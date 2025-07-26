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近一年台北捷運十大最貴店租捷運站！新北這站店租竟高於忠孝敦化、東門站等核心商圈！

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識.永慶安心買賣屋。（圖／永慶房屋提供）

▲近一年的實價登錄租賃資料統計，捷運公館站平均單坪租金高達5111元，為台北捷運各站點中的第一名。（圖／永慶房屋提供，下同）

財經中心／綜合報導

根據台北捷運公司統計，台北捷運旅運量自通車以來至今年3月已突破140億人次，沿線站點具備高度交通便利性，吸引大量人潮，也帶動捷運站周邊商業活絡發展。

永慶房產集團根據近一年的實價登錄租賃資料，統計台北捷運沿線各站點周邊800公尺內的店面租金，盤點出十大最貴捷運站。其中，公館站平均單坪店租超過5000元居冠，其次則是西門站與新埔站位居二、三名，且新埔站店租竟已高於忠孝敦化、東門站等北市核心商圈。

捷運公館站周邊平均單坪店租破5000元居冠！

根據近一年的實價登錄租賃資料統計，店租最貴的是捷運「公館站」，平均單坪租金來到5111元。永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，位於松山新店線的公館站坐落於公館商圈，除了交通便利外，周邊還有台大與台科大雙學區坐落，不僅僅是本地學生的消費場所，也是不少外籍學生主要的生活和消費區域，替該商圈帶來穩定的人流與需求，使周邊單坪店租居高不下。

至於第二名是捷運「西門站」，平均單坪租金為4956元，陳金萍表示，西門站為板南線與松山新店線的交會站，為每日進出站人次排名第二的站點，有著穩定且高密度的人流。而且，西門町為台北市人流密度最高的商圈之一，是許多年輕人和外國觀光客的聚集地，具有穩定且強勁的消費動能，加上該區多為手搖飲、潮牌服飾及街邊美食等店家，極需要人流與曝光，因此也願意負擔較高的店租。

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識.永慶安心買賣屋。（圖／永慶房屋提供）

▲位於新北市的捷運新埔站近一年平均單坪店租來到4811元，名列第三，高於許多位於台北市熱門商圈的忠孝敦化站、東門站等捷運站。

新埔站周邊單坪店租近5000元排第三！ 高於忠孝敦化、東門站及市政府站

數據顯示，「新埔站」近一年平均單坪租金來到4811元，排行第三。陳金萍說明，「新埔站」坐落於板南線與環狀線交會樞紐帶，加上該站為板橋生活圈核心，鄰近學校、夜市、辦公及補習街，生活人口密集，是通勤與在地人生活動線重要的交通節點。此外，新埔站具備「高人流、高消費、高流動率」的優勢，因此也吸引不少店家，如早午餐店、咖啡廳、手搖飲等高周轉率店家進駐，店面效益高。

至於台北市的核心商圈像忠孝敦化、東門站及市政府站的店租行情，陳金萍補充，忠孝敦化站與市政府站為百貨和精品街主導，而百貨壟斷效應強、人流無法外溢到街邊商圈，使街邊店面難以支撐較高的租金。東門站則以永康街為核心，為美食與文化的觀光勝地，不過面積小、店面稀少且人潮僅集中於少數地段，加上業種集中於餐飲商家，使店租上限不高，店租難與西門與新埔等人流大的區域匹敵。
 

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識.永慶安心買賣屋

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