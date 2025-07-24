陽明向今治集團訂造3艘8千箱甲醇貨櫃船　前3艘也是購自今治

▲陽明海運向今治集團訂造3艘8千箱甲醇貨櫃船。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運(2609)執行新世代船舶布建計畫，今(24)日下午宣布向日本造船與今治造船株式會社(今治已併購日本聯合造船，改組為日本造船)訂造3艘8千箱(20呎櫃)級全貨櫃輪，今年3月份已購入建造中的3艘同型船，也是購自今治集團旗下正榮汽船，，都是新世代甲醇雙燃料預置全貨櫃船達6艘，預計於2028-2030年間陸續交船。

為穩固貨櫃運輸本業競爭力，陽明於2024年12月20日經董事會核定以取得至多13艘8千箱至1.5萬箱級全貨櫃船為範疇，展開新世代船舶布建計畫，迄今已全數完成7艘1,5萬箱級LNG雙燃料船與6艘8千箱級甲醇雙燃料預置全貨櫃船採購布局，將有助於汰換陽明海運現行營運中船齡超過20年之5500至6500箱級距貨櫃船，確保中長期運力穩健供給與強化核心航線營運優勢。

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8千箱級貨櫃船除新船節能主機可直接節省燃油消耗外，採甲醇雙燃料預設規劃，以保留未來因應替代燃料供應量能與法規變化因應之彈性。

陽明海運透過船舶布建規劃確保完善之全球運輸服務網絡建置，強化陽明海運整體競爭力及營運韌性，並在全球供應鏈重組與市場不確定經營環境中，致力於實踐提供客戶安全可靠、低碳永續運輸服務之承諾。