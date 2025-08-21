宏達電靠AI眼鏡「重返榮耀」　再爆逾5萬張大量奔漲停

▲HTC重磅智慧眼鏡VIVE Eagle發表。（圖／記者高兆麟攝）
記者高兆麟／台北報導
宏達電（2498）新款AI眼鏡問市後股價震盪明顯，今（21）日開盤25分鐘爆逾6.2萬張成交量，奪上市排行成交王寶座。股價亦同步亮燈漲停，攻上60元，寫今年1月22日以來新高。
HTC日前正式發表全新AI眼鏡VIVE Eagle，為台灣製造並於全球首發，主打以極簡時尚設計結合多元 AI 功能，並支援繁體中文語音操控，同時，並攜手台灣大哥大與 2020EYEhaus合作，HTC公布售價為15600元，9/1正式上市，雖然HTC並未直接透露目標販賣數，僅樂觀表示一定打破先前VIVE產品銷售紀錄，不過合作夥伴台哥大已大方表示，目標破萬隻，展現強大信心。
針對銷售目標，HTC資深副總裁黃昭穎表示，看好智慧眼鏡需求增溫，HTC先從台灣做首發，是因為目前沒有針對繁體中文優化產品，所以很看好，不管是功能或AI調教，HTC都做得比競品好很多，所以對台灣市場很有信心，目前台哥大也做優惠方案， 2020EYEhaus做驗光配鏡服務，其他國家上市時間討論中，預計今年底到明年中。
HTC第二季營業收入為新台幣7億元，營業毛利率為36.5%。營業淨損為新台幣8.4億元，營業利益率為-120.3%。歸屬於母公司業主淨損為新台幣7.2億元，每股虧損為新台幣0.86元。
