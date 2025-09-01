快訊／台股收盤大跌161.37點　台積電漲5元至1165

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（1日）開低走低，加權指數終場大跌161.37點，以24071.73點作收，跌幅0.67％，成交量5090.75億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以下跌89.73點開出，指數開低走低，盤中最高達24312.83點，最低23885.41點，終場收在24071.73點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）午盤後買單轉趨積極，多空交戰下倒數第2盤原下跌5元至1155元，但因最後一單3574張成交一舉拉高收盤價，終場上漲5元來到1165元，漲幅0.43％；鴻海（2317）下跌5元至198.5元，失守200元大關；聯發科（2454）下跌10元至1360元；廣達（2382）下跌6.5元來到256元；長榮（2603）下跌1.5元至184元。
今天漲幅前5名個股為勝一（1773）上漲14元，漲幅9.96％；益登（3048）上漲3.8元，漲幅9.93％；三商壽（2867）上漲0.55元，漲幅9.89％；穎崴（6515）上漲135元，漲幅9.82％；元翎（4564）上漲1.85元，漲幅9.81％。
跌幅前5名個股則為動力-KY（6591）下跌11.9元，跌幅11.84％；尖點（8021）下跌9元，跌幅9.94％；新日興（3376）下跌26元，跌幅9.85％；上緯投控（3708）下跌14元，跌幅9.72％；富世達（6805）下跌110元，跌幅9.65％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|勝一（1773）
|154.5
|▲14.0
|▲9.96％
|益登（3048）
|42.05
|▲3.8
|▲9.93％
|三商壽（2867）
|6.11
|▲0.55
|▲9.89％
|穎崴（6515）
|1510.0
|▲135.0
|▲9.82％
|元翎（4564）
|20.7
|▲1.85
|▲9.81％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|動力-KY（6591）
|88.6
|▼11.9
|▼11.84％
|尖點（8021）
|81.5
|▼9.0
|▼9.94％
|新日興（3376）
|238.0
|▼26.0
|▼9.85％
|上緯投控（3708）
|130.0
|▼14.0
|▼9.72％
|富世達（6805）
|1030.0
|▼110.0
|▼9.65％
資料來源：證交所
讀者迴響