店租捷運站！新北這站店租竟高於忠孝敦化、東門站等核心商圈！

根據台北捷運公司統計，台北捷運旅運量自通車以來至今年3月已突破140億人次，沿線站點具備高度交通便利性，吸引大量人潮，也帶動捷運站周邊商業活絡發展。

2025-07-26 10:00
今年前五月住宅使照量首破5.5萬戶創20年新高　全台使照量年增3.1%新北、桃園年增逾二成

今年前五月住宅使照量首破5.5萬戶創20年新高　全台使照量年增3.1%新北、桃園年增逾二成

內政部統計月報資料顯示，今年1-5月住宅使照量創下2006年有統計資料以來新高。永慶房屋指出，受惠於2018年以來建商大量推案，從去年開始龐大預售推案進入完工階段，預料未來一、二年仍是使照高峰，將迎來大量交屋潮。

2025-07-26 10:00
關稅戰快退場！八月財報季AI題材續行　3檔小型股有看頭

關稅戰快退場！八月財報季AI題材續行　3檔小型股有看頭

隨著對等關稅逐漸公開各國稅率，對市場影響不確定性逐漸散去，接下來就是八月的半年報行情了。以 4-6 月的營收變化來看，上半年基本面成長，後續依然有關鍵字的依然是 AI，《玩股網》點名3檔有看頭。

2025-07-26 08:03
0056配息腰斬　達人揪陷入雙重緊錮咒夾擊

0056配息腰斬　達人揪陷入雙重緊錮咒夾擊

元大高股息ETF（0056）近期納入了統一、信邦等配息穩健的公司，並加碼具壽險業務的凱基金、台新金以及製鞋大廠寶成。然而，市場更為關切的是，0056的股利竟然自高檔1.07元的連續四季紀錄突然降至0.866元，降幅之大令市場始料未及。

2025-07-26 07:24
科技大廠財報利多周線5連線　台股短多掌控高檔震盪

科技大廠財報利多周線5連線　台股短多掌控高檔震盪

昨（25）日台股呈現量縮並於平盤上下震盪整理，周線呈現連續第5周收紅，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，雖然台灣對等關稅稅率尚未出爐，對投資情緒造成干擾，但在美股持續創、指標科技大廠財報亮眼等利多加持之下，指數不僅來到波段高點，技術面也持續強勢，包括力守10日均線且重返5日均線之上，顯示盤勢再度轉由短多掌控，但若要見到持續上攻，可能需等不確定因素明朗後才可望有所表態，目前高檔震盪機率大。

2025-07-26 06:05
聯電今年營收穩住了？　毛利率、匯損雙重壓力EPS恐難回神

聯電今年營收穩住了？　毛利率、匯損雙重壓力EPS恐難回神

聯電2025年上半年營收達1,166億元，年增約4%，營收表面穩定，但獲利卻未必能同步回升。從毛利率持續下滑、匯損擴大這兩個基本面因素來看，聯電營運表現依然承受不小壓力。本文將深入解析聯電毛利率走勢及匯率波動的影響...

2025-07-26 06:00
泰福生技參展生技展　首秀國際級CDMO戰隊

泰福生技參展生技展　首秀國際級CDMO戰隊

泰福生技（6541）自今年1月與保瑞集團完成策略聯盟後、本周正式以旗下CDMO業務品牌「Bora Biologics」參加 2025 Bio Asia – Taiwan 亞洲生技大會，這是公司在CDMO業務品牌整合後首度參展，由執行長Steve Lam親自領軍、率領商務長Marc Goemans 及全球業務發展團隊，並與策略聯盟夥伴保瑞集團強強聯手，展現推動全球大分子CDMO業務的企圖心與實力。

2025-07-26 00:46
街口支付陷倒帳風暴　3家竄出爭當電支霸主

街口支付陷倒帳風暴　3家竄出爭當電支霸主

街口金科與泰山股權糾紛，導致街口金科子公司、電支龍頭街口支付意外「躺槍」流失商機，市場認為在這項重大事件衝擊下，國內電子支付業務有機會洗牌，其中有3家業者來勢洶洶，競逐龍頭大位。

2025-07-26 00:16

讀者迴響

熱門新聞

台子公司被華為天才少年買63%股份　股價漲超640%

大樂透5.5億號碼出爐！近5年最高獎金

街口支付陷倒帳風暴　3家竄出爭當電支霸主

快訊／開獎了！　統一發票5、6月中獎號碼出爐

0056配息腰斬　達人揪陷入雙重緊錮咒夾擊

這行業「遇3大致命衝擊」　專家示警：全台恐千家門市關門

川普將寄200封關稅通知信　中經院：台灣估15%-20%　

英特爾Q2血虧恐中止14A製程　股價暴跌

59歲王牌主管因「1習慣」遭降職　被迫提早退休

聯電今年營收穩住了？　毛利率、匯損雙重壓力EPS恐難回神

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【超U質水準】凱道散場才1分鐘「超乾淨」！　椅子「全收好疊齊」網：台灣公民素質太扯

【措手不及...】屏東85歲翁國道大迴轉！　後車躲閃不及高速衝撞

【道歉呢？】輾斃男大生肇事駕駛現身殯儀館　阿公阿嬤淚見愛孫最後一面

【雨中集結】凱道反罷造勢破15萬人

【這熱度會出人命】頂著38度高溫施工 工人被活活熱昏倒地！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366