台灣放棄美國代價大！謝金河：重傷資訊產業出口　台積電恐消失

立法院昨（25）日邀請行政院進行台美關稅談判的進程，有藍白立委提議，要台灣放棄美國市場，這番話引發熱議，財信傳媒董事長謝金河以「台灣如果放棄美國市場」為題撰文表示，今年台灣對美國順差可望擴增至千億美元，一旦放棄美國等同放棄千億美元的順差，而資通訊產業出口佔比超過61%，如果放棄美國市場，沒有台積電（2330），鴻海（2317），台達電（2308），廣達（2382），緯創（3231），緯穎（6669），華碩（2357）這些企業。

以下為謝金河臉書「台灣如果放棄美國市場」全文：

有藍白立委提議台灣應該放棄美國市場！這一席話引起大家熱烈討論。我用數字來跟大家說明，放棄美國市場，台灣的經濟，出口會怎樣？

首先是美國是全世界最大的消費市場，川普揮舞關稅大刀，為什麼全球都買單？因為全世界的國家主要產品都賣到美國，而且對美國有龎大的順差，中國去年將近3000億美元，台灣有739億美元，是世界第六大對美國順差國。今年會更上一層樓，順差擴大至千億美元以上，台灣會成為美國第四大順差國，放棄美國市場，也等於放棄千億美元的順差，台灣的經濟會出現什麼變化。

二是過去很多人念茲在茲的中國市場，正出現巨大變化，2020年台灣出口到中國佔比43.7%，到7月只剩下25.45%。這些年中國製造業實力愈來愈強大，台灣的產業受到擠壓，出口競爭力下滑，中國在石化，水泥，鋼鐵等產業把台灣打得毫無招架之力。台灣四大傳統產業出口佔比降到13.85%，半導體及資通訊產業佔比拉升至77.28%，如果退出美國市場，台灣會死得更快！

三，去年台灣的半導體出口到美國佔比40.3%，把洗產地的馬來西亞，加上南韓加起來還輸台灣，資通訊產業出口佔比超過61%，如果放棄美國市場，我們就沒有台積電，鴻海，台達電，廣達，緯創，緯穎，華碩這些企業。

過去很多人對中國市場很大的印象根深蒂固，其實美國才是最大的市場，過去兩岸產業還有一些互補，如今已接近完全競爭，中國崛起的產業正逐漸在台灣殞落，成熟製程半導體，像力積電為什麼那麼慘？已說明一切！

