特斯拉下單三星！陸行之拋5大分析　預言「未來會轉單台積電」

▲特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

電動車大廠特斯拉創辦人馬斯克證實與三星簽下165億美元車用晶片訂單，AI 6車用晶片2奈米製程重回三星懷抱，但AI 5仍採用台積電（2330）代工，前半導體外資分析師陸行之拋出5大觀察拆解特斯拉的兩手策略，並預告未來特斯拉還是會轉單單回台積電。

陸行之認為，特斯拉此舉在成本、產品控制、利益衝突、下單量少但規格需求高等問題都可以克服，另可在Tesla Robotaxi 服務和機器人Optimus 3兩產品推行時發揮分散風險的效果，不過陸行之也預告，未來特斯拉將發現「台積電怎麼量產進度，良率，晶片耗能，速度比三星好一大截，還是多轉些訂單給台積電好了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

以下是陸行之臉書全文：

Tesla 宣布 AI 6 車用晶片改回三星2/3nm 晶圓代工（AI 4 是三星14/7nm foundry, AI 5 是台積電 4nm/3NE foundry), 訂單到2033年至少165億美元起跳，目前了解不是 Dojo 3 System on Wafer (SoW) 系統晶片，而且台積電的AI 5 都還沒量產，AI 6 面市還早吧，不管如何，我覺得Tesla 重回三星懷抱的幾個主要原因是：

1. 便宜，尤其最近三星3nm 的良率也有改善，數年之後2nm 良率改善應該不是難事，如此一來，三星提供比台積電較低的價格也相當合理；

2. 控制，馬斯克說三星德州廠離Tesla 工廠很近，還要隨時進廠幫三星改善生產線，這點台積電應該不可能答應馬斯克到TSMC Arizona Fabs 到處趴趴走。這裡我也不確定馬斯克過去的電動車製造背景能對半導體製造有幫助，還是老馬想徹底了解學習半導體製造？以後想把電動車/機器人製造的能力延伸到更上游的半導體製造（這個野心很大，除了三星外，也沒幾家系統產品公司成功過）；

3. 利益衝突不存在：不同於蘋果跟三星的關係，蘋果當初離開三星除了技術跟台積電的差異外，三星也做Smart 手機跟蘋果競爭。到目前為止，三星還沒有正式踏入電動車及機器人製造，三星集團還可優先提供DRAM, NAND, 電池產品給 Tesla，所以台積電不跟客戶競爭的優勢，短期不存在。

4. 龜毛：以現在 Tesla 一年賣不到2百萬電動車，AI 4 全部不到4百萬顆，Tesla 車用晶片對台積電真的很小，但以馬斯克龜毛畫大餅的個性（什麼以後幾億台機器人需求) 一定也想對台積電予取予求， 大客戶如蘋果龜毛就認了，但馬斯克可能踢到台積電鐵板一塊，但到三星就被當神，鋪紅地毯歡迎光臨。

5. 分散風險：如果以後Tesla Robotaxi 服務 and Optimus 3 真的大賣，特斯拉找兩個代工廠來分散風險做不同世代AI晶片，也算合理，到時候 Tesla 可能才會發現，哇勒，台積電怎麼量產進度，良率，晶片耗能，速度比三星好一大截，還是多轉些訂單給台積電好了，嘻嘻。