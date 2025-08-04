一表看懂8月長天期美債ETF除息亮點　00768B配息爆發力勝出

財經中心／綜合報導

8月除息秀即將登場，五檔長天期美債ETF預計8月中下旬陸續除息，其中，復華20年美債（00768B）最受注目，不僅拿下成交量與單位數漲幅雙冠，亦被視為本波除息行情的領頭羊。

00768B於7月宣布由「不配息」轉為「季配息」，將首次釋出帳上累積六年的債息，市場普遍看好其首度配息率可望大幅超越同類產品，甚至挑戰美債ETF配息歷史新高。在市場高度期待下，資金提前卡位，近5日成交量暴增382%、單位數大漲23.1%，在五檔ETF中皆名列第一，顯示買氣熱絡、交投熱絡。

相較之下，元大美債20年（00679B）與中信美國公債20年（00795B）雖維持穩定季配息，但近四季配息金額已呈下降，顯示配息動能趨緩；中信美國市政債（00847B）近兩季配息略有調升，但買氣稍有減退，近五日成交量下跌4.5%。至於主打月月領息的元大優息美債（00967B），雖然配息頻率最高，但最新一月配息較前期減少10.8%，單位數僅增長7.2%，成交量則大減52.6%，市場信心明顯受壓。

進一步檢視三年平均年化配息率，00967B等4檔ETF落在4.3%至4.8%區間；至於00768B因過去未進行配息，將於8月1日公告首次季配息金額，屆時真實配息實力即可見真章。

由於00768B過往採不配息設計，超過六年的期間，持續累積債息於帳上並再投資，因此，本次「六年大補發」效應備受期待，投資人可根據配息公告時程、除息日等資訊，妥善規劃布局時點，把握季季領息與美元資產配置機會。



