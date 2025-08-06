ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

陽明發揮運動企業認證精神　辦理小小運動員籃球體驗營

▲陽明海運辦理海運小達人暨籃球體驗營，激發孩子們的海洋夢想及籃球熱血。（圖／陽明提供）

▲陽明海運辦理海運小達人暨籃球體驗營，激發孩子們的海洋夢想及籃球熱血。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運(2209)秉持運動企業認證精神，持續推廣與支持相關運動活動與賽事舉辦，於今年8月2日首度舉辦「海運小達人暨籃球體驗營」，邀請陽明海運同仁子女與基隆家扶中心的學童共襄盛舉，全天候活動結合陽明海洋文化藝術館的海運達人探索導覽與手作課程及籃球營體驗活動，在寓教於樂的互動中盡情揮灑汗水，為盛夏注入充沛能量。

同時陽明海運持續發揮社區共榮之理念，期能為在地社區培育優秀體育人才，故響應中華民國籃球協會舉辦「114年度全國分齡籃球錦標賽」，邀請基隆市國立基隆商工與銘傳國中籃球隊，與各縣市優秀實力隊伍共同競賽，讓熱愛籃球的年輕世代勇敢逐夢，累積實戰經驗並展現潛能。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陽明海運小達人暨籃球體驗營共計54名學童熱情參與，並由陽明海運蔡豐明董事長親自率隊，首先在陽明海洋文化藝術館透過互動導覽、港口知識介紹與船模皮雕DIY體驗，帶領孩子們從日常生活中認識航運產業，拓展對海洋的廣闊視野，也傳承基隆海洋文化意象，接續則是活力充沛的籃球體驗營活動。

活動由專業籃球教練團隊帶領，從基礎動作教起，到小組團隊合作與小隊對抗，逐步累積籃球基礎與激發興趣，學習團隊合作與紀律。現場歡笑聲與鼓勵聲此起彼落，孩子們從持球的生疏，到嘗試運球投籃，從互不認識到團結競賽，3小時的體驗時間讓球場上每一位大汗淋漓的孩童感受到運動鍛鍊的樂趣和自我挑戰的成就感，也期待藉由體驗營活動激發孩童們對籃球活動的興趣。

中華籃協主辦的「114年度全國分齡籃球錦標賽」於8月5日至10日在國立基隆商工舉行，陽明海運呼應政府推動「健康國民、卓越競技、活力台灣」之全民運動政策，贊助本項賽事之舉辦，共同為青少年健康成長扎根。

本次賽事採國、高中分級方式辦理，集結來自各縣市優秀隊伍共同參賽，為全國基層青少年球員搭建交流與競技舞台。基隆市本次由已具備優秀競賽實績之銘傳國中與基隆商工籃球隊代表參賽，透過實力相當隊伍切磋，可提升選手實力，同時透過在基隆當地舉辦之分齡邀請賽事，期待能強化基隆市國高中校際球隊於全國賽事之歷練，進一步提升在地優秀運動選手之全國能見度。

陽明表示將持續投入運動競技賽事領域之人才培育活動，發揮企業正面永續影響力的精神，為運動產業發展提供資源與支持，共同促進健康永續發展的未來。

關鍵字： 陽明運動企業認證小小運動員籃球體驗營

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【紅燈了還硬闖？】女騎士直直衝！ 撞左轉遊覽車倒地

推薦閱讀

川普爆「台積電投資3000億美元」　經長郭智輝：假訊息

川普爆「台積電投資3000億美元」　經長郭智輝：假訊息

美國總統川普接受當地媒體採訪並宣稱台積電（2330）赴美投資金額「由目前的1000億美元拉高至3000億美元」，引發投資市場與政經圈議論，經濟部長郭智輝今（6）日直接回應「假訊息！」他並呼籲各界對各大議題不要看圖說故事或斷章取義。

2025-08-06 12:41
川普「3000億美元投資」台積電暫無回應　較先前1650億美元倍增

川普「3000億美元投資」台積電暫無回應　較先前1650億美元倍增

美國總統川普昨日接訪問時表示，台積電（2330）將在美國投資3000億美元，不過台積電其實先前已經宣布要投資1650億元，讓人懷疑這接近翻倍的數字真實性，但台積電對此並沒有評論，按照先前公告，台積電目前美國投資計畫就是已宣布的1650億美元。

2025-08-06 10:06
美超微下修財測盤後重挫16%　AMD警告中國出口不確定性、股價跌逾6%

美超微下修財測盤後重挫16%　AMD警告中國出口不確定性、股價跌逾6%

美國AI伺服器與晶片大廠財報登場，其中AI伺服器領導廠商美超微（Super Micro）與超微半導體（AMD）在5日盤後同步公布最新一季財報。儘管市場對AI需求仍抱持高度期待，但美超微下修全年營收預估、短期獲利不如預期，導致盤後股價重挫16%；而AMD雖整體營收優於市場預期，但在中國AI晶片出口面臨政策不確定性，加上支出大幅增加，拖累股價盤後也下跌逾6%。

