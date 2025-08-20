廣運與德國NEURA Robotics策略結盟　搶攻人形機器人市場

▲廣運集團與德國NEURA Robotics簽署策略聯盟。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

廣運機械（6125）今日宣布與德國機器人大廠 NEURA Robotics 正式締結策略聯盟，雙方簽署合作經銷協議，將聯手拓展台灣、泰國等多地的機器人應用版圖，搶攻新一波 AI 與人型機器人市場商機。

廣運機械以客製化智慧系統整合及專案管理見長，長年協助客戶導入智慧倉儲、智慧製造、智慧物流及半導體空中搬運系統等應用。近年更運用自主研發的 AGF 無人搬運車技術，開發人型機器人技能整合平台，賦予機器人語音理解與場域感知能力，實現「聽得懂、看得見、走得準、檢得順、懂需求、懂人也懂場域」的多工實體技能，不僅是控制系統，更是推動人型機器人邁向實用化的新一代智慧中樞。

NEURA Robotics 作為德國機器人領導品牌，產品線涵蓋人型機器人 4NE-1、服務型機器人 MiPA、AI 認知型手臂 MAiRA、AI 協作型手臂 LARA 等。該公司憑藉強大的感知與場域協作能力，正推動 Neuraverse 開發平台，以整合全球開發者、資料與應用，提供即時場域模擬、可擴展應用程式、AI 模型及設備生態系，打造智慧自動化的一站式研發環境。

此次合作將結合廣運機械在智慧自動化導入上的深厚實務經驗，與 NEURA Robotics 在 AI 研發與製造上的創新實力及德國工藝品質優勢，攜手搶先布局下一波機器人革命。

廣運董事長謝明凱表示：「我們一定要做機器人！透過與 NEURA Robotics 的合作，雙方優勢相互加乘，不僅能為產業提供完整的 AI 解決方案，更能擴展多元商機，帶動雙方在各自市場的快速成長。」

NEURA Robotics商務夥伴業務主管Robin Kaufmann則指出，廣運機械在系統整合與應用落地的專業，結合 NEURA Robotics 卓越的 AI 機器人技術，將為市場帶來具高度差異化的一站式解決方案，共築機器人產業生態圈，為人類生活創造更多可能性。

廣運表示，雙方將以台灣為起點，持續引入創新應用與新動能，讓市場與客戶親身體驗最前沿的 AI 與機器人整合成果，迎接智慧製造與物流的全新轉型時刻。