金管會ETF配息新規3重點　達人：別被包裝美但撐不起來的貨騙到

▲投資示意照。（圖／記者湯興漢攝）

文／碎念女子萬萬碎Murmur Girl

ETF配息新規怎麼看？

最近金管會針對 ETF 配息規範提出新指引，女子幫你快速整理三大重點＋一個總結，幫大家更懂這波配息透明化改革的核心精神

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原則一：配息必須「有所本」

ETF不能再隨便亂配息討好投資人了！以後要有「參考配息率」當標準：

股票型 ETF ： 看追蹤指數的 股息率

債券型 ETF： 看追蹤指數的 到期收益率

不管有沒有用到收益平準金，都要把「預計配息率」跟「參考配息率」做比較。

如果配息高過標準，基金公司 #必須寫理由、留下紀錄，不能裝沒事！

原則二：動用平準金門檻超高

所謂「收益平準金」是為了避免新申購者稀釋舊投資人的配息，但這次明文規定：

＊要同時滿足兩個條件才准用平準金

1、真實收益太低：光靠股利、債息、資本利得，配不出參考配息率

2、單位數暴增：申購太多，配息可能被稀釋

3、而且即使符合，平準金的動用金額也有限制：

不能超過除息日前一日，平準金在整體「可分配收益」中的佔比

原則三：誰的錢先發清楚！

ETF配息必須照順序來，不是誰想配就配

第一順位：用帳上的真實收益，包括股利、債息、已實現資本利得

配息可分批估算：像季配 ETF，就能一季配 1/4，剩下留著下季發

平準金只能補不足：只有在前面的收益發完、又符合嚴格條件，才能補上

女子幫你畫重點

ETF未來每次要發錢，基金公司要先過這幾關：

1、計算「參考配息率」

2、估算這期可分配的真實收益

3、看是否符合啟動平準金條件

不符合：直接比較配息率有無超標

符合：動用部分平準金補足，再看加總後有沒有超過標準

＊最後確定配息金額，一切留底備查

#女子總結

這次規範的重點，是要讓大家清楚知道配息「從哪裡來」。

真實收益要優先用，平準金不能亂用！高配息不是壞事，但要發得合理、發得誠實，這樣我們才能安心持有、理性選擇，避免再被那種「包裝得很美但其實撐不起來」的ETF給騙到。

本文由碎念女子萬萬碎Murmur Girl授權刊登，不得轉載