美降息預期推動！ 金價突破 3500 美元刷新高

受到市場押注美國聯準會降息及美元走軟的支撐，黃金價格今（2）日創下歷史新高，突破3500美元。

PCB概念股3妖遇殺盤！台玻、富喬跌停 日廠擴產利空罩頂

AI伺服器帶動PCB高速高頻銅箔材料升級，銅箔廠金居（8358）、玻纖布富喬（1815）自7月上旬以來，連番大漲股價翻倍，也被之為「妖股」，兩檔股自8月19日至9月1日進行5分鐘分盤處置，到今（2）日出關，股價呈現上衝下洗，金居開高攻抵214元，之後又殺到盤188.5元，又拉到盤上，而富喬開高上攻73.4元，之後就跌至盤下62.6元，跌幅逾9%，仍在分盤交易處置台玻（1802）則由盤上打落28.75跌停價位。

黃仁勳來台傳「幫川普施壓台積電」 公司澄清：他是應邀內部演講

近日有媒體報導指出，先傳輝達創辦人黃仁勳快閃台灣，除了來演講急幫張忠謀慶生外，也是為了幫川普傳話施壓台積電，讓美國政府可以因為開放晶片輸出中國從中獲益，但對於相關傳聞，台積電今日澄清，黃仁勳來台目的是應邀來內部演講。

世芯-KY秒填息 飆漲逾3%重返4千元俱樂部

IC設計廠世芯-KY（3661）今（2）日除息，每股配發36.47896285元現金股利，開盤即秒填息，這也是世芯第11次除息當日填息達陣，且填息後持續走揚，開盤不到半小時已攻破4000元整數大關，最高漲140元至4020元。

浩鼎減資5成摜跌停 破4000張排隊賣單難消化

生技股浩鼎（4174）1日爆累虧逾78億元，董事會決議減資5成，今（2）日開盤跌停鎖死，直摜28.4元，失守30元整數關卡，開盤40分鐘委賣張數高達4428張，為上市櫃唯一跌停垂淚個股。

2檔高息ETF除息秀！00939填息近9成 00946先達陣

採月配息、受益人數逾19萬的高息ETF統一台灣高息動能（00939）於今（2）日迎來第14次除息，每股配發0.068元，昨（1）日收盤價13.73元，除息參考價13.66元，今日股價最高上攻13.72元，填息率達88%。

台股創新高！當沖占成交量比重37％ 40至60歲為主力

台股創下24570點新高，交投熱絡，證交易所與櫃買中心統計，今（2025）年1至8月當沖交易金額占整體成交量超過37%，成台股不可忽視的主流動能。永豐金證券今（2）日首次揭露同期當沖用戶態樣，發現40至60歲用戶當沖交易金額占全體自然人當沖交易金額比重高達53.11%、為當沖主力先鋒；30歲以下占比最少，顯示年輕人仍處於學習階段，操作相對保守。

如興恢復正常交易 9／4上路

如興（4414）之前因為2022年7月25日重大訊息記者會相關疑義未能釐清，證交所依據營業細則第49條第1項第14款情事，其上市有價證券經列為變更交易方法在案，惟證交所調查，上述記者會相關疑義均已釐清，其上市有價證券原列為變更交易方法原因業已消滅，且無其他應列為變更交易方法之情事，故依公告自2025年9月4日起，恢復其上市有價證券之交易方法。

日本NISA免稅？誤會大了！TISA「５點優勢」完勝！

「TISA臺灣個人投資儲蓄帳戶」是借鏡其他國家政策推出的一項個人投資理財制度，同時，也參考過去同樣由金管會政策指導、基富通執行的「好好退休準備平台」成功經驗，藉由有專家篩選的優質基金，及低費用率、低門檻的機制，協助全民長期穩健理財。

凱基金上半年賺54.7億元 總座：排除匯率因素子公司仍成長

凱基金（2883）今（2）日舉行法人說明會，上半年稅後淨利達54.7億元，總經理楊文鈞表示，上半年新台幣暴力升值，速度、幅度都很罕見，對於整個金融業都是挑戰，若不考慮匯率因素，除了證券外，各家子公司都有所成長。