支線貨櫃船大熱門、MSC擬造120艘　台船明年下半年才會決定接不接

▲台船明年下半年才會決定接不接造支線貨櫃船。（圖／台船提供）

記者張佩芬／綜合報導

由於全球支線貨櫃船(集貨船)船齡嚴重老化，今年第二季度造船市場該型船訂單激增230%，業界龍頭地中海航運(MSC)訂出規模空前的中小型船隊更新計劃，擬建造120艘支線船，以替換旗下平均船齡高達22年的該型船，台船(2208)到2030年還有副檔塢位可接造16艘該型船，公司高階表示，現在接單風險偏高，明年下半年才會做出決定。

新冠疫情爆發後，MSC從2020年8月到2024年11月，自二手市場收購了至少400艘二手貨櫃船，其中不乏大量用以補充及時運力的老舊船舶。而Braemar提供的資料顯示，MSC當前自有船隊中，大量中小型船舶/支線型船舶，特別是6000箱(20呎櫃)已經服役超過20年，部分船舶船齡甚至接近30年。

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而今年年初至今，MSC已有數艘老舊船舶發生事故，2月「MSC Baltic III」輪因動力故障在加拿大紐芬蘭擱淺、5月「MSC Antonia」輪在紅海擱淺，疑為導航系統異常引發、5月「MSC Elsa 3」輪因艙室進水與設備失效在印度近海傾覆沉沒，引發重大環境污染事故，成為焦點事件。其中，「MSC Elsa 3」輪建造於1997年，船齡已達28年，業界分析船體結構老化、電力與應急系統性能退化，是此次翻覆沉沒的關鍵因素。

根據克拉克森研究提供的數據顯示，目前MSC旗下小於6000箱船，截至2025年，總船數為378艘; 其中船齡在15年及以上的有351艘、船齡在20年及以上的有229艘、船齡在30年及以上的仍有23艘。

截至目前，MSC旗下小於5000箱的貨櫃船共計330艘，其中船齡在15年及以上的高達304艘，佔比超九成; 船齡超過20年的有193艘，超過30年的仍有23艘。

上述數據清晰反映出MSC在小型船隊中高度依賴老舊船舶運營，船齡結構嚴重老化，不僅帶來維護和能效負擔，也增加了安全與合規風險，成為推動其大規模支線船更新計劃的重要現實依據。

據英國船舶經紀公司Braemar透露，MSC正計劃訂造多達100至120艘1100–5000箱級別的新船，主要作為現有老齡船的替代艦隊。 未來這些新船大概率將在中國船廠建造，交付週期將延續至2029年前後。

克拉克森數據顯示，MSC目前建造中的約120艘貨櫃船，2萬箱以上的超大型船佔了74艘、1萬到1.5萬箱中大型船有35艘，其中不滿1萬箱的訂單只有兩艘在新時代船廠建造的8100箱的新船。

根據Alphaliner數據，截至2025年7月，MSC已運營928艘船舶，總運力超671萬箱，穩居全球第一。 公司自有船舶多達650艘，另有超過210萬箱的新造船訂單正在交付中。MSC正從「大船擴張」轉向「支線重構」，未來數年將是其戰略結構深度調整期。

海事戰略國際公司(MSI)7月份的《地平線》報告顯示，100箱至3900箱之間的支線船，今年第二季訂單年激增230%。目前約50%的支線船船齡超過15年，其中約一半超過20年。支線船訂單大幅增加，其中1300-2900箱與2900-3999箱的訂單都是大幅增加，小型貨櫃船訂單仍然很低。

以台船目前接單狀況，萬海航運訂造的16艘貨櫃船主檔塢位旁，有16個副檔塢位可接造中小型貨櫃船或8萬噸左右散裝船，檔期是在2027年下半年到2030年。

台船高階指出，造船市場變化很快，鋼價、零組件售價都需要考慮，現在接單風險偏高，加上公司對內也要盤點新船設計能量、人力配置等，因此現在不急著接單，如果要接，也是明年下半年以後的事。