半導體關稅埋伏筆　KPMG：當心川普政府回溯追稅後座力

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統川普於台北時間7日表示，將對所有「未在美國生產、或未承諾在美國設廠」的半導體晶片課徵約 100% 的關稅。安侯建業聯合會計師事務所（KPMG）觀察，川普政府相關稅制還有多處伏筆等待協商，特別是虛以委蛇、說好要赴美投資的廠商未屢行承諾，將要承受「回溯累計」應課關稅的後座力。

根據川普在白宮橢圓形辦公室的說法，這項新關稅將適用於「所有進口到美國的晶片與半導體」，但若企業已在美國設廠，或已承諾未來會在美國生產，則可免除此項關稅。

簡而言之，這項政策的目的在於鼓勵半導體企業將製造基地移往美國，以強化本土供應鏈與國家安全。然而川普也補充說明，若企業宣稱要在美國設廠但最終未履行承諾，美方將「回溯累計」應課的關稅，並在日後追繳，且強調這是「保證會執行」的措施 。

KPMG稅務投資部副營運長丁傳倫說明，除台積電外，其他主要晶片製造國如南韓、日本以及歐盟的半導體企業，部分也早已啟動或宣布美國投資計畫，例如：南韓三星（Samsung）已在德州興建先進製程晶圓廠、荷蘭恩智浦（NXP Semiconductors）已在德州及亞利桑那州設有晶圓廠，可不受加徵100%半導體關稅影響。

然而，目前川普尚未公布對半導體加徵100%關稅之正式行政命令，對豁免標準、課稅產品範圍（是否僅限晶片本身或涵蓋終端設備）、課稅時間表都尚未明說，留有不確定空間，廠商仍需密切關注相關規定。

此外，美國白宮亦於同日宣布因為印度直接或間接進口俄羅斯石油，美國將對印度輸美產品再加徵25%關稅，21天後生效，這將讓印度輸美商品關稅來到50%。此舉將對印度的主要出口產品造成重大衝擊，包括：紡織品、汽車零件等。近年來，印度因其擁有龐大人口紅利及政府積極推動電子製造產業，吸引台商前往投資布局。

在美國近期宣布的關稅政策中，電腦與周邊設備、通信設備等目前仍屬於豁免項目，未被納入加徵關稅範圍，KPMG認為，這項措施對台商持續深耕印度市場與出口美國提供一定的空間與彈性。

回顧過去川普政府宣布新政策的經驗，正式公告與實際實施之間往往存在時間差距，通常會留有一段過渡期，讓產業界或各國政府有談判與調整的空間。

此次半導體加徵關稅措施是依據美國《貿易擴展法》第232條款執行，並非針對特定國家，而是以半導體產業相關之企業是否在美國設廠作為加徵關稅標準。

KPMG指出，後續預計白宮將公布正式行政命令，內容將涵蓋具體實施細節；此外，美國海關（CBP）通常也會發布一系列實施指引與技術細節公告，包含明確指出哪些產品（依據HTSUS Code）屬於課稅範圍、報關與申報流程操作細節等，建議企業應密切關注相關公告，以提前規劃因應策略。

央行針對房市進行七波信用管制，加上銀行房貸逼近放貸上限，因此傳出民眾申辦房貸爭議，金管會近半年接近30件房貸申訴案件，今（7）日記者會表示，已請銀行公會及各銀行總行針對「首購」、「自住」及「已承諾」的房貸爭議案件設置單一申訴窗口，並妥適處理相關申訴情事。

2025-08-07 17:12
為落實總統賴清德競選承諾推出的「新版青年安心成家」（新青安）優惠房貸頻傳公股銀行拒貸，財政部今（7）日發出新聞稿指出，已督請公股銀行持續滾動檢討房貸可用額度，加速釋出可用額度，額度緊俏銀行可轉介至其他公股銀行承作，以加速撥款作業。

2025-08-07 17:54
台積電日前傳出「內鬼」外洩2奈米技術，機密流向重要設備日商東京威力科創（TEL），外界更聯想，日本半導體國家隊Rapidus的崛起恐怕不是巧合，對此TEL今日發布最新聲明，證實一名前員工，經確認涉及台灣司法機關於2025年8月5日公布之事件，已採取解僱處分，並全面配合台灣司法當局調查。

2025-08-07 10:12
受7月新台幣兌美元匯率升值1成，以及下游需求疲弱衝擊，台塑四寶7月合計營收約1155.85億元，年減11.4%，月增率1.8%，當中台化（1326）7月營收較6月、去年同期同步下滑，台塑（1301）、南亞（1303）以及台塑化（6505）7月營收均較6月微幅成長，月增率分別1.6%、2.7%，以及5.2%。

2025-08-07 16:05
美國總統川普宣布半導體關稅100%，惟在美國生產的企業豁免，此一消息出爐後激勵今（7）日台積電（2330）股價大漲4.89%，來到1180元新高，台股上攻2萬4千點大關，法人表示，赴美設廠半導體供應鏈將是最大受惠者，短線上股價將有一、二天反映期，大型EMS廠鴻海（2317）重新站回年線，代表台股處於類股輪盤狀況，有利指數維持高檔震盪。

2025-08-07 10:58
環球晶圓（6488）旗下美國子公司 GlobalWafers America LLC（ GWA）今日宣布，正式與 Apple 建立全新的供應鏈合作夥伴關係，進一步強化美國半導體製造供應鏈。此合作呼應川普政府「推動美國邁向全球半導體製造領導地位」為優先的政策方向，消息發布後，環球晶今日股價股價直衝漲停亮燈鎖死，上漲34元來到375元。

2025-08-07 09:48
美半導體關稅開獎，雖核課100%稅率但台積電（2330）在當地投資列入豁免，台積電今日開盤追平1165元天價，不到半小時刷1175元新天價，半導體供應鏈中設備股均豪（5443）、聖暉*（5536）雙雙亮燈漲停，信紘科（6667）、漢唐（2404）漲停打開，類股歡聲雷動。

2025-08-07 09:32
美國總統川普宣布半導體關稅解禁，權值股龍頭台積電（2330）漲55元或4.89%，以大漲近半根的姿態刷1180元新天價，台股盤中飆漲逾566點，衝至24013.58點。

2025-08-07 09:44
第一金（2892）、兆豐金（2886）兩大官股金控於今（7）日同步除權息，惟股價都是小平高盤開出之後，連袂走低呈現貼息狀態。

2025-08-07 11:23
美國總統川普祭晶片關稅大刀，只有在美投資才可以享有100%晶片關稅豁免權，其中最具代表性台積電（2330）擴大投資額至2000億美元，細數台廠早在去年底川普當選總統之後就著手赴美投資，除台積電外，包括入列蘋果供應鍊環球晶圓（6488），大型AI伺服器組裝廠鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、和碩 （4938）都計劃擴大在美既有廠房或是新設生產據點。

2025-08-07 16:53

