▲美國總統川普（Donald Trump）透露，台積電將在美國投資3000億美元。（圖／路透）

記者陳瑩欣、柯沛辰／綜合報導

美國總統川普5日再度拋出重磅言論，稱台積電將在美國投資3000億美元，引發市場熱議。不過，天風國際證券分析師郭明錤表示，川普此舉是劍指半導體關稅，並延續其一貫「先開高價再談判」的策略風格，展現出美方的戰略姿態。

郭明錤在X發文分析，根據台積電官方說法，其在美國亞利桑那州的總投資計畫約為1650億美元，而川普先前也曾表示金額為2000億美元，如今再度喊出3000億美元，更像是在為即將到來的半導體關稅暖身，也符合川普自己說過的「先提出一個極高的數字，再往下談」的做法。

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郭明錤指出，市場近期傳出，美台在關稅談判中，美方曾提出要求台積電入股英特爾49%或追加投資4000億美元等條件，但據他的了解，台積電並未被納入此次關稅談判內容，何況若上述條件屬實，代表台積電總共要在美國的投資5650億美元，遠超川普5日所說的3000億美元，顯然市場傳言非事實。

不過，郭明錤認為，川普單方面提到台積電的投資數字，從側面印證了「美方若有需要，可隨時對台積電發話」的戰略姿態。

他補充，美國政府內部確曾考慮讓台積電入股英特爾作為振興方案之一，但隨著政府逐漸認清英特爾現況與挑戰，加上現任執行長陳立武上任後，相關聲音已明顯減弱。