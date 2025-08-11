ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

快訊/國泰世華18卡友遭盜刷688萬　挨罰1200萬

▲▼ 國泰世華銀行。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲國泰世華銀行。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

金管會指出，國泰世華銀客服專員黃員自2024年3月至10月間，以職務之便擅自替客戶申請補發信用卡，並於申請後發卡前將客戶通訊資料變更為其本人資料，再以客戶信用卡於國外網站刷卡儲值至其本人及親友該網站帳號，再輾轉匯回其帳戶等手法盜刷客戶資金，受影響客戶數共18人，總盜刷金額約688萬元，重罰1200萬元罰鍰。

金管會指出，國泰世華銀未完善建立信用卡客戶資料變更、申請掛失補發、信用卡繳款金額調整及信用卡影像調閱系統之控管機制，核有未完善建立內部控制制度之情事，違反銀行法第45條之1第1項及其授權訂定之「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」(下稱內控內稽辦法)第3條第1項及第8條第1項規定，依銀行法第129條第7款規定核處1200萬元罰鍰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

金管會發現，國泰世華銀違反銀行法第45條之1第1項及其授權訂定之內控內稽辦法第3條第1項及第8條第1項規定：

(一)未完善建立信用卡客戶資料變更及申請掛失補發之控管機制：

1、該行規定就客戶信用卡基本資料變更，客服人員於核驗持卡人身分後，若無特殊情況，即得逕行變更資料；資料變更時系統將即時檢核有無兩人以上共用手機號碼或電子郵件，如有共用情形系統將阻擋變更資料登入；另針對持卡人申告卡片遺失，客服人員於確認相關資料後，即得於客服系統執行掛失補發作業。
2、惟前揭作業未有相關機制確認持卡人確實有進線要求執行，以致本案黃員得逕行以多組手機號碼及電子郵件，或使用無效手機號碼進行變更，以規避系統檢核及使該行無法有效通知客戶；亦利用權限將客戶申請停卡改為掛失補發，或鎖定久未用卡之客戶，逕自申請掛失補發信用卡，並將補發之信用卡寄至黃員事先變更之通訊地址。

(二)未完善建立信用卡繳款金額調整之控管機制：國泰世華銀規定於信用卡帳單結帳後，如遇持卡人申請扣除商店退款、費用減免、爭議帳款繳款或申請帳款人工分期，客服人員得調整帳單最低應繳金額，惟持卡人如為「非逾期戶」，客服人員無須開立電子表單會簽權責部門，亦無事後覆核機制，即可逕自調整當月繳款最低金額，致黃員利用調整繳款金額掩蓋其舞弊行為。

(三)未完善建立信用卡影像調閱系統之控管：國泰世華規定如須確認信用卡申請書資料，客服人員可透過信用卡影像調閱系統調閱信用卡申請書內容，惟該系統未建立妥適之查詢控制條件，致黃員得輕易隨機以姓名查得客戶信用卡申請書資料之身分證字號，據以登入客服系統查看客戶之信用卡使用情形，俾利鎖定特定特徵之客戶為舞弊對象。

金管會除了處以國泰世華銀1200萬元罰鍰之外，要求該行依比例原則檢討本案違失行為所涉相關人員之責任；請該行檢討客服業務流程所涉內部控制及防弊機制之有效性，提報董事會認可後函報金管會，並由稽核單位列管追蹤及納入內部查核重點；請該行加強企業誠信文化及法治等員工教育訓練，並強化對員工之日常生活關懷及管理；將該案例提報銀行公會全國聯合會，並就其中黃員規避銀行內部控制相關手法進行討論。
 

關鍵字： 金管會國泰世華盜刷案銀行客服

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【家暴男北車動粗】雨傘狂毆、當街拖妻！熱心民眾圍上錄影蒐證

推薦閱讀

玉山金今年挑戰賺300億　保德信投信10月交割更名「玉山投信」

玉山金今年挑戰賺300億　保德信投信10月交割更名「玉山投信」

玉山金（2884）於今（11）日召開法說會，日前宣布以27.62億元，收購保德信投信91.2%持股，董事長黃男州表示，已於7月完成保德信投信股權交割，預計10月正式更名為「玉山投信」，由於前7月稅後淨利約202億元，若以獲利年增率15%來看，全年獲利有機會挑戰300億。

2025-08-11 15:38
ETF新紀錄！7月定期定額放榜　0050拆分後衝破40萬人

ETF新紀錄！7月定期定額放榜　0050拆分後衝破40萬人

0050再創ETF里程碑，據證交所7月最新定期定額戶數統計，0050月增11.4萬戶來到43.4萬戶，成為首檔定期定額戶數衝破40萬人的ETF。

2025-08-11 14:46
高價股猛打賞！緯穎亮燈收天價　智邦列台股第22千金

高價股猛打賞！緯穎亮燈收天價　智邦列台股第22千金

高價股不受川普關稅衝擊持續走高，今（11）日2檔AI股聯手上攻。其中緯穎（6669）以每股3175元漲停作收，不但刷新天價更擠進3000元俱樂部；智邦（2345）也順利成為台股第22千金。

