逾26萬股民揪心！00918配息縮水至0.52元　年化配息率9%

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

資產規模828.87億元、受益人數26.53萬人大華優利高填息30（00918）於今（29）日公布這一季配息0.52元，較前一季0.7元縮水，以今日收盤價22.72元計算，年化配息率約9.15%，除息交易日為9月18日，收益分配發放日10月15日。

美國聯準會主席鮑爾於上週的傑克森洞央行年會中釋出降息訊號，資金行情可望啟動，激勵台股走高。(00918) 大華優利高填息30 (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 經理人郭修誠分析，進入9月，全球關稅戰引發的通膨效應可能陸續浮現，加上後續仍有美國232條款調查待公布，在眾多變數影響下，預期台股為高檔盤堅震盪的格局，但法人對台股第四季展望普遍樂觀看待，建議投資人可把握9月震盪拉回時機逢低布局。

郭修誠表示，就產業面觀察，AI人工智慧仍是台股最強動能，美國四大雲端服務供應業者皆加大力道投資雲端與AI基礎建設，2025年投資總額已經突破3500億美元，帶動AI伺服器供應鏈和相關資安需求大幅成長，並加速機器人產業發展，建議投資人持續關注相關投資機會。另外，金融股法說會陸續登場，法人對金融股展望普遍正向看待，並看好可受益於保險業投資收益回升。

高股息ETF已是台灣投資人參與市場的重要投資工具，郭修誠指出，00918成分股追蹤「特選臺灣優利高填息30指數」，每年2次定期換股，精選獲利品質佳、高填息紀錄之企業，並且均衡配置於科技、傳產與金融產業，使00918不僅配息紀錄吸睛，更具有較佳之填息能力，能夠避免領股利淪為左手換右手、資產卻不見成長的窘境。

根據大華銀投信官網，00918掛牌以來累計配息9次，共順利填息6次。郭修誠也提醒，當前台股位階處於相對高檔，投資人要為震盪做好準備，亦可伺機增加台股部位，建議挖掘過去修正後回彈能力佳的高股息ETF，同時考量長期含息報酬率表現等因素進行布局。

關鍵字： 投資股市配息大華優利高00918

【帝王出巡？】行人「沒斑馬線還硬闖」釀騎士追撞

