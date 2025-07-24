陽明訂購3艘8000 TEU級新全貨櫃船　3~5年內陸續交船

AMD採購台積電美製晶片成本高 蘇姿丰：比台灣多2成

超微（AMD）執行長蘇姿丰近日在美國華府一場AI論壇上公開坦承，從台積電美國亞利桑那州廠採購AI晶片，成本比台灣高出約20%。專家認為，這不僅揭露美國在地製造的高成本結構，也反映出AMD在全球供應鏈重組浪潮中，只能接受高價晶片現實。

台股基金規模5883億寫新高 9家業者同步刷高一次看

台股今（24）日早盤開高，一度大漲逾130點，行情強強滾，推動台股基金規模創新高。據投信投顧公會統計至六月底，全體台股基金規模近一月成長356.11億至5883.94億，一舉突破去年底創下的歷史紀錄5875.29億。

三星7年前拒絕黃仁勳錯失機會 HBM與晶圓代工雙線落後

南韓三星電子近年在半導體事業面臨嚴峻挑戰，不僅晶圓代工先進製程良率進展受阻，記憶體領域也因未能打入輝達（NVIDIA）供應鏈，痛失高頻寬記憶體（HBM）市場主導地位，讓出「記憶體霸主」寶座給競爭對手SK海力士（SK hynix）。回顧業界發展，不少專家直指，這一連串失利，或可追溯至2018年、7年前三星拒絕與輝達進一步合作的關鍵時刻。

台新新光金控今成立！股價重挫逾半根 開盤半小時爆20萬張大量

台新金（2887）、新光金（2888）於今（24）日正式合併「台新新光金控」，成為國內資產規模排名第四的大型金控，合併後總資產規模將達8.43兆元，成為第四大大金控，合併後銀行總資產排名為第 6；人壽總資產排名為第 4；證券總資產排名為第 6合併首日股價一度重挫5%，最低來到16.3元，開盤半個小時，成交量就來到20萬張。

台積電添買盤柴火！00922搶頭香調高權重 8月上路

國際指數公司MSCI發布指數調整資訊，配合台灣放寬ETF追蹤指數中單一成分股30%上限的限制，旗下「MSCI台灣領袖50精選指數」將於8月進行調整，該指數為國泰投信旗下知名的市值型ETF「國泰台灣領袖50（00922）的追蹤指數，台股大盤的台積電（2330）權重約39.7%，截至昨（23）日為止，00922的台積電權重約31.5%，未來將調高台積電比重以更對齊大盤，與大盤更近一步，成為全台率先宣布指數規則調整的市值型ETF。

大成三總好食城開幕 董座談關稅：對食品影響相對少

農畜食品大廠大成集團（1210）旗下好食城，與國防醫學院三軍總醫院聯手，斥資超過1.2億元，全新打造三總好食城商店街，今日正式開幕，董事長韓家宇今日受訪時則針對關稅議題表示，關稅對食品的影響是相對是少的，尤其是出口美國，因為大成東西去美國的食品比例不多，但台灣進口農產品的關稅高低，就會有一點影響。

西藏大壩開工帶動相關類股股價上揚 裕民兩天漲9.5%

中國大陸在西藏境內興建全球最大水力發電大壩，本月19日舉行雅魯藏布江的開工儀式，消息造成兩岸三地鋼鐵、電器、水泥、散裝航運等相關類股股價上漲，國內裕民航運(2606)股價漲最多，昨(23)日與今日股價累積上漲4.9元，漲幅9.5%，中航(2612)漲8.98%，新興(2605)漲5.79%，今日下午國際散裝船期貨開盤持續上漲。

台新新光金控今誕生！ 旗下2家投信董事會決議搶先併

台新新光金（2887）於今（24）日正式成立，各家子公司合併作業正式展開，台新投信今日董事會決議進行與新光投信合併，台新投信為存續公司，成為雙金合併之後，第一個整併的子公司。

合正變壓器獲雙重認證 進軍北美電力市場

合正科技（5381）今日宣佈，旗下三江電機已於2025年7月18日順利取得UL（美國保險商試驗所）與cUL（加拿大電氣產品安全認證）雙重產品安全認證，正式取得15kV-25kV三相油浸式亭置變壓器產品在北美市場的銷售通行資格，為拓展國際電力設備市場版圖邁出關鍵一步。

陽明向今治集團訂造3艘8千箱甲醇貨櫃船 前3艘也是購自今治

陽明海運(2609)執行新世代船舶布建計畫，今(24)日下午宣布向日本造船與今治造船株式會社(今治已併購日本聯合造船，改組為日本造船)訂造3艘8千箱(20呎櫃)級全貨櫃輪，今年3月份已購入建造中的3艘同型船，也是購自今治集團旗下正榮汽船，，都是新世代甲醇雙燃料預置全貨櫃船達6艘，預計於2028-2030年間陸續交船。