快訊／台股收盤大跌161.37點　台積電漲5元至1165

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（1日）開低走低，加權指數終場大跌161.37點，以24071.73點作收，跌幅0.67％，成交量5090.75億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以下跌89.73點開出，指數開低走低，盤中最高達24312.83點，最低23885.41點，終場收在24071.73點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）午盤後買單轉趨積極，多空交戰下倒數第2盤原下跌5元至1155元，但因最後一單3574張成交一舉拉高收盤價，終場上漲5元來到1165元，漲幅0.43％；鴻海（2317）下跌5元至198.5元，失守200元大關；聯發科（2454）下跌10元至1360元；廣達（2382）下跌6.5元來到256元；長榮（2603）下跌1.5元至184元。

今天漲幅前5名個股為勝一（1773）上漲14元，漲幅9.96％；益登（3048）上漲3.8元，漲幅9.93％；三商壽（2867）上漲0.55元，漲幅9.89％；穎崴（6515）上漲135元，漲幅9.82％；元翎（4564）上漲1.85元，漲幅9.81％。

跌幅前5名個股則為動力-KY（6591）下跌11.9元，跌幅11.84％；尖點（8021）下跌9元，跌幅9.94％；新日興（3376）下跌26元，跌幅9.85％；上緯投控（3708）下跌14元，跌幅9.72％；富世達（6805）下跌110元，跌幅9.65％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 勝一（1773） 154.5 ▲14.0 ▲9.96％ 益登（3048） 42.05 ▲3.8 ▲9.93％ 三商壽（2867） 6.11 ▲0.55 ▲9.89％ 穎崴（6515） 1510.0 ▲135.0 ▲9.82％ 元翎（4564） 20.7 ▲1.85 ▲9.81％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 動力-KY（6591） 88.6 ▼11.9 ▼11.84％ 尖點（8021） 81.5 ▼9.0 ▼9.94％ 新日興（3376） 238.0 ▼26.0 ▼9.85％ 上緯投控（3708） 130.0 ▼14.0 ▼9.72％ 富世達（6805） 1030.0 ▼110.0 ▼9.65％

資料來源：證交所