長榮航上半年大賺126.22億元、EPS達2.34元　創歷年同期新高

快訊／台積電Q2配息5元 董事會核准資本支出6198億元

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（12）日召開董事會，除了核准配發 2025 年第二季之每股現金股利 5.0 元，訂除息交易日為 2025 年 12 月 11 日外，也核准資本預算約美金 206 億 5,750 萬元（約合新台幣6198.38億元），用於先進製程、封裝及廠房興建。

關稅談判未定！陽明上半年EPS 2.51元 運量、運價下滑

陽明海運（2609）於今（12）日召開董事會通過2025年上半年財報。2025年第二季單季合併營收為386.63億元，稅後淨利9.85億元，每股盈餘為0.28元；累計2025年上半年合併營收為841.73億元，稅後淨利87.61億元，每股盈餘為2.51元。

LINE Pay第二季營收毛利雙成長 上半年ESP 3.4元

LINE Pay(7722)於今（12）日召開董事會通過2025年第二季財務報告，第二季營業收入達18.6億元，較去年同期成長26%，營業毛利達6.3億元，年增41%，毛利率亦較去年同期明顯提升，上半年累計營收達36.78億元，歸屬於母公司業主淨利2.31億元，上半年每股盈餘（EPS）為3.4元。

日關稅不疊加！日股大漲逾2%刷新高 逼近43000點

隨著圍繞美國關稅的不確定性逐漸消散，日股今（12）日在假期結束後開盤延續上周漲勢，盤中一度來到4萬2999.71點，改寫歷史新高紀錄，隨後漲勢收斂，終場以大漲897.69點或2.15%、4萬2718.17點作收。

關稅疊加20%！工總喊話40年來最慘烈 提「救急3支箭」

台灣輸美產業關稅疊加20%，重擊傳統產業！全國工業總會今（12）日表示，雖然是暫時性關稅，但是對產業衝擊甚大，是40多年來處境最慘烈的一次，提出救急3支箭，包括凍漲電價、緩徵碳費、擴大紓困，同時也應穩定匯率，建議匯率至少應再降10%，以抵銷輸美關稅高於主要競爭國的衝擊。

美光上調財測、HBM需求帶動利多延續 台股記憶體族群狂歡

美國記憶體大廠美光科技股價連續兩日大漲逾9%後，週一（11日）再漲4.83美元或4.06%，收在123.72美元，創7月8日以來近五週新高，並為費城半導體指數成分股中表現最佳者。今年迄今，美光股價累計上漲47%。

78.8萬股東注意！台新新光金今除息 填息逾3成

完成新新併的擁有78.8萬股東的台新新光金（2887）於今（12）日除息，每股配發0.9元現金股息，昨（11）日收盤價為16.55元，除息參考價15.65元，今日開高走高一度上漲15.95元，漲幅1.92%，填息比率約33%，10點之後，成交量就超過10萬張。

台股現23千金 漢唐股價衝1000元大關

無塵室廠漢唐（2404）今（12）甫開盤股價即觸及1000元大關，創下新天價，躋身千金股之列，台股出現23千金榮景。

謝金河感嘆紙業衰退 點名3造紙廠「都是時代眼淚」

財信傳媒董事長謝金河8日發文指出，部分傳統產業在大時代的變化中若無法與時俱進，就可能被「時代的列車」摔出局。他以榮成紙業、玖龍紙業、理文造紙為例，形容紙業已陷長期不景氣，甚至回憶起萬有紙廠、雨潤食品、勝利管道等曾經叱吒市場、如今卻風光不再的案例，感嘆「有些產業過去了，就很難再回來」。

緯創林憲銘談關稅 「像飛機遇小亂流顛簸改變不大」

台灣對等關稅暫定20%，台灣將爭取更合理稅率且不疊加。代工廠緯創董事長林憲銘今天把關稅比喻為飛機遇到的「小亂流」，稍微顛簸一下，但改變不大，雖然有些不可預測，多少還是有點邏輯，可以順著對方邏輯思考，找出對台灣最有利之處。