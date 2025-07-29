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台積電擴大鳳凰城投資吸引華航、星宇直飛　貨載免經洛杉磯轉運

▲各國是否競相取消小額商品包裹免稅額待觀察。（圖／取自遠雄港官網）

▲未來鳳凰城與亞洲間進出空運貨載將可免經洛杉磯轉運。（圖／取自遠雄港官網）

記者張佩芬／台北報導

在美國鳳凰城原就有投資的台積電(2330)，今年3月3日宣布增加1000億美元投資包括鳳凰城在內的美國先進半導體製造，吸引華航(2610)、星宇航空(2646)相繼宣布將新開鳳凰城直飛航線，國內大型航空貨運承攬業者出，鳳凰城貨載目前多數經洛杉磯轉陸運運送，未來就可直接進出非常便利，也可紓解洛杉磯貨運站壅擠問題。

目前亞洲都還沒有直飛鳳凰城的航班，華航排今年12月3日開航，星宇排明年1月15日開航，兩航都是以A350-900客機，提供每周3班運務，每個航班約可載貨12噸，等於每周有72噸載貨空間，目前鳳凰城貨量還不大，鄰近的拉斯維加斯貨載也可改由鳳凰城進出，足以應付市場需求，也免除經卡車轉運的車程。

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台積電在公司網站提供的訊息指出，公司正在進行650億美元於亞利桑那州鳳凰城的先進半導體製造的投資專案，以此為基礎，台積電在美國的總投資金額預計將達到1,650億美元。

這項擴大投資包含興建三座新晶圓廠、兩座先進封裝設施，以及一間主要研發團隊中心，此專案是美國史上規模最大的單項外國直接投資案（single foreign direct investment）。

透過本次擴大投資，台積公司預期為人工智慧(AI)和其他前瞻應用創造數千億美元的半導體價值。台積公司的這項擴大投資也預計在未來四年為約4萬個營建工作機會提供支持，並在先進晶片製造和研發領域創造數以萬計高薪且高科技的工作機會。

預計在未來十年，這項投資還將推動亞利桑那州和美國各地超過2,000億美元的間接經濟產出。此舉突顯了台積公司致力於支持客戶，包括蘋果(Apple)、輝達(NVIDIA)、超微(AMD)、博通(Broadcom)和高通(Qualcomm)等美國領先的AI和科技創新公司。

台積電的亞利桑那州晶圓廠占地1100英畝，目前聘有3,000多名員工，並已於2024年底開始量產。此次擴大投資將增加美國生產之先進半導體技術，對強化美國半導體生態系統至關重要，而台積公司在美首次的先進封裝投資也將完善美國國內的AI供應鏈。

旅遊業者指出，有鳳凰城直飛航班，進出美國旅遊大站拉斯維加斯、大峽谷旅遊，胡佛水壩等會更為便利，該城也是美國主要的航空轉運站之一。

關鍵字： 台積電鳳凰城投資華航星宇直飛貨載免轉運

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