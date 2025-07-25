MSC帶頭決定8/1歐美線不漲價　SCFI跌3.30%

▲業界龍頭地中海航運決定8月1日歐美線不漲價。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／台北報導

貨櫃船公司歐美線訂的8月1日漲價計畫，因為業界龍頭地中海航運決定不漲價，排名第二的馬士基網站上8月第一周美西線最新報價為每大箱1720美元，未漲反跌，攬貨業估計是漲不成了；今(25)日上海交易所公布的貨櫃運價指數(SCFI)下跌54.31點，跌幅3.30%，指數來到1592.59點。

本周船公司美西線運價在1700-1900美元之間，MSC收1950美元，馬士基航運網站上高雄與釜山到美西7月30日為止每大箱1930美元，上海裝船報1675美元。美東線運價則維持在每大箱3200-3400美元的高獲利運價；歐洲線運價維持在每大箱3200-3400美元之間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

超大型攬貨公司估計，主要出口國對等關稅多數都已確定，估計8月中旬貨量會增長，屆時運價估計可以獲得調升。

今日SCFI上海到歐洲線每箱(20呎櫃)運價2090美元，上漲11美元，漲幅0.53%；地中海線每箱2418美元，下跌110美元，跌幅4.35%，美西每大箱2067美元，下跌75美元，跌幅0.33%，美東每大箱3378美元，下跌234美元，跌幅6.48%。

波斯灣線每箱運價1152美元，下跌169美元，跌幅12.78%，南美線(桑托斯)每箱運價5188美元，下跌440美元，跌幅7.82%；東南亞線(新加坡)每箱運價429美元，下跌13美元，跌幅2.94%。