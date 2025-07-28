關稅議題朝正面發展　近一周股票ETF資金淨流入269億美元

▲美國與日本、印尼、菲律賓等國達成貿易協定。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

全球股市上週受惠於美國與日本、印尼、菲律賓達成貿易協議、美國企業已公佈的財報有近68%營收優於預期而普遍上漲，截至7/25資金熱潮延續，過去一周整體股票型ETF獲資金淨流入269.39億美元，較上周再成長33%、美國股市持續為吸金王但淨流入規模較上週稍減一成，再添98.11億美元淨流入資金；關稅抵定的日本由淨流出轉向為淨流入6.13億美元；中國和亞洲亦均由流出轉為淨流入16.04億和38億美元。歐洲則持續有約9.86億美元淨流入。產業ETF部份，金融產業持續吸金，與主題型和工業產業居前三大淨流入產業。淨流出前三大產業為保健、能源和非核心消費。

富蘭克林證券投顧表示，未來一週觀盤重點:關注川普對等關稅談判期限8/1(五)的談判進展；利率會議：7/29～30聯準會、7/31日本央行，預估均將按兵不動，聚焦政策指引；超級財報週：163家史坦普500家大企業將公布財報，橫跨科技(微軟/蘋果)、耐久財(亞馬遜)、通訊(Meta)、能源、汽車、醫療等。根據Factset(截至7/25)統計，預計史坦普500企業第二季獲利將成長6.4%，通訊服務、科技成長力道最強；經濟數據：美歐第二季經濟成長率初值、美國就業報告、美國6月PCE通膨/個人所得/支出等。

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富蘭克林證券投顧表示，隨著日本、歐盟等國與美國達成貿易協議，顯示透過增加對美採購或投資換取較低關稅已成為與美國貿易談判的參考樣板，關稅不確定性釐清有助聯準會制定貨幣政策，預期下半年有溫和降息空間，伴隨川普減稅政策上路，可望維繫景氣及風險性資產多頭，惟短線美股屢創新高後仍須慎防高檔震盪風險。核心配置首選平衡型基金、複合債及非投資等級債券型基金，股市持續看好長線趨勢正向的科技及創新科技產業，非美元資產看好全球公債型基金、日本及印度股票型基金。

富蘭克林坦伯頓全球穩定月收益基金經理人陶德．布萊頓表示，市場預期美國有效關稅稅率將從公告前的2%左右上升至約15%，若此，預估將推升美國通膨約1.5個百分點，應不至於造成長期物價不穩定，採取全球分散配置可網羅更廣泛的投資機會。股市再登高後，高股利股票乃高波動、低成長時期投資利器；債市部份，值此信用債利差普遍收窄之際，更需要經理團隊專業判斷、適度獲利了結並轉換至更具評價面優勢的機構房貸抵押債等券種，建構靈活彈性的全球高品質股債投組。

