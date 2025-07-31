永和新案單價衝破百　在地房仲：把握中古屋「短暫修正期」

▲永和頂溪商圈生活機能佳，與北市一站之隔，房市指名度高。（圖／永慶房屋提供）

記者項瀚／台北報導

永和作為新北第一環，新案單價衝上百萬大關，在地房仲表示，永和與中正古亭僅一站之隔，但平均房價打了6~7折，行情仍是被低估了。此外，他觀察目前永和中古房價出現5~10%修正，建議消費者把握這短暫的修正期，同時他也介紹了頂溪商圈的中古房價行情。

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永和新建案部分戶別成交單價站上百萬元大關，甚至緊鄰永安市場站的新案（門牌屬中和）最高單價飆上120萬元以上。永慶房屋永和樂華直營店長柳鎮文表示：「永和新案供給稀缺，精華地段新案成交單價9字頭、甚至破百萬元，其來有自，永和與中正古亭僅一捷運站之隔，整體平均房價卻打了6~7折，永和的行情仍是被低估了。」

柳鎮文表示：「以永和生活機能最好、最精華的頂溪商圈來說，若對於新案單價負荷不來，也可以參考一些頗具CP值的中古屋，以步行到頂溪站10分鐘內的物件最夯，主要路段包括竹林路、仁愛路、信義路、文化路、中興街。」

柳鎮文介紹：「這些區段當中，屋齡10年內的大樓單價也達80~90萬元，不過屋齡20~30年的大樓華廈成交單價僅60~70萬元，2房總價1500~2000萬元、3房總價2000~3000萬元。另外公寓方面，成交單價約50~60萬元，3房總價壓在1500萬元內，相當親民。」





▲永和頂溪商圈公寓成交單價約50~60萬元，3房總價壓在1500萬元內，相當親民。（圖／永慶房屋提供）

柳鎮文坦言：「目前房市大環境不佳，買方呈現觀望，永和區整體待售量慢慢上升，房價基本上難再追高，對比去年實價登錄高點，現在價格得修正5~10％左右才比較有機會成交。」

不過，柳鎮文表示：「永和房市基本面強，買方應該要把握現在中古市場的短期修正，未來一些指標型新案推出，預期將有越來越多單價百萬以上的個案，屆時中古屋市場也將迎來一波補漲。」

▲柳鎮文表示，永和房價仍被低估，買方應該要把握現在中古市場的短期修正。（圖／永慶房屋提供）

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