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謝志堅：關稅大致底定後美國出口貨可期　日本關稅對貨量影響小

▲洛杉磯港估計未來三周貨量不如去年同期。（圖／取自洛杉磯港官網）

▲未來美國出口貨增加有助改善美國線雙向貨載不均衡問題。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／台北報導

美國與主要貿易國間的關稅大致底定，陽明海運前董事長謝志堅指出，美國透過關稅談判，爭取到各國增加對美採購以及對美國商品降稅，甚至零關稅的承諾，有利美國商品出口，估計未來會改善亞洲-美國航線雙向貨載不平衡問題，有利貨櫃船運。日本雖取得低於多數國家的15%關稅，但該國出口貨量有限，對貨櫃船運助益不大。

謝志堅分析，美國出口有三廢，廢紙、廢鐵與廢料，以前是輸到中國大陸，近幾年因為大陸的環保政策轉向東南亞，另有棉花、木材、木板、牧草、化學品與農產品等，比較看好的是美國牛肉、水果等高運價的冷藏貨，汽車、穀物、石油或LNG都是採用專用船，像穀物只有在散裝船運價高漲時，會有部分轉用貨櫃運輸。

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不過美國商品雖然可以以低稅率，甚或零稅率輸往各國，但是像美國牛肉含有的萊克多巴胺(瘦肉精)，美國汽車偏大等問題，還要看各國消費者對其產品的接受度；日本車道窄，美國汽車是靠右行駛、日本是靠左駛，美國汽車說要不改駕駛座直接銷往日本，他很懷疑能賣得出幾輛。

日本一般消費品很難與中國大陸、東南亞競爭，主要輸美貨是汽車、汽車零件、機械、電機、化學品等，近十年來輸美貨量有減少趨勢，貨櫃船以母船彎靠日本數量減少中，很多貨改經釜山、上海、寧波等轉船，全球20大貨櫃港已經沒有日本港口了。

另日本人個性較保守，要攬運日本的貨有一定難度，日本商社還是習慣優先選擇該國船公司，包括攬貨業在日本開展業務都不容易。

謝志堅認為，美國進口商上半年囤積了很多貨，下半年進口貨量會較大幅減少，明年會根據關稅對貨價的影響，重新選擇進口市場；另美國一年多收3000億美元關稅，會給業界多少稅賦減免，也關係到民眾消費能力，不過今年上半年美國進口貨量基礎高，可能明年下半年才能看得到貨量的成長。另美國要對一些特殊貨物另訂關稅關稅有待觀察。

貨櫃船公司派駐美國公司高階則指出，目前還沒看到美國出口貨量增長，而且大宗貨屬於散裝船、汽車船、油輪或LNG船運輸範圍，與貨櫃船運無關。

關鍵字： 謝志堅關稅美國出口貨可期待日本貨量影響小

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