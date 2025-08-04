2025台灣周10／15起跑　金管會宣布主委彭金隆親自出席推亞資中心

▲台灣周將於10／15～23日登場。（圖／台灣證交所提供）

記者巫彩蓮／台北報導

金管會於今（4）日攜手證交所、櫃買中心、期交所及集中保管結算所，共同宣布臺灣周將於10月15日至23日舉行，舉辦「2025台灣周」啟動記者會，由金管會主委彭金隆親自出席主持啟動儀式。彭金隆表示，台灣周將展現台灣對推動資產管理中心的決心，在此誠摯歡迎全球投資人參與台灣盛事，並與台灣共創未來。

為推動台灣成為亞洲資產管理中心，金管會首度規劃以「亞洲資產管理中心」為定位的「台灣週」活動，結合證券期貨周邊單位人力與資源投入，費時半年籌備，透過為期兩週的活動，以多元主題呈現資產管理的重要政策發展，並透過互動形式深化政策理解與落實，推動資產管理商品創新、普惠金融與ESG永續發展，深入連結各項與「亞洲資產管理中心」攸關之行動方案。

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活動首（15）日將舉辦「台灣周開幕式」，邀請國際資產管理機構領袖與產業巨擘發表專題演講，與專家學者座談交流，聚焦台灣資本市場的獨特優勢，並探討企業如何善用資本市場佈局，為全週系列活動重要亮點，續由ESG、公司治理、ETF、新創事業及引導資金公共建設等主題接棒，匯集專家、業者及政府部門代表於一堂，共同探討國際趨勢、台灣發展成果及未來，精彩可期。

金管會表示「台灣周官方網站」於今日同步正式上線，完整呈現相關政策內涵及活動資訊，使各界更瞭解資本市場對接國際發展的最新脈動。「2025 台灣周」不僅是一場活動，更是台灣金融發展的國際交流樞紐、人才與創新對接的場域，以及促進政策對話與產學合作的重要平台。

