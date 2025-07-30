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部分需求提前至上半年　聯發科估計Q3營收恐減逾7%

▲▼2025COMPUTEX聯發科專題講座由副總裁暨執行長蔡力行主講，特別來賓邀請輝達創辦人暨執行長黃仁勳出席。蔡力行特地為黃仁勳準備了最愛吃的通化街夜市鄭媽媽水果，黃仁勳接過水果比情相當開心。（圖／記者湯興漢攝）

▲聯發科執行長蔡力行。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

IC設計大廠聯發科（2454）今日舉行法說會，針對第三季展望，聯發科表示，由於部分需求提前至上半年而導致季節性有別以往，預期第三季台幣營收將較第二季下降7%至13%，其中包含約6%來自潛在匯率變動對第三季台幣營收影響的假設，若以美元計算，第三季營收則較上一季下降1%至8%。

聯發科執行長蔡力行表示，以聯發科當時對第二季營運目標的假設匯率（1美元兌32.5元新台幣）計算，並排除毛利率一次性項目，第二季營收和毛利率都達到營運目標的上緣，主要是基於過去幾年所建立的穩固基礎，來自邊緣AI SoC及更高速連網通訊產品的結構性需求在第二季持續增加，同時也包含部分因關稅不確定性的提前拉貨需求。

聯發科也預期AI平板與車用晶片的成長動能將延續至第三季，且天璣 9500與GB10的量產也將開始貢獻營收；不過，由於部分需求提前至上半年而導致季節性有別以往，預期第三季台幣營收將較第二季下降7%至13%，其中包含約6%來自潛在匯率變動對第三季台幣營收影響的假設，若以美元計算，第三季營收則較上一季下降1%至8%。

聯發科指出，2025年有多項業務包括旗艦型智慧型手機、通訊產品組合，以及運算解決方案展現強勁的成長動能；此外，為準備堅實的邊緣AI與雲端AI產品而積極投入的2奈米先進製程，預計於今年九月設計定案，成為率先推出2奈米晶片的領先廠商之一。

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聯發科第三季推出新一代旗艦晶片－天璣9500，以帶來更強大的運算能力與更先進的AI功能；相較前一代產品，已獲更多客戶與手機採用；預計今年旗艦手機業務營收將達30億美元，年成長率超過40%。

聯發科連網通訊產品組合，包括Wi-Fi 7、5G數據機及10G GPON，持續擴大在全球電信營運商及主要消費電子品牌中的市占率，預期今年營收超過30億美元。受惠於強勁的AI需求，現有運算解決方案包含平板電腦、Chromebook，以及與NVIDIA共同開發的GB10專案，預計今年有超過80%的營收成長，達到約10億美元。

聯發科指出，以中長期來說，公司專注投資的成長領域，包括AI、資料中心、車用等，都還在市場開發的初期且具高度成長潛力，相信這些成長潛力將協助面對短期波動；接下來，也將全力聚焦於執行並擴展企業級客製化晶片及車用領域。

聯發科技積極擴展客製化晶片團隊的研發資源，包括關鍵人才招募、先進製程、先進封裝技術，以及下一代IPs如448G SerDes和先進共同封裝光學（CPO）；目前已與多家雲端服務供應商討論資料中心客製化晶片的機會；預計從明年開始貢獻營收。與NVIDIA共同開發、專為旗艦車款打造的先進智慧座艙解決方案C-X1，將於今年下半年送樣，預計2026年開始貢獻營收。
 

關鍵字： 聯發科

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