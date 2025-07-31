快訊／台股收盤上漲80.8點　台積電漲5元至1160

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（31日）開高走高，加權指數終場上漲80.8點，以23542.52點作收，漲幅0.34％，成交量4001.43億元。
美股前一交易日有漲有跌，台股上午以上漲61.87點開出，指數開高走高，盤中最高達23631.11點，最低23454.44點，終場收在23542.52點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1160元，漲幅0.43％；鴻海（2317）上漲6.5元至178元；聯發科（2454）下跌10元至1370元；廣達（2382）上漲11.5元來到281.5元；長榮（2603）下跌1.5元至198元。
今天漲幅前5名個股為愛普*（6531）上漲30元，漲幅9.98％；台光電（2383）上漲100元，漲幅9.95％；向榮生技-創（6794）上漲6.9元，漲幅9.94％；東元（1504）上漲4.6元，漲幅9.91％；尖點（8021）上漲5.7元，漲幅9.91％。
跌幅前5名個股則為鴻華先進-創（2258）下跌3.6元，跌幅8.14％；成信實業*-創（6969）下跌4.2元，跌幅8.09％；聯嘉（6288）下跌1.75元，跌幅7.64％；中航（2612）下跌3.45元，跌幅6.67％；裕隆（2201）下跌2.15元，跌幅6.15％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|愛普*（6531）
|330.5
|▲30.0
|▲9.98％
|台光電（2383）
|1105.0
|▲100.0
|▲9.95％
|向榮生技-創（6794）
|76.3
|▲6.9
|▲9.94％
|東元（1504）
|51.0
|▲4.6
|▲9.91％
|尖點（8021）
|63.2
|▲5.7
|▲9.91％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|鴻華先進-創（2258）
|40.6
|▼3.6
|▼8.14％
|成信實業*-創（6969）
|47.7
|▼4.2
|▼8.09％
|聯嘉（6288）
|21.15
|▼1.75
|▼7.64％
|中航（2612）
|48.25
|▼3.45
|▼6.67％
|裕隆（2201）
|32.8
|▼2.15
|▼6.15％
資料來源：證交所
讀者迴響