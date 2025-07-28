MSC1200億人民幣大單　21艘貨櫃船訂單全給大陸造船廠

▲地中海航運目前超大型貨櫃船訂單已增至74艘。（圖／翻攝自MSC官網）

記者張佩芬／綜合報導

根據大陸信德海事網訊息，全球最大貨櫃船公司地中海航運(MSC)最新一輪大單，再次傾注中國船廠，合計金額高達1200億元人民幣的大單，21艘超大型LNG雙燃料貨櫃船訂單，簽給大陸五家造船廠，進一步鞏固了中國船廠在全球船舶建造中的主導地位。

我國海運業界高階指出，以MSC的規模，不可能因為美國抵制大陸建造船舶，就改到日本、韓國造船，因為牽涉的金額太大，還有塢檔、交船期的問題，在大陸建造的船舶，可以用在非美國航線，MSC目前正積極擴充西非、中南美運務。

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MSC的最新一輪訂單涵蓋了包括LNG雙燃料21,700箱(20呎櫃)和22,000箱等多個不同規格的貨櫃船，總價值超過170億美元，約1241億人民幣，所有船舶將由中國的5家船廠承建。這些訂單彰顯了MSC在綠色航運領域的戰略佈局，尤其是在環保法規日益嚴格的背景下，LNG雙燃料船作為低碳能源的使用將成為未來航運發展的趨勢。

MSC的最新訂單包括在浙江舟山的長巨集國際船廠(Zhoushan Changhong International Shipyard)，該船廠將為MSC建造6艘21,700箱的LNG雙燃料船，進一步擴充到10艘。此外，MSC計劃去年在長巨集訂造的12艘19,000 箱的新船訂單中的8艘，升級為21,700箱船舶。

另MSC還在江蘇韓通船廠追加簽訂了3艘21,000 箱新船訂單，韓通船廠的這一系列訂單顯示了MSC對於高效船型的高度關注，該船廠的造船能力與技術水準也是MSC選擇繼續合作的關鍵。加上最新3艘後，韓通將為MSC訂造15艘該類型的船舶。

MSC還在招商工業海門基地(CMHI Haimen)計劃簽訂3+3艘LNG雙燃料22,000箱船舶訂單，進一步加碼中國船廠的合作。該訂單包括3艘已確認的船舶，預計總合同價值為6.9億美元(約50億元人民幣)以及3艘備選訂單方案，如果全部執行訂單額將達到100億人民幣。

上海外高橋造船廠(Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding)和恆力重工(Hengli Heavy Industry)也成功獲得了MSC的新一輪訂單。 恆力重工將為MSC建造2艘22,000箱的LNG雙燃料船，而上海外高橋將建造4艘同規格的船舶。這筆訂單的總價值預計超過13億美元。

值得注意的是，MSC不僅是這些船廠的主要客戶，還計劃將先前在上海外高橋訂購的19,000 箱船舶進行升級，將其載重提升至22,000箱，進一步增強現有船舶的運力。

此次船舶訂單擴展的背後，是MSC堅定的綠色航運戰略。LNG雙燃料船能夠顯著降低船舶的碳排放，符合國際環保法規的要求。隨著全球環保法規的日益嚴格，LNG雙燃料技術將成為未來航運業的重要發展趨勢，MSC通過持續加碼LNG雙燃料船舶的訂單，不僅推動了綠色航運的實現，還增強了其在全球航運市場的競爭力。

為了加強與中國港航和造船業的合作，本月23日MSC還在寧波成立了旗下在中國的首家船舶管理公司，目前正在招聘員工中。