▲法人看中美關稅休戰期再延長90天，有利美國線運價止跌反彈。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導

美國對台灣課徵20%關稅，台灣產業受到的衝擊很大，但是國內有法人出的報告指出，對於貨櫃船運市場，影響更大的是中美關稅，中美雙方7月29日在瑞典的第三次貿易協商達成共識，將原訂本月12日到期的90天關稅休戰期再延長90天，由於第三季是貨櫃船運旺季，法人估有利美國線運價止跌反彈。

法人分析，此次中美關稅休戰期於運輸旺季期間延期，第三季是需求旺季，市場展望處於多空交雜。考量關稅休戰期期間的關稅仍是較低稅率，且近期美國線運價已經有大幅下修，原本因關稅豁免期到期而觀望的需求，有望逐漸恢復，有利美國線止跌反彈。

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中長期而言，近期美國與其他國家關稅談判結果陸續出爐，關稅稅率普遍落在15%~25%區間，對於下游客戶而言，衝擊較先前預期為低，加上中美談判朝正向發展，原本對於關稅政策可能導致貨櫃船運市場需求出現大幅下修的疑慮有望獲得舒緩。

美國線運價是否能止跌反彈，超大型攬貨公司認為，8月15日應該會調漲，但有兩家大型攬貨公司認為，上一周美西、美東運價都有船公司做調降，雖然降幅不大，但估計真要調漲，9月1日機率較高；香港的大型攬貨公司高階認為，美西線目前每大箱(40呎櫃)運價1700美元運價在成本價上下，船公司8月15日一定會努力推漲，能漲多少還要觀察。

在散裝船運部分，法人分析，美國為煉焦煤第二大及穀物第二大出口國，台灣與美國關稅稅率變動對於散裝產業影響有限，主要還是要看中美關稅，中國是最大散貨進口國，中國可能降低自美國進口煉焦煤及穀物，改由其他國家進口，結果反而會拉長運輸距離，消化部分運力。

裕民航運(2606)高階稍早指出，克拉克森估計關稅對散裝船運的影響僅2.3%，下半年是傳統旺季，市場發展估計會優於上半年。業界高階分析，很多國家已承諾提供美國農產品進口低關稅或零關稅，待9月美國穀物登場後，估計出口貨量將會大幅增長。