2025-08-11 13:53
揚秦宣布攜手永豐銀　簽約啟動預收款信託服務迎百億禮券市場

揚秦宣布攜手永豐銀　簽約啟動預收款信託服務迎百億禮券市場

麥味登母公司揚秦國際企業（2755）與永豐銀行今日正式簽約啟動「預收款信託」服務，透過發行禮券搶攻新市場，並運用永豐預收款信託服務，保障消費權益。揚秦表示，旗下連鎖品牌「涮金鍋」將首先發行實體禮券，涮金鍋禮券主要面向企業禮贈品市場，未來禮券規劃也將擴及揚秦旗下各品牌，並進一步轉換為電子票券服務，整合線上線下，搶攻禮票券市場。

2025-08-11 14:18
金管會修法鬆綁OSU兩業務限制　打造亞洲資產管理中心

金管會修法鬆綁OSU兩業務限制　打造亞洲資產管理中心

為提升國際證券業務（OSU）競爭力，金管會進行「國際證券業務分公司管理辦法」第9條之1修正草案法規鬆綁，待預告期滿將公布實施，而修正內容包括放寬境外客戶款項可存放在券商於外國保管機關開設的外匯存款專戶，不再僅限於匯回OBU，並增訂有關外國保管機關應符合之標準。

2025-08-11 12:23
川普關稅爆新進度！台積電刷1195元天價　台股飆漲逾220點

川普關稅爆新進度！台積電刷1195元天價　台股飆漲逾220點

市場傳出經貿辦將在今（11）日下午向外說明川普關稅相關事宜，台積電（2330）盤中由黑翻紅，再刷1195元新天價，台股同步漲逾227點，刷24249.05點波段新高，距去年7月11日寫下的24416.67點只差167.62點。

2025-08-11 12:09
鴻準啟動美國製造計畫　股價放量攻漲停

鴻準啟動美國製造計畫　股價放量攻漲停

鴻準（2354）於日前宣布「10年戰略投資計畫之資本預算規劃」，擬定未來10年以「美國製造」為核心的發展戰略，激勵今（11）日股價跳空開高，直奔76.3元漲停價位，為今年3月3日以來新高，接近10點成交量達到8.5萬多張，成為鴻海集團表現最為強勢個股，鴻海（2317）、廣宇（2328）同步上攻。

2025-08-11 10:14
川普才嗆「立刻辭職」　外媒爆英特爾陳立武周一進白宮陳情

川普才嗆「立刻辭職」　外媒爆英特爾陳立武周一進白宮陳情

據外媒《華爾街日報》週日引述知情人士說法，美國總統川普上週要求英特爾執行長陳立武下台，而陳立武將於週一訪問白宮。

2025-08-11 10:12
川普關稅美國也受傷　本土投顧示警「摩擦性滯脹」蔓延中

川普關稅美國也受傷　本土投顧示警「摩擦性滯脹」蔓延中

川普2.0上任後重啟大規模關稅並嚴管移民，供給面瓶頸加劇，高利率環境下需求更易受抑，令總體經濟承壓。本土投顧最新報告示警，美國正出現由關稅與移民政策疊加引發的「摩擦性停滯性通膨」，經濟增速放緩但通膨壓力不減。

2025-08-11 09:18
快訊/國泰世華18卡友遭盜刷688萬　挨罰1200萬

快訊/國泰世華18卡友遭盜刷688萬　挨罰1200萬

金管會指出，國泰世華銀客服專員黃員自2024年3月至10月間，以職務之便擅自替客戶申請補發信用卡，並於申請後發卡前將客戶通訊資料變更為其本人資料，再以客戶信用卡於國外網站刷卡儲值至其本人及親友該網站帳號，再輾轉匯回其帳戶等手法盜刷客戶資金，受影響客戶數共18人，總盜刷金額約688萬元，重罰1200萬元罰鍰。

2025-08-11 19:34

讀者迴響

熱門新聞

Costco也要搶工程師！年薪破670萬還不用賣肝

2025高股息ETF配息異動一次看懂！

合庫薪轉戶1個月沒撥薪終止服務　兆豐涉詐戶存不到千元直接關帳

川普關稅爆新進度！台積電刷1195元天價　台股飆漲逾220點

3金控本周接棒除息！14檔進度一表看　近半貼息「卡關中」

台灣關稅20%+N「明天開盤慘跌？」網曝1原因繼續漲

快訊/國泰世華18卡友遭盜刷688萬　挨罰1200萬

鴻準啟動美國製造計畫　股價放量攻漲停

黃仁勳「為何能翻轉H20禁令？」　旅美教授曝3大關鍵

TEL到台積電「負荊請罪」　1原因也沒用

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【父痛失愛女】相驗崩潰大哭！家屬暴怒痛毆司機

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【返家遇死劫】中和17歲女遭撞拋飛車外！　父痛哭認屍癱坐在地

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366