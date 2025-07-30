不再壓抑自我！國泰人壽「女子健康提案」助妳找回身心健康與底氣

▲國泰人壽於全台舉辦身心療癒充電站，助女性保戶擁有力量活得漂亮。

圖、文／國泰人壽提供

妳也常常為了關係和諧而選擇沉默嗎？國泰人壽近期針對逾6,400位女性進行《女子生活指南》互動問卷，發現25至34歲成家期女性最容易「壓抑自我」，這群同時面對職涯與家庭雙重壓力的女性，習慣為了維繫和諧關係，⽽不敢⾯對衝突。此外，各年齡層女性面對未來的不確定性，皆將「追求安穩」列為首要心理期待，背後反映的是對心理支持及穩定生活的共同渴望。

調查進一步顯示，女性面對健康風險時，超過6成優先擔憂的並非疾病本身，而是「財務健康」與「家庭關係」，其中「財務健康」對25至34歲女性而言格外重要，若排除財務壓力，「工作意義」將成為這個世代女性的主要驅動力，這也證實，只要及早做好財務與風險規劃，女性就能擁有更多餘裕，去追求真正想要的理想生活。

有感於此，國泰人壽推出「女性健康提案」，從商品設計到心理諮商服務全面啟動，陪伴不同世代的女性活出自信的每一步。

國泰人壽女性健康提案 陪妳擁有力量 活得漂亮！

首先，國泰人壽推出專為女性設計的「好康愛防癌定期保險（外溢型）」（下稱好康愛），協助女性提早規劃專屬健康帳戶，保障聚焦女性常見乳癌、子宮頸癌等高風險疾病，不只提供醫療保障，商品設計搭配身故及滿期保險金設計，協助保戶靈活運用醫療給付需求。

其次，國泰人壽於全台舉辦「身心療癒充電站」活動，邀請超過800名女性保戶參與，透過骨鬆預防講座、正念冥想與身體律動等療癒課程，協助女性從繁忙的日常壓力中抽離，從內而外恢復情緒與身體能量。現場亦提供安排乳房攝影與子宮頸抹片檢查，強化疾病預防觀念，幫助女性好好照顧自己。

此外，調查中也發現有近3成的女性會選擇「與人對話」來調節情緒，國泰人壽亦因應此趨勢，特別與「蛹之生心理諮商所」合作好康愛保戶專屬心理諮商服務1，讓保障不再侷限於醫療花費，更延伸至身心整合的照護。

無論幾歲，女性都渴望活出安穩與自我價值。國泰人壽將持續陪伴每位女性，在身體健康、心理調適與財務自主上打下基礎，與其壓抑自我，不如培養屬於自己的底氣，讓人生的每個階段都能「擁有力量，活得漂亮」！

1本服務由蛹之生心理諮商所提供，將提前於7月31日結束，符合活動資格之保戶仍可於2027年12月31日(含)前預約並使用完畢，此服務非屬保險契約權利義務之一部分，國泰人壽與蛹之生心理諮商所間無代理或類似關係，各項服務係由蛹之生心理諮商所負責。如有疑義，請洽蛹之生心理諮商所。