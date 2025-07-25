永慶慈善基金會埋下誠實的種子　北中南遍地開花

▲永慶誠實徵文比賽鼓勵學生用文字書寫誠實精神，展現品德力量，獲得政府、學校、家長支持。（圖／永慶慈善基金會提供）

財經中心／綜合報導

2025「埋下誠實的種子－永慶誠實徵文比賽」自今年初起在臺北、新北、臺中(含彰化、南投、雲林)、臺南、高雄等五大賽區展開，廣獲師生與家長熱烈響應，共計收到來自709所公私立國小與國中、超過1萬件投稿作品，展現品德教育在校園紮根的豐碩成果。

本屆評審團表示，從第一屆至第三屆，參與人數倍數成長，表現也有一些進步和變化，尤其是國小中年級組的孩子有明顯的進步，文章架構完整、篇幅充足，值得讚許。但評審團也提醒寫作者，寫作前用心蒐集資料雖是立意良善，但在引用名言案例應適當即可，自己生活體驗的分享才是篇幅重點，將心中的想法融會、提煉出來，文章才會更吸引人、感動人。

今年永慶誠實徵文比賽的投稿數較去年成長71%，顯示比賽已廣泛受到學校、學生及家長的重視，各地教育局作為指導單位，均肯定企業跨足教育、攜手推動良好品德的用心，共同為社會培養誠信負責的下一代。誠實徵文比賽不只是作文競賽，更是學校檢視閱讀與品德教育成效的重要平台，也是學生展現平日學習成果的舞台。

▲許多學校都鼓勵全校同學一起提筆寫作，讓誠實品德扎根孩子的心中。（圖／永慶慈善基金會提供）

學校支持全力投入 用行動實踐品德教育

在臺北市區賽中，再興小學從第一屆比賽起便積極參與投稿，總投稿件數超過570件、百位學生獲獎。再興小學校長楊珩今年親自帶領學生領獎，她分享，誠實是品德教育重要的核心，也是再興小學非常重視的，因此她每年都鼓勵學生透過真誠的文字展現力量，讓更多人看見自己的成長。

臺中市富春國小校長吳夢竹說，這個比賽讓校園以外、更多的人看到學生們在閱讀與誠實觀念的成果展現，家長們也對於學校能結合企業的資源，來幫助學生做更深入的學習非常支持，因此從學生、老師到家長，大家都很開心、投入比賽。高雄市永芳國小校長董中驥指出，品德教育不是嘴巴上的行動，應該身體力行來實現，誠實徵文比賽就是一個很好的實踐機會。

▲永慶誠實徵文比賽提供學生表現的舞台，也讓更多人看到孩子的學習成果。（圖／永慶慈善基金會提供）

學生用心書寫被肯定：明年還要參加！

在臺南市區賽獲得國中組首獎的臺南市復興國中尹宥心說，這是她第一次參加寫作比賽，沒想到就能獲得佳績，給了她很大的鼓勵與信心，未來會想持續寫作。新北市南勢國小莊宥翔則說，這次參加比賽讓他開拓了視野，同時也很感謝指導老師幫助他精進自己的文字能力。臺中市文心國小劉均翰很高興自己的文章被評審肯定，並表示未來年年都要參賽、拿獎金！

另外，還有不少學生每年都參賽獲獎，持續透過寫作增進自己的表達能力，家長們也看到孩子的成長。臺北市再興小學孫語暄表示，因為想要挑戰自我，也希望自己的想法能被大家看見，所以連續三年都參加投稿。她也大方分享，平常透過大量閱讀、學習不同的寫作技巧，再從生活中取材，是她年年獲獎的小秘訣。臺中市慎齋國小楊采芯對於自己能連續兩年獲獎也很驚喜，她認為把自己的想法和心情真誠的表達，是最好的得獎方法。

同學們對於誠實也有不同的體悟和看法，高雄市小港國中張正昕認為，每個人都害怕責罵，但只要認真、誠實地面對，所有的責罵就都不可怕了。新北市格致中學楊承叡形容誠實像一道光，能在他誤入歧途的時候，引導他走向正確的方向。

▲永慶慈善基金會與聯合報共同發起「誠實運動」，期許誠實成為台灣社會最堅實的價值。（圖／永慶慈善基金會提供）

永慶善盡社會責任 共築誠實價值社會

以「先誠實再成交」為企業理念的永慶房產集團，期盼將誠實精神延伸為社會的共同價值，與永慶慈善基金會聯手，連續三年舉辦「埋下誠實的種子－永慶誠實徵文比賽」。永慶慈善基金會董事長趙怡表示，誠實不僅是個人品德，更是社會信任的基石。我們相信誠實徵文的成效，必將顯現在日後孩子們的品德操行，及台灣整體社會的素質提升之上。

三年來，永慶誠實徵文比賽已累計收到1.8萬件作品，永慶慈善基金會與聯合報共同發起的「誠實運動」已在全台各地開花結果，未來也將持續深耕品德教育，期許誠實成為台灣社會最堅實的價值，共同構築更美好的社會。