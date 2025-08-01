66萬股民注意！00929配息上升至0.08元　年化配息率約5.4%

▲台股示意圖。（圖／記者黃克翔攝）

記者巫彩蓮／台北報導

擁有66.9萬名受益人、資產規模1558億元首檔台股月配型ETF復華台灣科技優息（00929）今（1）日公告此次配息0.08元，較7月0.07元提高了0.01元，預計8月19日除息，9月12日入帳，以今日17.75元收盤價計算，年化配息率約5.4%。

近來市場不少高股息ETF的配息率，明顯高於其追蹤指數的股息收益率，而配息結構高度仰賴資本利得或收益平準金，年化配息率普遍遠高於指數本身的息率，滿足投資人高配息，卻侵蝕長期基金淨值，影響總報酬的風險。

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為強化ETF配息的穩健性，降低過度依賴資本利得的風險，金管會祭出「ETF配息實務指引」，明定ETF配息率原則上不得高於所追蹤指數的股息率，並須揭露其差異來源，藉此引導市場回歸以穩定股息為核心的配息本質，但也將讓高股息ETF年化配息率校正回歸到4～6%水準。

面對高配息ETF配息規模改變，專家建議投資人可掌握以下三大原則：一是注重總報酬，兼顧收益與成長；二是留意配息來源，避開「吃本」風險：新指引提升ETF配息揭露透明度；三是多元配置，打造穩健投資組合，以降低波動、提升資產配置的穩健度與韌性。

