萬海旺春輪穩度與結構狀況良好　就等取得避難港彎靠許可

▲萬海在公司網站上說明，旺春輪穩度與結構狀況良好，無發現任何污染情形。（圖／萬海提供）

記者張佩芬／綜合報導

萬海航運的「WAN HAI 503旺春輪」，今年6月9日下午在印度西岸外海航行時，發生貨櫃爆炸事故，萬海上周三(23日)在公司網站上更新的最新訊息指出，船隻貨艙火勢持續控制但仍有少量冒煙狀況，須等冷卻降溫後再行貨艙檢視，目前船舶評估穩度與結構狀況良好，無發現任何污染情形。公司持續向申請的避難港提供需求文件。

國際媒體報導指出，7月早些時候，著火的萬海503被拖出印度專屬經濟區(EEZ)，印度海岸警衛隊和海軍繼續支援打撈行動，因為該船尚未穩定。之後該船被拖離印度專屬經濟區更遠，距離斯里蘭卡海岸約90海浬處，印度已撤回援助，遇難船隻由船旗國新加坡負責。

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印度航運總局(DGS)於7月22日報告說：「作為中期行動計劃的一部分，在確定避難港方面取得了進展。T&T打撈公司與萬海航運公司已與指定的港口當局和港口廢物管理承包商進行了討論和實地考察。」

在兩階段的救助進近中，萬海503號將被拖到靠近港口的位置進行最後的脫水和狀態評估，一旦達到到達前的條件，該船最終將進入港口。

大陸招商局經營的斯里蘭卡漢班托塔港已經同意讓這艘船停泊，但還需斯里蘭卡當局同意。該計劃已提交給斯里蘭卡航運總局，但斯里蘭卡當局同意避難港計劃的可能性有多大消息人士持不同意見。

有消息人士指出，2021年5月20日，新加坡海運公司X-Press Feeders所擁有的X-Press珍珠號在斯里蘭卡可倫坡附近起火，5月27日因為大火嚴重受損，6月2日，該船在事發海域沈沒，由於船上的石油和化工產品，這次事件被認為是斯里蘭卡歷史上最嚴重的海洋生態災難，其法院對船東求償10億美元，估計斯里蘭卡當局不太可能同意讓船停靠在漢班托塔港。

但另一位消息人士證實，以漢班托塔港作為避難港的協定尚未發出，但「船東和救援人員將支付救助費用，任何港口都會賺很多錢......萬海503與X-Press Pearl的事故完全不同，萬海503號即使在惡劣的天氣條件下，仍在海上漂浮了近兩個月，大部分貨物已被燒毀，隨著機艙積水的解決，這艘船是安全的。