2025-08-06 10:13
8月新基金進行募集　2檔債券ETF接力登場

8月新基金進行募集　2檔債券ETF接力登場

新基金募集熱潮不絕，統計至8月底將募集的基金共計有5檔，當中2檔為債券ETF，分別為群益0-5年期ESG投資等級公司債ETF（00985B），訴求防禦與收益兼具的短天期債以因應市場波動，以及中國信託價值策略非投資等級債券主動式ETF（00981D），可見隨台灣投資人對於債券ETF的投資偏好提升下，進而吸引投信發行不同產品滿足市場需求；此外，另有主動式股票ETF-台新全球龍頭成長主動式ETF（00986A），以及多重資產型基金-富邦雙核心戰略多重資產基金、組合型基金-鋒裕匯理CIO精選保守基金等3檔將在8月

2025-08-06 09:50
台航上半年EPS1.01元　下半年本業業績好轉外加陽明股利2.78億元

台航上半年EPS1.01元　下半年本業業績好轉外加陽明股利2.78億元

台航(2617)公司114年上半年合併營收約新台幣20.45億元，獲利4.21億元，EPS1.01元，下半年因中國啟動約新台幣5兆元的西藏水力發電工程計畫，增加大基建需求的想像空間，市場進入傳統旺季，俄烏戰爭也有可能結束，將迎來龐大重建商機，估計本業獲利將會拉升，另公司擁有的3.7萬張陽明(2609)股票，第三季約有2.78億元現金股利進帳，將為EPS增添0.665元。

2025-08-06 16:19
聯電7月營收200.4億元、月增6.5％　寫今年次高成績

聯電7月營收200.4億元、月增6.5％　寫今年次高成績

晶圓代工大廠聯電（2303）今日公布7月合併營收為200.4億元，月增6.5％，年減4.1%，寫今年次高成績。

2025-08-06 15:56
外媒示警亞洲海運獲利見頂　點名長榮、陽明全年恐衰退逾五成

外媒示警亞洲海運獲利見頂　點名長榮、陽明全年恐衰退逾五成

根據外媒《彭博》5日報導，亞洲貨櫃航運市場可能已提前見到獲利高峰，受惠於美中關稅暫緩所帶動的提前拉貨潮，使傳統第3季旺季的運輸需求在第2季就大舉釋出。然而市場專家示警，隨著拉貨動能趨緩與需求前景轉弱，未來幾個月海運市場恐面臨費率急跌壓力，點名包括長榮（2603）、陽明（2609）在內的亞洲航商，全年獲利可能大減逾五成。

2025-08-06 15:51
金管會核准聯邦銀設立東京分行　國銀前進日本第11家

金管會核准聯邦銀設立東京分行　國銀前進日本第11家

台積電（2330）到日本熊本設廠帶動產業發展，而國銀也紛紛赴日成立分行，金管會今（6）日同意聯邦銀行向日本主管機關申請設立東京分行，為國銀第11家獲准前進日本設立分行。

2025-08-06 15:49
捷迅總座看關稅「短期實質影響不大」　聚焦232調查結果

捷迅總座看關稅「短期實質影響不大」　聚焦232調查結果

捷迅（2643）今日舉行媒體餐敘，總經理孫鋼銀針對近日市況表示，他認為短期內實質影響其實沒那麼大，232調查結果可能會有影響，但要看日韓狀況才能判斷，至於下半年海空運市場，主要還是要看關稅狀況，不過他還是相對樂觀認為由於市場看好AI產業，下半年還是可以不錯的。

2025-08-06 15:37
中信銀獲准開辦「開放銀行第三階段業務」　新增跨平台交易功能

中信銀獲准開辦「開放銀行第三階段業務」　新增跨平台交易功能

中信銀宣布已獲金管會核准開辦「開放銀行第三階段業務」，從查詢資訊擴大為實質交易，未來中信銀客戶可增加串聯APP平台，在數位金融浪潮快速演進下，開放銀行已成為全球金融創新發展的重要趨勢，開放銀行發展也從第二階段「消費者資訊查詢」推進至第三階段「交易面資訊」，中信銀於2021年推行開放銀行第二階段業務服務後，秉持「資料自主權回歸消費者」理念，透過財金資訊股份有限公司標準化之開放應用程式介面（Open API），串聯臺灣集中保管結算所發行的「集保e手掌握」APP，成功建構跨金融服務體系之資料整合平台，讓客戶能在

2025-08-06 15:19

讀者迴響

熱門新聞

停車加油統一發票中大獎！　獎落4縣市

台積電洩密工程師「約在星巴克」被活逮！網友喊扯

誰偷走台積電機密？內鬼拍千張照流日本

快訊／花百元加油發票中千萬　17名幸運兒清單曝光

快訊／涉台積電洩密案　日商TEL開盤大跌

即／台積電ADR瞬殺2.58%　川普爆在美投資3000億美元投震撼彈

00929兩度調升配息金額！網：00929獨自升級！

川普「3000億美元投資」台積電暫無回應　較先前1650億美元倍增

台積機密外洩　研發人員喊「不擔心」曝內幕

快訊／5-6月統一發票誕生17名千萬富翁　20人爽抱200萬

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【一臉熟門熟路】萌娃第一次上學竟自己衝進去XDD

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

文化大學上山路！雨太大仰德大道變滑水道

【華江橋騎一半突打雷暴雨】機車道直接變滑水道！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366