搶飛鳳凰城！華航12/3首航每周3班　星宇1月直飛不中停

▲華航12月3日開航台北直飛鳳凰城。（圖／華航提供）

記者高兆麟／台北報導

國籍航空搶開美國鳳凰城航點！中華航空（2610）宣布於今年 12 月 3 日開闢新航點鳳凰城，由空中巴士 A350-900 機型執飛，提供每周 3 個往返班次，星宇也宣布，將於2026年1月15日開航鳳凰城，同樣以空巴A350-900執飛，提供每週3班、三月份起增為每週4班，且來回皆直飛不中停。

華航今日表示，看好鳳凰城作為美國西南地區新興科技重鎮，商務人士日益增加的需求，華航成為亞洲首家直飛鳳凰城的航空公司，並可經由鳳凰城連接四通八達的航網，延伸至其他美國內陸城市。

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華航台北-鳳凰城航線每周三、五、日飛航，去程台北飛鳳凰城 CI036 於上午 10:55 自桃園機場出發，直飛不中停前往鳳凰城，於當地時間上午 8:00 抵達；回程鳳凰城飛往台北 CI035 於上午 11:55 起飛，中午 12:20 抵達洛杉磯中停，再飛往台北，台灣時間隔天晚上 21:30 抵達桃園機場。

星宇則是2026/1/15至2/28 每週二、四、日飛航，2026/3/1 起每週二、四、六、日飛航，時間帶則為晚上8點45分自桃園機場起飛，當地時間下午5點40分抵達，回程則是當地時間晚上10點45分起飛，台北時間後天早上4點55分抵達。

位於亞利桑那州的鳳凰城素有「太陽之城」的稱號，為州內最大的城市，獨特的沙漠風貌，漫布各類珍奇如樹的仙人掌，同時富含美國原住民文化，結合壯麗的自然景觀及多元人文風情，吸引旅人爭相探訪。鳳凰城位處美國西南部地區，也成為造訪大峽谷、羚羊谷、馬蹄灣等知名景點的交通樞紐。

鳳凰城作為美國西南部的重要門戶，是許多轉機行程的必經之地，華航表示，與美國國內線規模最大的西南航空合作打造綿密的越洋轉接航網，鳳凰城作為西南航空的重點機場，尖峰時段一小時有超過 30 個航班起降，搭配華航CI036 台北-鳳凰城航線極具優勢的抵達時間，旅客可輕鬆透過聯程機票，於同一個航廈內完美銜接轉機航班，延伸至超過 30 個美國內陸城市，同時享受一本票行李直掛的便捷服務，擁有多元且靈活的飛行選擇。

華航立足北美市場已逾半世紀，今年底開航鳳凰城為北美直航的第七個客運航點，航網版圖再下一城，目前北美航點包含美國紐約、洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖，以及加拿大溫哥華，每周共計 40 班往返北美地區；其中紐約航線也將規劃逐步加密航班，並於明年進駐紐約甘迺迪機場全新打造的第一航廈，結合創新科技帶給旅客嶄新的體驗。