快訊/國泰世華18卡友遭盜刷688萬　挨罰1200萬

▲國泰世華銀行。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

金管會指出，國泰世華銀客服專員黃員自2024年3月至10月間，以職務之便擅自替客戶申請補發信用卡，並於申請後發卡前將客戶通訊資料變更為其本人資料，再以客戶信用卡於國外網站刷卡儲值至其本人及親友該網站帳號，再輾轉匯回其帳戶等手法盜刷客戶資金，受影響客戶數共18人，總盜刷金額約688萬元，重罰1200萬元罰鍰。

金管會指出，國泰世華銀未完善建立信用卡客戶資料變更、申請掛失補發、信用卡繳款金額調整及信用卡影像調閱系統之控管機制，核有未完善建立內部控制制度之情事，違反銀行法第45條之1第1項及其授權訂定之「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」(下稱內控內稽辦法)第3條第1項及第8條第1項規定，依銀行法第129條第7款規定核處1200萬元罰鍰。

金管會發現，國泰世華銀違反銀行法第45條之1第1項及其授權訂定之內控內稽辦法第3條第1項及第8條第1項規定：

(一)未完善建立信用卡客戶資料變更及申請掛失補發之控管機制：

1、該行規定就客戶信用卡基本資料變更，客服人員於核驗持卡人身分後，若無特殊情況，即得逕行變更資料；資料變更時系統將即時檢核有無兩人以上共用手機號碼或電子郵件，如有共用情形系統將阻擋變更資料登入；另針對持卡人申告卡片遺失，客服人員於確認相關資料後，即得於客服系統執行掛失補發作業。

2、惟前揭作業未有相關機制確認持卡人確實有進線要求執行，以致本案黃員得逕行以多組手機號碼及電子郵件，或使用無效手機號碼進行變更，以規避系統檢核及使該行無法有效通知客戶；亦利用權限將客戶申請停卡改為掛失補發，或鎖定久未用卡之客戶，逕自申請掛失補發信用卡，並將補發之信用卡寄至黃員事先變更之通訊地址。

(二)未完善建立信用卡繳款金額調整之控管機制：國泰世華銀規定於信用卡帳單結帳後，如遇持卡人申請扣除商店退款、費用減免、爭議帳款繳款或申請帳款人工分期，客服人員得調整帳單最低應繳金額，惟持卡人如為「非逾期戶」，客服人員無須開立電子表單會簽權責部門，亦無事後覆核機制，即可逕自調整當月繳款最低金額，致黃員利用調整繳款金額掩蓋其舞弊行為。

(三)未完善建立信用卡影像調閱系統之控管：國泰世華規定如須確認信用卡申請書資料，客服人員可透過信用卡影像調閱系統調閱信用卡申請書內容，惟該系統未建立妥適之查詢控制條件，致黃員得輕易隨機以姓名查得客戶信用卡申請書資料之身分證字號，據以登入客服系統查看客戶之信用卡使用情形，俾利鎖定特定特徵之客戶為舞弊對象。

金管會除了處以國泰世華銀1200萬元罰鍰之外，要求該行依比例原則檢討本案違失行為所涉相關人員之責任；請該行檢討客服業務流程所涉內部控制及防弊機制之有效性，提報董事會認可後函報金管會，並由稽核單位列管追蹤及納入內部查核重點；請該行加強企業誠信文化及法治等員工教育訓練，並強化對員工之日常生活關懷及管理；將該案例提報銀行公會全國聯合會，並就其中黃員規避銀行內部控制相關手法進行討論。

