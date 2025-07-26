今年前五月住宅使照量首破5.5萬戶創20年新高　全台使照量年增3.1%新北、桃園年增逾二成

▲今年1-5月住宅使照量創下2006年有統計資料以來新高。永慶房屋推估未來一、二年仍是使照高峰，市場將迎來大量交屋潮。（圖／永慶房屋提供，下同）

財經中心／綜合報導

內政部統計月報資料顯示，今年1-5月住宅使照量創下2006年有統計資料以來新高。永慶房屋指出，受惠於2018年以來建商大量推案，從去年開始龐大預售推案進入完工階段，預料未來一、二年仍是使照高峰，將迎來大量交屋潮。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，今年1-5月全台住宅使照量55,347戶，較去年同期增加3.1%，也是首度突破5.5萬戶大關，創近20年來最高，交屋潮爆量。

進一步觀察近20年來1-5月住宅使照量發現，陳金萍指出，2025年前五月住宅使照量以5.5萬戶居冠外，其次則是2024年的53,665戶，而2024、2025年也是近20年來唯二突破5萬戶的年份，對比2018年以後每年都有逾10萬戶以上的建照數量來看，恰巧是台商回流、疫情後貨幣寬鬆所創造的房市多頭時期，而疫情期間因缺工、缺料導致工期拉長、興建時程延宕，完工交屋時間遞延，因此，自2024年開始，新成屋落成、交屋也步入高峰期，預期今年全年使用量有望突破去年。

若以七大都會區來看，使照量較大的縣市落在新北市、桃園市、台中市，今年1-5月使照量均超過9,000戶。陳金萍表示，觀察今年1-5月住宅使照量以桃園市的11,725戶最多，其次則是台中市的9,459戶，而新北市則以9,324戶名列第三。若與2024年同期相比，則以新北市量增25.3%最多，桃園市則以22.0%居次，兩大都會區均年增逾二成，交屋量能最大。陳金萍補充，從使照量來觀察，有科學園區題材或是大型重劃區開發的都會區吸引建商搶進推案，仍是使照量較大的區域。

不過，陳金萍示警，在目前房貸緊縮與第七波選擇性信用管制之下，大量的交屋潮湧現恐面臨即將交屋，但貸款成數不如預期的狀況，購屋者面臨資金調度壓力明顯升高，因此，建議潛在交屋者應提前審視自身信用條件、家庭財務規劃，最好準備充足資金，並詢問多家銀行房貸業務諮詢，及早確認貸款條件，根據自身資金狀況，規劃最適合的資金調度與貸款策略，才能避免資金不足帶來的交屋違約風險。