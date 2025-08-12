ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

長榮航上半年大賺126.22億元、EPS達2.34元　創歷年同期新高

▲長榮航與澳門航空將自3月30日起展開共用班號聯營合作。（圖／長榮航提供）

▲長榮航空。（圖／長榮航提供）

記者高兆麟／台北報導

長榮航空（2618）今（12）日公布2025年第2季合併營運成果，合併總營收達新台幣553.07億元，較去年同期微減0.1%；合併本期淨利69.51億元，年減15.4%；歸屬母公司淨利66.92億元，每股盈餘（EPS）1.24元。累計上半年合併總營收1,102.51億元，年增2.8%；歸屬母公司淨利126.22億元，EPS 2.34元，獲利寫歷年同期新高。

長榮航空第2季客運營收為351.9億元，年減3.3%；上半年客運營收716.02億元，年減1.8%。公司指出，上半年全球航空客運市場受關稅議題及國際局勢影響，旅客在休閒旅遊消費上採觀望態度，但隨出發日臨近，訂位量逐漸回升，全航線載客率維持8成以上，收益旅客數增加1.6%，單位收益持平。

長榮航空貨運表現則延續強勁動能，第2季貨運營收135.02億元，年增5.2%；上半年貨運營收262.3億元，年增14.3%。受惠於中國電商貨、AI伺服器及半導體需求，以及美國關稅政策帶動廠商提前拉貨，推升貨量與運價，貨運載貨量年增8.2%，單位收益年增7.9%。

長榮航空積極擴展航網，將於10月3日以波音787-9開航桃園－美國達拉斯航線，初期每週3班，11月增至每週5班，12月起每日一班；另10月21日開航桃園－韓國釜山航線，天天飛航，並提供三麗鷗彩繪機與機上無線娛樂系統服務。

