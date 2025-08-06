陽明發揮運動企業認證精神　辦理小小運動員籃球體驗營

▲陽明海運辦理海運小達人暨籃球體驗營，激發孩子們的海洋夢想及籃球熱血。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運(2209)秉持運動企業認證精神，持續推廣與支持相關運動活動與賽事舉辦，於今年8月2日首度舉辦「海運小達人暨籃球體驗營」，邀請陽明海運同仁子女與基隆家扶中心的學童共襄盛舉，全天候活動結合陽明海洋文化藝術館的海運達人探索導覽與手作課程及籃球營體驗活動，在寓教於樂的互動中盡情揮灑汗水，為盛夏注入充沛能量。

同時陽明海運持續發揮社區共榮之理念，期能為在地社區培育優秀體育人才，故響應中華民國籃球協會舉辦「114年度全國分齡籃球錦標賽」，邀請基隆市國立基隆商工與銘傳國中籃球隊，與各縣市優秀實力隊伍共同競賽，讓熱愛籃球的年輕世代勇敢逐夢，累積實戰經驗並展現潛能。

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陽明海運小達人暨籃球體驗營共計54名學童熱情參與，並由陽明海運蔡豐明董事長親自率隊，首先在陽明海洋文化藝術館透過互動導覽、港口知識介紹與船模皮雕DIY體驗，帶領孩子們從日常生活中認識航運產業，拓展對海洋的廣闊視野，也傳承基隆海洋文化意象，接續則是活力充沛的籃球體驗營活動。

活動由專業籃球教練團隊帶領，從基礎動作教起，到小組團隊合作與小隊對抗，逐步累積籃球基礎與激發興趣，學習團隊合作與紀律。現場歡笑聲與鼓勵聲此起彼落，孩子們從持球的生疏，到嘗試運球投籃，從互不認識到團結競賽，3小時的體驗時間讓球場上每一位大汗淋漓的孩童感受到運動鍛鍊的樂趣和自我挑戰的成就感，也期待藉由體驗營活動激發孩童們對籃球活動的興趣。

中華籃協主辦的「114年度全國分齡籃球錦標賽」於8月5日至10日在國立基隆商工舉行，陽明海運呼應政府推動「健康國民、卓越競技、活力台灣」之全民運動政策，贊助本項賽事之舉辦，共同為青少年健康成長扎根。

本次賽事採國、高中分級方式辦理，集結來自各縣市優秀隊伍共同參賽，為全國基層青少年球員搭建交流與競技舞台。基隆市本次由已具備優秀競賽實績之銘傳國中與基隆商工籃球隊代表參賽，透過實力相當隊伍切磋，可提升選手實力，同時透過在基隆當地舉辦之分齡邀請賽事，期待能強化基隆市國高中校際球隊於全國賽事之歷練，進一步提升在地優秀運動選手之全國能見度。

陽明表示將持續投入運動競技賽事領域之人才培育活動，發揮企業正面永續影響力的精神，為運動產業發展提供資源與支持，共同促進健康永續發展的未來。