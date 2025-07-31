快訊／台股收盤上漲80.8點　台積電漲5元至1160

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（31日）開高走高，加權指數終場上漲80.8點，以23542.52點作收，漲幅0.34％，成交量4001.43億元。

美股前一交易日有漲有跌，台股上午以上漲61.87點開出，指數開高走高，盤中最高達23631.11點，最低23454.44點，終場收在23542.52點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1160元，漲幅0.43％；鴻海（2317）上漲6.5元至178元；聯發科（2454）下跌10元至1370元；廣達（2382）上漲11.5元來到281.5元；長榮（2603）下跌1.5元至198元。

今天漲幅前5名個股為愛普*（6531）上漲30元，漲幅9.98％；台光電（2383）上漲100元，漲幅9.95％；向榮生技-創（6794）上漲6.9元，漲幅9.94％；東元（1504）上漲4.6元，漲幅9.91％；尖點（8021）上漲5.7元，漲幅9.91％。

跌幅前5名個股則為鴻華先進-創（2258）下跌3.6元，跌幅8.14％；成信實業*-創（6969）下跌4.2元，跌幅8.09％；聯嘉（6288）下跌1.75元，跌幅7.64％；中航（2612）下跌3.45元，跌幅6.67％；裕隆（2201）下跌2.15元，跌幅6.15％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 愛普*（6531） 330.5 ▲30.0 ▲9.98％ 台光電（2383） 1105.0 ▲100.0 ▲9.95％ 向榮生技-創（6794） 76.3 ▲6.9 ▲9.94％ 東元（1504） 51.0 ▲4.6 ▲9.91％ 尖點（8021） 63.2 ▲5.7 ▲9.91％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 鴻華先進-創（2258） 40.6 ▼3.6 ▼8.14％ 成信實業*-創（6969） 47.7 ▼4.2 ▼8.09％ 聯嘉（6288） 21.15 ▼1.75 ▼7.64％ 中航（2612） 48.25 ▼3.45 ▼6.67％ 裕隆（2201） 32.8 ▼2.15 ▼6.15％

資料來源：證交所